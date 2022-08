La pérdida en el Ibex 35 de los 8.000 al cierre semanal abre caídas del 8%

El simposio de los banqueros centrales estadounidenses de Jackson Hole ha cerrado con un claro mensaje para la economía del país y del resto del mundo: la lucha contra la inflación va a causar "sufrimiento". Estos fueron los términos que estableció el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el evento de la semana pasada que han hecho ver a los inversores la renovada posibilidad de asistir en la reunión de septiembre a otra subida de 75 puntos básicos de los tipos de interés en el país.

El mercado europeo reaccionó a la clausura de Jackson Hole con un recorte en los principales parqués del Viejo Continente. El Ibex 35 se dejó este lunes un 0,9% mismo porcentaje que el EuroStoxx 50. Ya el cierre la semana pasada supuso para el selectivo español alcanzar los niveles de alarma que abren la posibilidad de ver mayores caídas en el principal indicador de la bolsa en nuestro país. No en vano, el Ibex 35 encadena nueve sesiones consecutivas recortando su valor. Pero la prueba de fuego del selectivo se verá de aquí al cierre del próximo viernes, si no consigue cerrar por encima de los 8.000 puntos.

Según el análisis técnico del asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, el Ibex 35 debe cerrar la semana por encima de esa referencia para que veamos una señal de fortaleza en la bolsa española en el corto plazo. Una línea roja que, de momento, se traspasó ayer al cotizar en zonas no vistas desde mediados de julio. Y aunque no se descarta un contraataque alcista, la presión de la inflación también en Europa, y con una guerra en marcha en su jardín, hace barajar los peores escenarios. Así, según Cabrero, el siguiente soporte en el que fijarse dentro del selectivo sería la zona de los 7.760 puntos, punto desde el que se originó el último rebote del selectivo. Y si esos 8.000 puntos no se recuperan y mantienen al cierre del primer viernes de septiembre el Ibex 35 se enfrenta a caídas del 8,6% hasta la zona de los 7.300 puntos, homólogos a los 3.000 puntos del EuroStoxx 50.

Del menos malo al malo

Por ser una de las principales referencias del Viejo Continente, el EuroStoxx 50 muestra a la perfección los dos escenarios que se abren para la renta variable en Europa desde un punto de vista técnico: uno con un movimiento lateral y otro más bajista que obligará a repetir niveles no vistos desde la irrupción del coronavirus.

El primero supondría que el EuroStoxx mantuviera los 3.500 puntos. De ser así, se podría asistir dentro del índice a un movimiento lateral entre los 3.400 puntos y los 4.400 que son los máximos del 2022, además de primera resistencia del índice. Y el EuroStoxx podría moverse en este rango durante más de un año, según el experto de Ecotrader. El peor de los escenarios en el medio plazo implicaría ver a la bolsa europea en niveles no vistos desde la llegada de la vacuna contra el coronavirus, en noviembre de 2020, y en la zona de los 3.000 puntos, lo que supondría una caída desde su cotización actual del 12%.

Las que más restaron al Ibex

Las nueve sesiones consecutivas que acumula el Ibex en el terreno negativo no han dejado indiferente a ninguno de los valores que lo integran. En la jornada del lunes, el rojo marcó al selectivo de las 35, con el 77% de las compañías en el terreno negativo y cuatro de ellas marcaban mínimos del ejercicio -Fluidra, Grifols, Rovi e Indra-. Las caídas se agrandaron por encima del 3% para cuatro firmas -Solaria, Amadeus, Acciona Energía y Meliá- y otras tres-sufrieron retrocesos de más del 2%-Rovi, Grifols y Acciona-.

Solaria se situó a la cabeza de estos descensos, con una caída que se acercó al 8% y que constituye su mayor desplome desde finales de marzo. Tras tocar máximos del año el pasado 25 de agosto, la renovable se desploma más de un 11% en tan solo dos sesiones. Deja de liderar el Ibex en 2022 y reduce sus ganancias del 42% que se anotaba el jueves antes de las caídas al 26,2%.

Pese a ser la mayor caída, Solaria, sin embargo, no fue la compañía que más puntos le restó al Ibex. El retroceso de Amadeus, del 3,98%, le quitó sobre 18 puntos al selectivo nacional. Iberdrola e Inditex, por su parte, hicieron retroceder a la bolsa espñola alrededor de 18 y 9 puntos respectivamente. Sus desplomes no fueron tan pronunciados y ambas cedieron sobre un 1%.

Entre los diez más bajistas de la jornada se situaron dos firmas del sector farmacéutico: Rovi y Grifols. Sus caídas del 2,96% y el 2,54% las colocaron en mínimos anuales. Rovi pierde un 34,28% en el año y es la segunda más bajista del Ibex, tras el desplome de Fluidra en 2022.