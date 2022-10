Europa, incapaz de alejar los riesgos bajistas: sigue el peligro de volver a los mínimos de octubre

Conforme han ido avanzando las últimas sesiones, inversores y analistas han ido echando tierra sobre el soplo de optimismo que supuso para los mercados la jornada de fuertes ganancias que protagonizaron el martes las principales bolsas de Europa y EEUU.

Los números rojos han sido protagonistas indiscutibles durante todas y cada una de las sesiones sucesivas a la jornada del martes pasado en los parqués occidentales, empañando así de algún modo las expectativas creadas en un principio.

Los principales índices de uno y otro lado del Atlántico se han ido alejando paulatinamente de las resistencias cuya superación era necesaria para confirmar las implicaciones alcistas del martes, manteniéndose así vigente el riesgo de asistir a una caída hacia la zona donde cotizaban las bolsas europeas justo antes de la aparición en escena de la vacuna de Pfizer.

Niveles como los 13.500/550 puntos del Dax o los 3.600 puntos del EuroStoxx 50 no han sido alcanzados y tiene visos de que no lo serán en el corto plazo y ahora "ya es complicado que un eventual rebote a corto plazo sea fiable y sostenible en el tiempo", asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

El riesgo es asistir a una caída hacia la zona de los 11.000/11.300 puntos del DAX 40, que encajaría con una profundización de la corrección del EuroStoxx 50 hacia la zona de los 3.000 puntos, "que en numerosas ocasiones he señalado que es el entorno al que había que esperar antes de volver a comprar bolsa europea (poner el segundo pie)", añade Cabrero, mientras explica que "desde el punto de vista técnico, una caída que desande la totalidad del segundo gran impulso que hubo desde los mínimos de marzo de 2020 es algo del todo normal y no hay que rasgarse las vestiduras"

En el caso del Ibex 35, un eventual rebote debería romper al menos los 7.900 puntos, algo que no parece factible en el corto plazo. "No me sorprenden las últimas caídas que me temo podrían llevar al selectivo español de nuevo a probar la solidez de ese soporte de los 7.287 e incluso podría profundizar a los 7.000 puntos, que es la base del canal que viene acotando las caídas durante los últimos meses y que encaja más con el soporte análogo a los 22.500 del Ibex con dividendos", apostilla Cabrero.

Análisis técnico del Ibex 35

El euro/dólar se acerca a mínimos

Tras la vuelta de los números rojos al mercado de renta variable en las últimas sesiones de la semana, el euro/dólar ha dado un giro en su cotización. De hecho, el par ha pasado de acercarse de nuevo a la paridad a cotizar una vez más pegado a sus mínimos de los últimos 20 años, los 0.959 enteros.

"Atendiendo al margen de subida que aún le queda al Índice Dólar hasta los máximos del año 2001 en torno a las 121 unidades, que se encuentran a un 7,50% de distancia, me temo que el euro/dólar aún tiene margen de caída", explica Cabrero, quien ve complicado que en un rebote el par supere la directriz que viene guiando de forma milimétrica las caídas durante los últimos meses y que discurre por los 1,005, "y eso es lo mínimo exigible para confiar en un contraataque alcista", matiza el experto.