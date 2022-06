El Ibex 35 aún tiene camino: un tercio de los valores tiene un potencial superior al 20%

Un tercio del selectivo español ofrece un potencial alcista superior al 20%, según el consenso de expertos que recoge FactSet. Se trata, concretamente, de 14 de los valores que componen el índice de las 35, con Cellnex, Fluidra, Arcelor e IAG en cabeza, con un recorrido estimado de más del 40% hasta alcanzar su precio objetivo. El hecho de que el indicador esté afrontando este ejercicio –que no se está caracterizando, precisamente, por su tranquilidad en los parqués– con mayor fortaleza que sus homólogos continentales no le resta peso a su potencial si se tiene en cuenta que es, junto al británico y el italiano, el único índice del Viejo Continente que no ha logrado recuperarse aún de las pérdidas del Covid.

Aunque el Ibex avanza un 0,6% en lo que va de año, frente al 11,7% que pierde el EuroStoxx, tiene todavía un recorrido del 15% por delante para alcanzar los niveles en los que cotizaba antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus, en febrero de 2020, cuando rondaba el entorno de los 10.000 puntos. Un movimiento parecido registra la Bolsa de Londres, que también consigue alcanzar el verde en este complicado ejercicio, con una subida del 2%, pero que todavía tiene un 1,4% de distancia para cerrar el hueco de la crisis sanitaria.

El resto de las principales plazas europeas, por su parte, ya lograron borrar las pérdidas de la pandemia e incluso superar, en un 4,6%, en el caso del Dax alemán, y de un 5,7%, en el del índice parisino, los niveles que entonces alcanzaban. En cuanto a la situación actual del Ibex ante los escenarios actuales, Diego Morín, analista de IG, explica que "el mejor comportamiento en la segunda quincena de mayo [del Ibex] se debió al tirón del sector bancario por los comentarios de los miembros del BCE y también de Christine Lagarde de tener tasas positivas de cara al tercer trimestre del año, ya que la inflación en la zona euro se encuentra disparada (8,1%)".

En este sentido, el experto añade que "con un posible escenario de estancamiento económico y alta inflación (estanflación), algunos valores del selectivo podrían hacerlo bien, sobre todo aquellos considerados defensivos, como el sector de utilities, telecomunicaciones o el buen momento de Repsol por la volatilidad del petróleo. También, el buen síntoma que presentan algunas empresas como Meliá trae algo de aire al sector turístico, que podría levantar en vuelo de cara a la temporada de verano, pero con cierta cautela", finaliza.

La fuerza del sector bancario

Si ampliamos en cinco puntos porcentuales el abanico, son un total de 20 valores, es decir, más de la mitad del selectivo, los que cuentan con un recorrido superior al 15%. Actualmente, solo hay cinco compañías dentro de la referencia española que no cuentan con potencial, que son: Acciona; Solaria Energía; Red Eléctrica; Enagás y Naturgy. Todas estas ya superaron el precio justo marcado con los expertos, aunque en las últimas revisiones hay entidades que alargan el recorrido de sus títulos, como el caso de Naturgy, con tres de los siete analistas de mayo valorándola por encima de los 20 euros.

Entre las compañías de la primera clasificación, es decir, con más de un 20% de potencial, Banco Sabadell es el que experimenta un mejor desempeño en bolsa en 2022, con una subida del 40,3%. Y es que, el sector bancario es uno de los grandes beneficiados en un entorno protagonizado por una galopante inflación y, por ende, la expectación por una subida de los tipos de interés. Se trata de una industria que es clave para la reconstrucción del selectivo español ya que, a proporción, es la que tiene un mayor peso dentro del mismo. En datos, cuatro de las cinco entidades bancarias que conforman el índice (todas, excepto BBVA), están entre los siete valores que más aportan al Ibex este año. CaixaBank está en cabeza, ya que le suma al índice la friolera de 168,67 puntos. Banco Santander ocupa el quinto lugar, y le aporta 29,6 puntos, seguido de Banco Sabadell, que suma 27,7 puntos, y Bankinter, con 24,64 puntos.

Aunque el selectivo logró alcanzar la barrera de los 9.000 puntos el pasado lunes y en la jornada del jueves se vieron tímidos ascensos, para Joan Cabrero, asesor técnico de Ecotrader, "probablemente tendremos que esperar a la semana que viene para ver un contraataque alcista que consiga batir esas resistencias, de cuya ruptura depende que se aleje el riesgo de asistir a una consolidación más amplia que en el peor de los casos podría llevar al Ibex 35 a la zona de mínimos de mayo en torno a los 8.135/8.200 puntos", puntualiza.

Las más baratas

De las ocho compañías que tienen un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) menor a 10 veces, tres de ellas son bancos. ArcelorMittal, que es también la tercera compañía con mayor potencial del Ibex, según los expertos de FactSet, con un 41,8%, es actualmente el valor más barato, con una ratio de 2,6 veces. La otra acerera, Acerinox, es la segunda más barata, con un multiplicador de 4,1 veces. Así, entre los valores más atractivos de todo el selectivo está Banco Santander, que se compra a 6 veces, BBVA, con PER 6,7, y Banco Sabadell, con 9,2 veces.

Prosus, la europea con más recorrido

Dentro del EuroStoxx 50, hay un 76% de compañías que tienen un recorrido superior del 20% hasta llegar al precio objetivo marcado por el consenso de expertos que recoge FactSet. Entre estas, la neerlandesa Prosus, que es la compañía de Internet de consumo más grande de Europa y uno de los mayores inversores en tecnología del mundo, es la que lidera la lista, con un 80,8% hasta alcanzar su precio objetivo, fijado en los 84 euros.

La empresa, que cuenta con recomendación de compra, ya se deja más de un 36% en el parqué. A Prosus le sigue la alemana Deutsche, con un potencial del 67,8%, y Adyen, otra nerlandesa, como la tercera con mayor recorrido del índice europeo, con un potencial del 65,2%.