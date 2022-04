Doce valores baratos de la bolsa española que cuentan con recomendación de compra

Aunque el cierre del primer trimestre del año haya culminado con pérdidas en gran parte de Europa, con la mayoría de países del Viejo Continente arrastrando números rojos, los datos demuestran que sigue siendo un año de oportunidades dentro de los mercados de este lado del Atlántico. Así puede observarse si echamos la vista atrás al último lustro del Stoxx 600, uno de los índices continentales de referencia, ya que, por PER (veces que el beneficio previsto está recogido en el precio de la acción), este indicador se compra ahora un 11% más barato que la media de los últimos cinco años, pese a que este ratio puede cambiar tras la presentación de resultados de estos tres primeros meses.

Concretamente, los países del Este de Europa, como Turquía, Rumania y Hungría, son los que más se han abaratado en este último ejercicio (ver mapa), así como Austria o Italia, que se compran por debajo de 10 veces el beneficio. La guerra librada en Ucrania, no obstante, ha tenido mucho que ver en esta coyuntura, ya que en los momentos de mayor incertidumbre la adversión al riesgo crece y, por tanto, los inversores optan por resguardarse en los mercados considerados refugio. Como consecuencia, el resto se compran con más descuento.

Este movimiento se observa claramente con Suiza y Bélgica, siendo las bolsas europeas más caras, con un PER de 22,89 y de 20,48 veces, respectivamente. Y es que, en los momentos de turbulencias, estos países se alzan como el mejor refugio para los inversores debido a las características de su propio sistema. Concretamente, en el caso del país escandinavo, su fortaleza en situaciones de crisis se debe, por una parte, al tipo de empresas que recoge su parqué, ya que cuenta con grandes multinacionales de la talla de Nestlé, Roche o Rolex y un poderoso sector bancario.

Además, el hecho de que su divisa, el franco suizo, sea una de las más potentes del mundo, junto con el yen o el dólar, genera que, en tiempos de incertidumbre, los inversores apuesten por esta moneda, lo que hace que este mercado sea más fuerte. Así, el alto precio que se paga ahora mismo por la bolsa suiza también se sustenta en sus beneficios previstos, ya que se espera que estos crezcan un 11% para el año 2023.

En el caso de Italia, el hecho de que el país de la bota tenga más deuda que España, en un momento en el que suben los tipos de interés, impulsa el abaratamiento del mismo, que se compra a un PER de 9,85 veces, es decir, por debajo de países como Polonia, Noruega o España.

El 'atractivo' español

España es otro de los países con un gran atractivo de compra para este año. Con un PER de 12,62 veces, se compra más barata que la media europea, marcada en 14,08. Así, respecto a la media del Ibex 35 de la última década, este país también está un 18% más barato.

Si recurrimos a la hemeroteca, la historia económica nos recuerda que, en los años de crisis, las acciones de valor, más conocidas como value, consiguen dar más rentabilidades que las de crecimiento, comúnmente llamadas growth. Una teoría que se ha cumplido en cuatro de las últimas cinco recesiones y que, de repetirse este año –con las posibles consecuencias del conflicto en Ucrania en el horizonte–, España sería un buen lugar para resguardarse, según algunos de los analistas de este país.

Si se tiene en cuenta que las empresas consideradas value son las pertenecientes a sectores más estables y con crecimientos limitados, y las growth, por su parte, son las compañías en fase de expansión con posibilidad de tener un crecimiento significativo en los próximos años, España es, por su composición, un país del primer equipo. "Es un año de value en España debido a la exposición que tiene a bancos, por las eléctricas y porque es un país de pequeñas compañías que no están en los grandes índices. En un mundo que se ha movido por gestión pasiva, a España nadie le ha mirado. Ahora hay que estar en este país", explicó Lola Solana, head of Small Caps & ESG Equity Funds en Banco Santander, en el Foro de la Gestión Activa de elEconomista.

