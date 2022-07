En un año de pérdidas en las carteras, los fondos más rentables de la Liga Global son españoles

En un año en que los números rojos se han adueñado de las carteras, con caídas que llegan al 16,68% en el S&P 500 y al 12,73% en el Stoxx 600 y donde se ha vivido el peor semestre de la historia en renta fija, pocos inversores creerían que hay fondos de renta variable internacional que se encuentran en positivo, teniendo en cuenta que el MSCI World pierde un 17,57%. Pero la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es -compuesta por los 180 vehículos colectivos de inversión más descorrelacionados de su índice de referencia, con clase en euros y disponibles a la venta en España- es la prueba de que existen. Y la mayor sorpresa que se llevaría el inversor sería comprobar que estos fondos no solo ofrecen un rendimiento positivo en el año sino que sus responsables son españoles.

En realidad, la sorpresa sería más bien para los inversores neófitos, puesto que los seguidores de la Liga Global saben que el talento español ha tomado desde hace tiempo la delantera por encima de prestigiosas firmas internacionales. De hecho, el año pasado, dos fondos nacionales, Azvalor Managers y Hamco Global Value Fund, de Andbank, fueron los que mejor comportamiento tuvieron, hasta el punto de que terminaron en primer y segundo lugar respectivamente. Y este año los fondos con sello español vuelven a demostrar su buen hacer.

Los vehículos de inversión de Azvalor, GVC Gaesco, Singular AM, Andbank, Cobas y A&G se encuentran entre los diez mejores de la clasificación de elEconomista.es, con rendimientos que superan el 10% en muchos casos, con datos de Morningstar a 18 de julio. Solamente aparece en este grupo un producto de una gestora internacional, el Fidelity FAST Global E-ACC-EUR, que con un 11,42% se coloca en séptimo lugar. Pero no son los únicos. En el primer cuartil hay otros 14 fondos españoles que están teniendo un buen comportamiento, teniendo en cuenta que están siendo capaces de reducir las pérdidas por debajo del 10%.

Aunque se pueda tener otra percepción, el talento español en la Liga Global también se comprueba en el hecho de que 66 de los 180 fondos que componen esta clasificación están gestionados por españoles, cuando en la categoría de Global Large Caps de Morningstar aparecen un total de 683 productos.

Pero si hay una firma que está demostrando de manera apabullante su talento gestor es Azvalor AM, la firma fundada por Álvaro Guzmán, Fernando Bernad y Beltran Parages, que coloca tres de sus fondos entre los mejores. Azvalor Value Selection Sicav y Azvalor Internacional, el buque insignia de la firma, ocupan el primer y el segundo lugar de la clasificación, con un 25,28% y un 24,45% respectivamente. Su apuesta por las firmas relacionadas con materias primas y energéticas a contracorriente del mercado les ha permitido adelantar a sus competidores. Compañías como Arch Resources, Consol Energy, Barrick Gold, Whitehaven Coal, Tullow Oil o New Gold figuran entre las primeras posiciones del Azvalor Internacional que, según explicaban sus gestores en la última carta trimestral a inversores, ha conseguido entre en enero y marzo una rentabilidad acumulada del 31%, el "mayor diferencial frente al mercado en un trimestre en toda nuestra historia (más de veinte años)".

Los fondos más destacados

El éxito del GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A, que gana en el año un 17,24%, sirve para constatar el acierto de los responsables de la gestora en lanzar un fondo pensado precisamente para sortear las turbulencias por las que ha atravesado el mercado. Gestionado por Pol Companys, este vehículo vio la luz a mediados del año pasado y su estrategia consiste en comprar acciones de compañías value que estén por debajo de su valor fundamental y vender futuros de índices de crecimiento, para aprovecharse de los flujos del mercado hacia las compañías de componente cíclico, utilizando para la valoración el concepto de Tres Factores desarrollado por Eugene Fama y Kenneth French, que pretende mejorar el Capital Asset Pricing Mode (CAPM), métrica tradicional en la gestión de activos.

