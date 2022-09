Indexados y ETF para 'engancharse' a la inversión sostenible

Las rentabilidades bursátiles de 2022 no invitan, precisamente, a indexarse a la sostenibilidad, que sí resultó ser una buena vacuna contra la pandemia en 2020 y 2021. Los valores sostenibles no escapan a los temores a una recesión, en un momento en el que la exposición a bolsa está en mínimos históricos, según revela la última encuesta de gestores de BofA. Visite el portal especializado elEconomista Inversión sostenible y ESG.

De hecho, los principales índices ESG (los que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de buen gobierno) se están comportando incluso peor que sus versiones tradicionales (las no ESG). Por poner un par de ejemplos, mientras el Msci Europe cae un 14% este ejercicio, su hermano responsable, el Msci Europe Leaders Index, se deja un 26%. El Msci World cede casi un 20% y el Msci World ESG Leaders cae un 22%. Lea también: Cuánto pesa España en los índices ESG.

Pero, pese a que los flujos hacia ETF (fondos cotizados) sostenibles se han frenado, los expertos pronostican que esto cambiará. Los analistas de Bloomberg Intelligence Shaheen Contractor y Athanasios Psarofagis admiten que los "activos en ETF sostenibles cayeron un 14% en el primer semestre", pero apuntaba a que ese descenso se debe, en gran medida, a la concentración de estos activos en manos de unos pocos institucionales con grandes posiciones. Y anticipaban que este universo no hará sino ampliarse gracias a las regulaciones europeas, como el llamado MiFID verde (que obliga a los comercializadores de fondos a preguntar a sus clientes si tienen preferencias de sostenibilidad). "Una senda de crecimiento subyace en la conversión de fondos tradicionales en sostenibles", pronostican.

Más productos

A día de hoy Morningstar recoge ya 35 ETF a la venta en España, en euros, clasificados como artículo 8 (que "promueven características sostenibles") y 4 ETF etiquetados como artículo 9 (es decir, con un "objetivo concreto de sostenibilidad") según el Reglamento europeo de Divulgación. Hace unos meses, los fondos cotizados con sello verde casi se contaban con los dedos de una mano. Respecto a los fondos, Morningstar recoge ya 52 fondos de inversión clasificados como artículo 8 y 18 etiquetados como artículo 9. Ya son 14 los fondos de inversión españoles etiquetados como 'verde oscuro'.

Las gestoras han aprovechado los últimos meses para incrementar su oferta de productos indexados a criterios sostenibles. Este lunes, Invesco lanzaba dos ETF especializados en energía eólica y en hidrógeno. Y la semana pasada, DWS anunciaba sus tres nuevos ETF basados en el Acuerdo de París

Precisamente, dentro de la inversión ESG son las energías limpias las únicas que dan alegrías a los indexados este año: el S&P Clean Energy (índice de referencia en el sector verde) bate con creces al mercado, al anotarse un 5,1% en 2022.

De todos estos productos (tanto fondos como ETF), el que ofrece la mejor rentabilidad anualizada a 3 años es un fondo cotizado, el Lyxor Msci New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist, que se anota un 20,9%. Replica el índice de referencia World Alternative Energy Total Return, que aglutina a las 20 mayores compañías globales de energía solar, eólica y biomasa.

El segundo producto más rentable en el trienio es un fondo, el BNPP Easy Msci USA SRI S 5% Cpd TrkPrC. Emulando el comportamiento del índice Msci USA SRI S-Series 5% Capped (una versión responsable del Msci USA) tiene en cartera grandes cotizadas estadounidenses, como Microsoft o Tesla. Se anota un 18,5% anualizado a 3 años. En el mismo mercado se posiciona el fondo Amundi IS Msci USA SRI PAB AE C, también centrado en grandes cotizadas de EEUU, que replica otra versión climática del Msci USA, el Msci USA SRI Filtered ex Fossil Fuels Index.

También con rentabilidades por encima del 12% encontramos otros dos fondos indexados que replican el comportamiento de la versión sostenible del MSCI World (el BNPP E Msci Wld SRI S-Sr 5% Cpd TrkPrl C y el Amundi IS Msci World SRI PAB AE C). Y, con un 11,8% anualizado en el trienio, un ETF focalizado en el agua: el Lyxor Msci Water ESG Fltrd (DR) ETF Dist, que imita el comportamiento de un índice de la familia de Dow Jones, el World Water cw Total Return.