El Ibex 35 se compra un 26% más barato que la media de la última década

Aquel proverbio que dice que de cada crisis surge una nueva oportunidad vuelve a resonar con fuerza tras el nerviosismo que ha dominado los mercados en las últimas semanas. El anuncio del alza de los tipos de interés en 25 puntos básicos del Banco Central Europeo –el pasado 9 de junio– sumado al preocupante dato de la inflación en Estados Unidos (de un 8,6% en mayo, la cifra más alta desde 1981), junto con la última subida de 75 puntos básicos de la Fed –el pasado miércoles– despertó el temor por un posible mayor endurecimiento de las políticas monetarias en un intento por controlar la situación que pueda dañar la economía. Un miedo que ha bañado de rojo las principales plazas europeas pero que, de momento, no se ha traducido en un tijeretazo en la estimación de beneficios de las bolsas continentales.

Así puede verse a través del ratio PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), con un Ibex 35 más barato que su media de la década y de los últimos 20 años. Concretamente, la referencia española, que ahora se compra a 11,1 veces, está actualmente un 26% más asequible que la media de los últimos 10 años (15,1 veces) y un 17% más barata que en los últimos 20 (13,3 veces).

Si echamos la vista atrás, el indicador nacional se ha comprado incluso más barato en otras ocasiones (ver gráfico), como por ejemplo en 2020, cuando estalló la crisis sanitaria del coronavirus y el índice registró un PER medio de 10,7 veces. Y también en 2012, cuando el Ibex se compraba a 10 veces en medio de la crisis de deuda europea. No obstante, su precio actual está, sin duda, entre los más atractivos de su historia.

Si hace un mes el selectivo de las 35 ya se adquiría a un precio llamativo, cuando registraba un PER de 12,4 veces, solo en las últimas dos semanas, es decir, desde el pasado 6 de junio –antes de la anteriormente citada reunión del BCE–, el índice se ha abaratado más de un 8%. Lo mismo han experimentado el resto de bolsas continentales, que además de estar más baratas respecto a sus medias de los últimos 10 y 20 años, bajan su precio más de un 8%, de media, en los últimos 12 días. No obstante, según datos de Bloomberg, el Stoxx 600, compuesto de las 600 principales compañías por capitalización bursátil europeas, se compra ahora a 11,8 veces.

Para Sergio Ávila, analista de IG, "para seguir manteniendo los peres bajos debemos ver también cotizaciones más bajas. Parece complicado pensar que en un entorno agresivo de subidas de tipos de interés, que no se frenará a no ser que veamos una caída en la inflación (improbable), no terminemos entrando en recesión. No será quizás hasta 2024 cuando se termine el ciclo de subidas de tipos, de tener un 2022 y un 2023 con tipos al alza los beneficios empresariales seguirán bajando y es probable que no veamos un suelo hasta entonces", vaticina el experto.

En este mismo sentido, para Nicolás López, director de análisis de Renta Variable en Singular Bank, "la bolsa española está más barata en términos relativos porque incorpora una mayor prima de riesgo, como consecuencia del aumento de los diferenciales de deuda". A este hilo, desarrolla que: "El riesgo ahora es el impacto que pueda tener en los beneficios esperados este escenario de menor crecimiento y mayor inflación, y especialmente la posibilidad de una recesión inducida por el endurecimiento de la política monetaria".

Así, el experto añade que "una recuperación sostenida de las cotizaciones probablemente requerirá que se observen indicios de una desaceleración de la inflación en los próximos meses, lo que permitiría poner un techo a los tipos de interés".

Ignacio Cantos, de ATL Capital, expresa a este respecto que "el Ibex lleva cotizando en los últimos años entre los índices "más baratos" de Europa. El sector financiero tiene un importante peso en el índice y sus expectativas de revalorización por la normalización de los tipos ha generado atractivo para los inversores. Además, la composición del Ibex en la que predomina las compañías de "valor" favorece también a la situación del mercado. Ambos factores se han reflejado positivamente en el mercado español que junto con el de Londres es el que mejor comportamiento relativo está teniendo este año".

Así, el analista finaliza que "más que el atractivo del índice en general, con una perspectiva de inversión panaeuropea como es la recomendable, lo aconsejable es poner el foco en los sectores que mejores perspectivas apunten en cada índice".

Los más baratos

Si desgranamos el Ibex por valores, todas las compañías, excepto Ferrovial, se abaratan en las últimas dos semanas. Actualmente hay ocho compañías que tienen un PER inferior a 10 veces. Las acereras ArcelorMittal y Acerinox son las líderes de esta lista, ya que tienen un precio de 2,2 veces, en el caso de la primera, y 3,4 veces en el de la segunda. La compañía dirigida por Aditya Mittal es, además, la que más se ha abaratado desde el pasado 6 de junio, con un 18%. A esta le sigue BBVA, que también reduce su multiplicador un 17% y se compra a 5,5 veces. Inmobiliaria Colonial es la tercera que más baja su precio en las últimas dos semanas, un 15,7%, pero no está dentro de las firmas más llamativas de esta lista, ya que, pese a la rebaja, cuenta con una ratio de 22,1 veces.