En este mismo sentido, Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4, indica que el presente ejercicio "podría ser" un año value, "aunque lo cierto es que la incertidumbre en estos momentos con motivo del conflicto bélico es elevada", añade.

En cuanto a la pregunta de si es el sector bancario el gran value de este país, la experta desarrolla que "la banca, a pesar del buen comportamiento acumulado, aún ofrece potencial de revalorización atendiendo a sus precios objetivo. El contexto de mejora de los ingresos apoyado por las expectativas de subidas de tipos de interés hace que los efectos negativos de la guerra de Ucrania sobre el coste de riesgo no ponga en peligro (en principio) la generación de beneficio neto. Existe más potencial al alza de revisión de ingresos que a la baja por mayor coste de riesgo esperado vs guías proporcionadas en la última presentación de resultados. Unas guías que esperamos se modifiquen ligeramente a alza en la presentación de los resultados del primer trimestre a finales de abril. Nuestros top picks son BBVA y Sabadell", subraya.

Así, además del bancario, Aguirre señala otros sectores –y valores– que ofrecen este perfil de inversión dentro de la bolsa española. Por una parte, el ferroviario, "puesto que los fundamentales del sector siguen siendo muy favorables, apoyados principalmente por la megatendencia a nivel mundial a favor del transporte sostenible, en donde el tren va a jugar un papel fundamental así como los autobuses de cero emisiones", argumenta la analista.

La experta también apunta al sector de las infraestructuras, "que es previsible vuelva, entre 2023 (más autopistas) y 2024 (más aeropuertos), a recuperar los niveles precovid de tráfico y volver a las senda de reparto de dividendos atractivos, dependiendo, lógicamente, de la extensión de la guerra".

Las utilities integradas, como Iberdrola o Endesa, son otras que podrían considerarse value para la experta, así como petroleras como Repsol, "con múltiplos atractivos, elevada generación de caja en el actual entorno que se traslada al accionista en forma de atractiva política de dividendos", o las socimis, que para Aguirre son "compañía líderes con activos reales con cuasi plena ocupación, infravalorados en cotización, financiados a bajo coste con deuda corporativa a tipo fijo y medio largo plazo y equipos gestores especializaciones muy profesionales y de constrastada experiencia".

Para Victoria Torre, de Singular Bank, en 2022 se puede producir un cambio más estable, "en el que el value se comporte mejor que el growth". "El rápido encarecimiento de las materias primas y el conflicto ucraniano han sido los cisnes negros que han generado esta espiral inflacionista, que podría derivar en la tan temida estanflación. Por eso, en este entorno se empieza a mirar con especial atención hacia empresas que son capaces de generar liquidez y que se encuentran infravaloradas en el mercado, a la vez que se intenta minimizar la volatilidad de las carteras", argumenta la experta, que tiene en el radar el sector de las "eléctricas, alimentación, consumo básico o incluso bancos, de forma selectiva".

Los valores más baratos

Dentro de la bolsa española, existen valores que son realmente cautivadores. Concretamente, hay hasta 12 compañías, con seguimiento de más de cinco analistas y que cuentan con recomendación de compra, que se compran por debajo de 10 veces el beneficio. No obstante, estas perspectivas penden aún del hilo de la presentación de resultados del primer trimestre, que servirán para poder ajustar con mayor tino su valoración, según la estimación de beneficios.

Así, ArcelorMitall es, por PER, la lider de esta clasificación, ya que ofrece el precio más barato, con 3,38 veces. La acerera, que lleva un rebote de 4,9% en el año, y de 11,7% desde el estallido del conflicto en Ucrania, es además, junto con Acerinox –la segunda más barata– la compañía que consigue una mejor recomendación en La liga Ibex de elEconomista, una combinada que clasifica todas las recomendaciones de las empresas del selectivo español. Pero sus buenas noticas no empezaron este año. La acerera consiguió un beneficio histórico de más de 12.000 millones en 2021, gracias a un ejercicio impulsado por una fuerte demanda y unos niveles de rentabilidad muy altos. Según anunció en la presentación de resultados anuales, la compañía espera "que los bajos niveles de inventarios, la mejora de precios y la regionalización del mercado de inoxidable sostengan las buenas perspectivas" para el primer semestre de este ejercicio.

