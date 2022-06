Dos grandes plataformas de criptodivisas registran problemas de liquidez para retirar fondos

Celsius Network, una importante firma de intercambio de divisas digitales, fue la primera en anunciar la suspensión de retiradas, intercambios y transferencias entre cuentas en la operativa de sus clientes. Luego fue la mayor plataforma de compra y venta de monedas virtuales, Binance, la que anuncio la congelación "temporal" de retiradas en bitcoins. Los criptoactivos sufren caídas superiores al 10%. El bitcoin pierde la cota de los 24.000 dólares, tocando mínimos de 18 meses.

El consejero delegado y fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha anunciado por Twitter, inicialmente, que "pausa temporal de bitcoins debido a una transacción atascada que causa una acumulación de operaciones". Y ha añadido que "debería arreglarse en alrededor de 30 minutos".

This is only impacting the Bitcoin network. You can still withdraw Bitcoin on other networks like BEP-20.



Likely this is going to take a bit longer to fix than my initial estimate. More updates soon. Thanks for your patience and understanding????