Sigma Internacional, gestionado por Gabriel Castro y José Ramón Boluda en Singular AM, también han conseguido situar a su fondo entre los mejores de la Liga Global, con un 13,17%. Pueden utilizar derivados, aunque más del 75% de la cartera se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, pudiendo invertir hasta un 40% mercados emergentes. En la última carta trimestral, sus responsables subrayaban que la calidad del negocio es una pata fundamental en la selección de valores pero "no olvidamos que el precio pagado juega un papel clave en la rentabilidad futura". Y añadían: "No ha habido un mejor momento en la historia para ser un inversor en valor". Entre las principales posiciones cuentan con Pax Global, Kistios, Navios Maritime, Naga Corp, Golar y Embracer Groups, según los últimos datos de su cartera.

Hamco Global Value Fund, asesorado por John Tidd, no es un fondo tan desconocido para los inversores españoles, puesto que el año pasado quedó en segundo lugar de la Liga Global, con un rendimiento del 43,5%, por debajo del Azvalor Managers, que terminó como líder con un 47,3%. Tidd es un veterano gestor que cuenta con más de 20 años en la industria de inversión y fue alumno de Jim Rogers. Su estrategia también tiene un fuerte peso en compañías energéticas, que representan hasta un 21% de la cartera, ya que considera que continúan estando infravaloradas "tanto a los actuales precios del petróleo y gas, como incluso a precios menores, aunque los fundamentales son buenos", señala el gestor en su última nota a inversores.

Sector energético

"El sector continúa con problemas de oferta y adolece de poca inversión, por lo que las perspectivas a medio y largo plazo son positivas incluso si en el corto plazo el sector se viera afectado por una cercana recesión. Muchas de las empresas productoras han triplicado sus beneficios, y sus valoraciones se han incrementado, pero no al mismo ritmo. Además, hay expectativas razonables de que algunas de estas empresas, una vez que han ido reduciendo los niveles de deuda durante los últimos trimestres, comiencen a aumentar las retribuciones a los accionistas (dividendos y recompras de acciones), lo que podría convertirse en un catalizador positivo para el sector en el corto y medio plazo", explica. Una visión que comparte con otros gestores value.

Los fondos de Cobas, gestionados por Francisco García Paramés y su equipo, también se cuelan entre los mejores, aunque con menores rentabilidades. Cobas Grandes Compañías, con un 4,57%, Cobas Large Cap P, con un 4,4%, Cobas International P, con un 2,62%, y Cobas Selección C, con un 2,32% acaparan de la octava a la undécima posición de la clasificación de los fondos de bolsa global más activos. Fidelity FAST Global E-ACC-Eur, con un rendimiento del 11,42%, es el único fondo de una gestora internacional que consigue hacerse un hueco entre los fondos españoles en los primeros puestos. Gestionado por Dmitry Solomakhin y lanzado en 2013, el vehículo cuenta con Ericsson, Golar, Coty, Serco y Rolls Royce entre sus principales apuestas., con pesos inferiores al 5%, según la ficha de la gestora.

Otro fondo español de reciente creación (apareció en octubre del año pasado) que está consiguiendo por los menos evitar las pérdidas es DIP Value Catalyst Equity A Eur, que ofrece un 0,35%. Está gestionado por Andrés Allende, que formó parte del equipo de inversión de Cobas, y basa su estrategia en buscar los catalizadores que permitan hacer aflorar las tesis de inversión de las compañías por las que apuesta. Las firmas asiáticas y las de tecnología se sitúan en el radar del gestor. Golar, Kosmos Energy, Tencent Holdings, Samsung Electronics, International Seaways, DHT Holdings, NKT, Ubisoft Entertainment y STMicroelectronics ocupan las principales posiciones de la cartera.

Los fondos de Horos, Metagestión o Magallanes se encuentran entre los que sufren menos pérdidas, con una caída de tan solo el 0,61% en el caso del Horos Value Internacional, mientras que el Metavalor Internacional y el Magallanes European Equity (incluido en la Liga Global junto a Bestinver Internacional por su alta aceptación entre los inversores) las reducen al 4,42% y al 5,80% respectivamente.