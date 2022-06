Los expertos coinciden en que no es momento de claudicar en renta fija

La rápida y violenta corrección que se ha producido en el precio de los bonos provoca ya que éste sea el peor comienzo de año de la historia, con pérdidas de doble dígito en la mayoría de índices de renta fija. Los expertos creen que la volatilidad continuará pero también que no es momento de vender porque eso implicaría materializar abultadas pérdidas en un momento en el que empiezan a ver algunas oportunidades dentro de la renta fija.

Hace una semana, antes de que la Fed subiese 75 puntos básicos los tipos y de que el Banco Central Europeo (BCE) se reuniera de emergencia para abordar la fragmentación de la deuda europea, Luis Merino, que es el responsable de renta fija, mixtos y selección de fondos en Santalucía AM aseguraba que no es un buen momento para vender: "Aunque pensamos que la volatilidad continuará y el ajuste de tipos también, ya empezamos a ver algo de valor en tramos intermedios de la curva en bonos de alta calidad crediticia".

"Las medidas adoptadas por los dos grandes bancos centrales del mundo no han sido para empeorar las cosas, sino para corregir, y rápido, posibles problemas, inflación y fraccionamiento de la zona euro. Estas medidas tienen que redundar en mejoras a futuro del ciclo económico y estabilidad de la deuda en la zona euro. En este sentido salir de inversiones que acumulan una notable pérdida momentáneamente nos parece un error", coincide Enrique Lluva, director de renta fija en Imantia Capital.

En el caso de la Reserva Federal, sus proyecciones apuntan a tipos a largo plazo en el 2,5%, la misma proyección que en marzo, por lo que el mercado empieza a tener claro que la Fed va a ser muy agresiva subiendo tipos para luchar contra la inflación, para poder tener margen de actuación en 2023 o 2024 de bajarlos para evitar la recesión. Según los modelos económicos que elabora Bloomberg Economics, la probabilidad de recesión en el primer trimestre de 2024 se ha multiplicado en los últimos meses. En marzo, este nivel estaba por debajo del 20% y ahora ya marca el 72%. "Con esta proyección de tipos a largo plazo en el 2,5%, no descartamos que en las próximas jornadas, o semanas, la curva se aplane y empiece a descontar bajadas de tipos. Las curvas van muy por delante de la actuación de los bancos centrales, por eso hoy se pueden comprar bonos a una rentabilidad muy superior a la de los tipos de interés oficiales. En el momento en el que el mercado tenga claro que no se van a revisar al alza las proyecciones de subidas de tipos, la tir de los bonos empezará a corregir", explica Miguel Ángel Paz, director de inversiones de Unicorp Patrimonio. Pero además, "la tir real de los bonos de EEUU (tir del 10 años menos el breakeven de inflación a 10 años) ha pasado en solo unos meses de cotizar por debajo del -1% a cotizar al 0,75%. En los últimos 10 años se ha movido entre el -1% y el 1%, por lo que está en zona de máximos de los últimos 10 años. La última vez que anduvo por estos niveles, fue la gran oportunidad de comprar renta fija", añade.

Las perspectivas de las gestoras y bancos de inversión han ido introduciendo en los últimos días esta idea, la de que hay algunas oportunidades, en sus perspectivas de mercado para el segundo semestre del año. Esta semana, Tressis aseguraba en una presentación a medios que, tras las correcciones de los precios, "muchas categorías de bonos ofrecen ya rentabilidades positivas atractivas. Esto quiere decir que, aunque a corto plazo pueda haber correcciones a la baja en precio, el cupón a cobrar debería compensarlas". Aunque todavía recomiendan prudencia, "lo peor para los bonos ha podido quedar atrás", consideran. En Mutuactivos, por su parte, también trasladaban esta semana el mensaje de que "el fuerte repunte en los tipos de interés que hemos vivido desde finales de noviembre hace que la renta fija ya empiece a tener cierto atractivo".

Ejemplos concretos

En opinión de Lluva, "cualquier segmento de deuda comienza a estar atractivo, pero tres ejemplos muy ilustrativos en variedad y rentabilidad. El bono alemán a 10 años se puede comprar casi ya al 2% (solo hay 2 países AAA en el mundo y Alemania es uno de ellos). Un bono IG de una compañía europea con más de 10 años de vencimiento lleva perdidos un 25% este año. No parece mal momento para ir comprando algo. El ETF de high yield más grande de Europa cotizaba el miércoles con una duración de 3,7 años y 7,2% de rentabilidad. Tampoco parece mala opción para ir tomando alguna posición".

En Mutuactivos han aumentado la exposición tanto a tipos de interés como a crédito: "Vemos más valor en la parte más larga de las curvas de tipos de interés, especialmente en EE.UU., donde el bono americano ya ofrece rentabilidades reales positivas", señala Emilia Ortiz, director de inversiones de Mutuactivos. En Newton, parte de BNY Mellon Investment Management, Paul Flood, gestor de carteras multiactivos, asegura que también han empezado a elevar su exposición a los bonos estadounidenses.

"Benjamin Graham dijo una vez que el inversor inteligente es un realista que vende a optimistas y compra a pesimistas. Los actuales obstáculos del panorama macroeconómico han dado muchos motivos para que los inversores tengan miedo. No obstante, con paciencia y claridad mental, consideramos que el volátil mercado actual es una oportunidad para acceder a créditos de calidad con rendimientos históricamente amplios y atractivos descuentos en los precios", concluye Daniel Dolan, gestor de cartera del fondo iMGP US Core Plus.