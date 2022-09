Iberdrola, Santander y BBVA son las españolas que más pesan en los nuevos índices 'net zero' de S&P

El fabricante de índices S&P Global –padre de la familia de indicadores Dow Jones Sustainability– acaba de lanzar una nueva serie de índices enfocados en el clima, que lleva por nombre S&P Net Zero 2050 Carbon Budget. Conozca 'elEconomista Inversión sostenible y ESG', el portal 'verde' de elEconomista.es.

Esta nueva familia la encabeza el indicador global S&P Global Net Zero 2050 Carbon Budget (2022 Vintage), que aglutina a empresas de todo el mundo, al que acompañan cuatro hermanos regionales: el S&P 500 Net Zero 2050 Carbon Budget, el S&P Europe Net Zero 2050 Carbon Budget, el S&P Emerging Net Zero 2050 Carbon Budget y el S&P Developed Net Zero 2050 Carbon Budget.

Si nos fijamos en los índices global, europeo y el de mercados desarrollados, los 10 valores españoles que más ponderan no resultan sorprendentes, ya que son grandes cotizadas del Ibex 35, en este orden: Iberdrola, Santander, BBVA, Inditex, Amadeus, Telefónica, Cellnex, CaixaBank, Repsol y Ferrovial. Iberdrola pondera un 0,105% en el índice global, Santander un 0,06% y BBVA un 0,05%. Consulte el Ranking ESG de elEconomista.es, la clasificación 'sostenible' de los valores del Ibex 35.

Los integrantes se seleccionan en base a su capitalización, junto a su nivel de emisiones, con el objetivo de ajustarse al Acuerdo de París. Esto implica una reducción inicial del 25% en los volúmenes de emisiones, y una reducción anual de emisiones cercana al 10%.

El S&P Global Net Zero 2050 Carbon Budget se compone de una gigantesca muestra de 11.460 empresas, y la que más pondera de todas ellas es Apple, con un 3,7%. Entre los pesos pesados están también Microsoft, Amazon y Tesla.

Este índice mundial es abrumadoramente estadounidense: cuenta con 2.500 empresas de EEUU que ponderan un 59%. A continuación, Japón y China, en ambos casos con más de 1.500 compañías y con presencia del 6,8% y del 4%, respectivamente.

De un total de 49 países, España ocuparía el puesto número 12 por su presencia en el selectivo, empatada con Italia, Dinamarca y Brasil. Este país cuenta con 69 empresas que suman un 0,6%. Se sitúa por detrás de Reino Unido (con 322 empresas que ponderan un 3,9%), Canadá (311 cotizadas, 3,1% del índice) o Francia (162 empresas, 2,4%). Cuánto pesa España en los índices ESG.