Todos los bancos se compran actualmente por debajo de 10 de veces, excepto CaixaBank y Bankinter, que se quedan justo en la barrera de los precios más atractivos, con un PERde 11 veces, en el caso de la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar Rotaeche, y de 11,5 veces en el de Bankinter. Y es que, si hay un sector en el que ha reinado la volatilidad en las últimas jornadas ese ha sido el bancario.

El día previo a que el organismo que preside Christine Lagarde comunicara la subida de los tipos de interés en este lado del Atlántico, las entidades bancarias ya cotizaron el nerviosismo por la noticia que venía, registrando acuciantes caídas y entidades como BBVA y Banco Santander visitando, el pasado día 10 –la sesión después del comunicado–, niveles que no tocaban desde enero de 2021. Sin embargo, en jornadas como la del pasado miércoles también fueron las entidades bancarias las que más impulsaron al índice, y en estos tres días, todos los bancos, excepto Santander, están entre los valores que más rebotan del selectivo.

En cuanto a la previsión de beneficios de las compañías, el consenso de analistas que recoge FactSet incrementa la estimación de ganancias de casi la mitad del selectivo (15 valores) desde el pasado 6 de junio. Inditex, que el pasado 8 de junio presentó unos exitosos resultados del primer trimestre del año, en los que batió récord de ventas y beneficios y superó las cifras de 2019, es la que más ha visto engordada su estimación de ganancias desde esa fecha (un 7,6%), al pasar de los 3.470 millones que pronosticaban hace dos semanas a los 3.737 millones actuales.

Tras la compañía capitaneada por Marta Ortega y Óscar García Maceiras está Aena como el valor que más ve incrementada su previsión de beneficios en las últimas dos semanas, con un 7,4%. La compañía de gestión de aeropuertos, que no logra despegar en bolsa pese a las mejores perspectivas de tráfico para los próximos meses, cerró el primer trimestre del año con una reducción de las pérdidas del 60%. La tercera firma a la que los analistas de FactSet incrementan más esta estimación desde el 6 de junio es Enagás, con un 3,4% más, y a la que ahora prevén 475,9 millones para 2022.

Así las cosas, entre las compañías que se compran actualmente con un PER por debajo de 10 veces, Banco Santander es la que más ve engordada su previsión de ganancias en este intervalo, al pasar de 4.680 millones, el 6 de junio, a los 4.834 actuales.

Dividendos por encima del 8%

El batacazo en el parqué de las bolsas también trae consigo la otra cara de la moneda, que es la de los dividendos más atractivos. En el caso del Ibex, ahora mismo hay cuatro valores que ofrecen rentabilidades superiores al 8%. Merlin Properties está a la cabeza de esta clasificación, con un retorno del 11,1%. El liderato de la compañía inmobiliaria se debe, no obstante, al pago extraordinario que repartirá la socimi a raíz de la venta de un paquete de oficinas a BBVA por valor de 1.987 millones de euros.

Así, Merlin, que tiene obligación por ley de distribuir el 80% de su beneficio neto entre los accionistas, anunció en abril que distribuiría un dividendo extraordinario de 315 millones de euros, el equivalente a 0,67 euros brutos por acción, que en los precios actuales rentan un 6,8%.

Teniendo en cuenta la particularidad de este ejercicio de la empresa inmobiliaria, Mapfre y BBVA son las siguientes con mayor rentabilidad por dividendo del Ibex. Tras la caída de más del 4% que acumula la empresa de seguros desde el pasado jueves, el pago de la compañía ofrece un retorno del 9% a precios actuales.

Así, teniendo en cuenta que la firma siempre se ha caracterizado por ser uno de los pesos pesados en materia de retribución en España, Mapfre dejaba atrás la pandemia al inicio de este año y decidía recuperar el dividendo de 2019, por un total de 0,145 euros brutos por acción. Así, la aseguradora, que repartía el 31 de mayo el complementario de 0,0857 euros, podría ofrecer la próxima retribución ?de 0,063 euros? el próximo mes de noviembre, según previsiones de Bloomberg.

En cuanto a la entidad financiera, donde el consenso de expertos que recoge FactSet aconseja tomar posiciones, su dividendo renta a precios actuales un 8,2%, lo que le convierte en el tercero más atractivo del Ibex al aumentar más de un punto porcentual frente a lo que ofrecía la semana pasada. Además, la firma es, junto con Santander y Acerinox, una de las pocas firmas que cuenta con un potencial alcista superior al 50%.

Según el pronóstico de Bloomberg, la entidad podría repartir el próximo pago, de 0,095 euros brutos por acción, en octubre. Enagás, que avanza más de un 5% en bolsa en 2022, cierra el cupo de valores que ofrecen un rentabilidades superiores al 8%.

Si abrimos el abanico tres puntos porcentuales más, hay un total de 11 valores que ofrecen rentabilidades superiores al 5%. Entre estas, Telefónica y Endesa rentan un 6,7% y un 6,1%, a los precios actuales.