Los mismos pasos siguió la otra acerera, Acerinox, el año pasado, ya que cerró el ejercicio 2021 con los mejores resultados de toda su historia, con un beneficio neto de 572 millones de euros, que multiplica por 11 veces el logrado en 2020 (49 millones de euros); y un ebitda de 989 millones de euros, 2,6 veces superior, después de seis trimestres consecutivos de crecimiento. La empresa dirigida por Fernando Velazquez Herreros es, por PER, la segunda compañía más atractiva de la lista, ya que se compra a 4,32 veces. No obstante, la acerera no consigue tan buen desempeño en lo que va de año como su competidora, y se deja en bolsa un 10,9% en el año y un 11,1% desde que se inició el conflicto. Sin embargo, el consejo de analistas que recoge Bloomberg le otorga un potencial alcista de hasta el 65,4%.

Tal y como se extrae del informe Evaluación de la exposición en Ucrania, de Banco Santander, la situación actual tendrá un "impacto positivo" en el mercado europeo, ya que Rusia y Ucrania representan el 23% del total de las importaciones de acero en Europa, por lo tanto, la ausencia de estas refuerza su presencia en el continente. En este sentido, el informe detalla que "con cada subida del crudo del 3%, las acereras mejoran en 20 dólares por tonelada su ebitda de promedio", por lo tanto, si este panorama no cambia, la entidad estima un 5% más en el ebitda de ArcelorMittal respecto a las previsiones iniciales para 2022.

Cerrando el top 3 de compañías –con más de cinco analistas y recomendación de compra– más baratas del mercado español está Banco Santander, con un PER de 6,60. La entidad bancaria, que sube un 8,2% en lo que va de año y está dentro de los diez valores más alcistas del selectivo, acaba de experimentar una mejora en el precio objetivo que le otorga Credit Suisse gracias al "viento a favor que están viviendo varios bancos".

La firma suiza mejora, así, su visión del banco dirigido por Ana Botín, de neutral a comprar, y ha elevado el precio objetivo de 3,30 euros a 4,00 euros por acción. Por otro lado, el informe de la entidad sostiene que Banco Santander es –junto con BBVA– uno de los "grandes beneficiarios" de la apreciación en los tipos de cambio en Latinoamérica, gracias a la apreciación del real brasileño y su sensibilidad a las subidas de tipos en los países desarrollados, como en Estados Unidos, Reino Unido o la eurozona.

Mediaset España es otro de los valores de la bolsa española más cautivadores, con un PER 7,20 veces. La compañía, que cerró el ejercicio anterior con un descenso de 3,5%, ha cerrado el primer trimestre del año con mayor optimismo, y sube en bolsa un 12,4%, con un potencial alcista del 39,4%, según el consenso de Bloomberg. El grupo de comunicación, que cerró con un beneficio neto de 181 millones de euros, un 1,3% más que en 2020 cuando las ganancias netas se situaron en los 178,7 millones, ha caído en bolsa desde el anuncio de la oferta pública de adquisición (opa) de MFE-Media For Europe, antigua Mediaset Italia y propiedad de la familia Berlusconi, pero ha animado a los inversores, con diferentes movimientos en su accionariado en las últimas semanas.

Catalana Occidente es la quinta, por PER, más barata, y se compra a 8 veces su beneficio. La empresa de seguros, que arrancó el 2022 con una profunda remodelación de su consejo de administración, no cuenta con presencia en Ucrania, por lo tanto el conflicto no impacta directamente en su negocio. No obstante, la compañía, aún con potencial del 44,7%, se deja un 4,9% en bolsa.