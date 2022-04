Las bolsas de Europa miran de reojo a Wall Street para alejarse de sus soportes

Después de tres días de abultados descensos, las bolsas de Europa consiguieron este miércoles revertir la situación y registrar unas alzas que hoy se espera que tengan continuidad en la apertura de la sesión, siguiendo la estela de unos índices asiáticos que se han revalorizado más de un 1% de media desde su apertura.

Una dinámica en la que ha tenido bastante que ver la presentación de las cuentas trimestrales de las firmas más grandes del planeta. La temporada de resultados en EEUU está cerca de su ecuador, ya que cerca de 200 compañías ya han dado a conocer sus cuentas trimestrales en el S&P 500. Y los resultados son positivos por ahora: cerca del 80% de las firmas que han publicado su cifra de ganancias han batido las expectativas de los analistas.

Una de las últimas en lograrlo ha sido Meta, matriz de Facebook, que ha logrado una cifra de ganancias superior a la esperada y que se ha disparado cerca de un 15% en el mercado fuera de hora ante el crecimiento de las cifras de usuarios y los sólidos datos financieros.

Gracias a este contexto alcista en Wall Street que ha permitido al Nasdaq alejarse ligeramente del soporte clave de los 13,000 puntos, las bolsas de Europa pueden "buscar la formación de una segunda pata dentro del rebote que nació en los mínimos de marzo", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"En el caso de que el Nasdaq 100 pierda los 13.000 puntos me temo que el EuroStoxx 50 no va a ser capaz de aguantar sobre primeros soportes que llevo días sugiriéndoles vigilar en los 3.600/3.630 puntos, que ayer fueron casi alcanzados y que es el primer entorno donde me plantearía comprar bolsa europea en busca de esa segunda pata alcista", explica el analista técnico, que resalta que por debajo de los 3.600 el siguiente soporte no aparecería hasta los mínimos del año en la zona de los 3.400 puntos.

En el caso del Ibex 35, el soporte teórico que hay que vigilar es el de los 8.275 puntos, que corresponde con lo que sería un ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que llevó al Ibex 35 de los 7.287 a los 8.877 puntos.

El yen cae a mínimos no vistos en 20 años

Nueva sesión de descensos para el yen japonés frente a sus cruces más negociados. La divisa nipona, de hecho, ha marcado hoy su nivel más bajo de los últimos 20 años en su cruce contra el dólar estadounidense.

Evolución del yen frente al dólar

Un comportamiento bajista que se ha producido después de que acabara la reunión del Banco central de Japón que sigue inmerso en una dinámica a contracorriente de la del resto de grandes entidades centrales del planeta (Fed, BCE, BoE...), más tendentes a una política monetaria menos acomodaticia.