Varias grandes plataformas de criptodivisas registran problemas de liquidez para retirar fondos

Día negro en las criptomonedas. Celsius Network, una importante firma de criptofinanzas y préstamos, ha estallado, dejando al aire lo que parece una estafa piramidal. La onda expansiva de la crisis, que incluye la detención de su director financiero, Yaron Shalem, por parte de la policía israelí, acusado de blanqueo de capitales y fraude, ha golpeado de lleno al mercado de criptoactivos, con caídas superiores al 10%. El bitcoin pierde la cota de los 24.000 dólares, tocando mínimos de 18 meses.

Celsius fue la primera en anunciar la suspensión de retiradas, intercambios y transferencias entre cuentas en la operativa de sus clientes, que operan con criptomonedas. La firma manejaba el equivalente a 20.000 millones de dólares en criptoactivos, y ofrecía intereses del 12% anual de media a sus usuarios por depositar fondos. Las agencias financieras de diversos estados de EEUU, entre ellos Texas y Nueva York, habían enviado advertencias a la firma, ante las sospechas de que fuera una estafa piramidal.

Cuando Celsius anunció el 'corralito', poco después la mayor plataforma de compra y venta de monedas virtuales, Binance -que sí permite cambiar bitcoins por dólares o euros- anunció la congelación "temporal" de retiradas en bitcoins. A continuación, los usuarios de Bitfinex, otra plataforma de compraventa, denunciaron problemas para la retirada de fondos.

El consejero delegado y fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha anunciado por Twitter, inicialmente, que "pausa temporal de bitcoins debido a una transacción atascada que causa una acumulación de operaciones". Y ha añadido que "debería arreglarse en alrededor de 30 minutos".

This is only impacting the Bitcoin network. You can still withdraw Bitcoin on other networks like BEP-20.



Likely this is going to take a bit longer to fix than my initial estimate. More updates soon. Thanks for your patience and understanding????