Acerinox confirma las mejoras previsiones en sus resultados de 2021. La acerera española cerró el ejercicio pasado con los mejores resultados de toda su historia, con un beneficio neto de 572 millones de euros, que multiplica por 11 veces el logrado un año atrás (49 millones de euros); y un ebitda de 989 millones de euros, 2,6 veces superior, después de seis trimestres consecutivos de crecimiento.

"Hemos tenido una fuerte y rápida recuperación desde noviembre de 2020, al tiempo en el que se anunciaron las primeras vacunas. Nos vimos obligados a acelerar nuestros procesos de fabricación para dar respuesta a la demanda", reconoció el consejero delegado de la compañía, Bernardo Velázquez, durante la conference call a analistas celebrada este lunes en Madrid. Esto vino acompañado de fuertes precios del acero y de una demanda creciente, especialmente significativa en EEUU donde la firma ha subido los precios de sus productos en hasta seis ocasiones desde mayo del año pasado. Por otro lado, Velázquez ha subrayado que la previsión de la compañía es un "primer trimestre de 2022 más fuerte que el último de 2021", con lo que continúa la tendencia de crecimiento.

El negocio de acero inoxidable del grupo ha logrado doblar su margen ebitda gracias a un momentum favorable para la compañía, hasta alcanzar el 16%, frente al 8% de cierre de 2020. El flujo de caja operativo aumentó un 19%, hasta los 400 millones de euros. En lo que respecta a los resultados de VDM Metals, adquirida por Acerinox a finales de 2020, aportó 61 millones de euros al ebitda de grupo, un 21% por encima del año anterior, con márgenes brutos del 8% -frente al 7% de 2020-. El términos de grupo, esto arroja un margen bruto del 15% en 2021.

No obstante, la aportación de VDM permanece por debajo de la previsión dada por la propia Acerinox en el momento de su adquisición, cuando se estimaba una contribución al ebitda de un 20% y cerca de 80 millones de euros por año. La compañía resaltó, no obstante, que durante el cuarto trimestre se produjo un ajuste en las cifras de VDM de 7 millones de euros debido al impacto en el beneficio de ajustes de personal, algunas valoraciones sobre los planes de pensiones o labores de mantenimiento. Sin este ajuste extraordinario, el ebitda del último trimestre del año hubiera alcanzado los 21 millones de euros.

Miguel Ferrandis, director financiero de Acerinox, destacó este lunes la importancia del cuarto trimestre para los resultados anuales del grupo, cuando se alcanzaron los 318 millones de euros de ebitda, un 8% superior al tercer trimestre del año (con 293 millones) y un 142% por encima del mismo periodo del año anterior. El resultado neto fue también el más elevado del año, con 198 millones de euros. En 2020 el beneficio neto para este mismo periodo fue de 19 millones de euros.

Acerinox obtuvo una facturación de 6.706 millones de euros, un 44% superior a la obtenida en 2020, impulsada por las ventas en el cuarto trimestre, que sumaron 1.937 millones de euros, un 14% más en relación al trimestre anterior y un 59% más en comparación con igual trimestre de 2020. "Estamos orgullosos de no haber encontrado problemas en las cadenas de suministro y haber sabido resolverlos [dado el caso]", afirmó Velázquez ayer.

En lo que respecta al capex, la compañía opta por la prudencia, con una inversión de 90 millones de euros durante 2021. La producción de acería alcanzó los 2,6 millones de toneladas en 2021, superando en un 19% la de 2020 y marcando también un nuevo récord histórico.

Guerra Ucrania-Rusia

Ante la guerra desatada por Rusia en Ucrania y las consecuencias que esto puede tener en los costes energéticos, Velázquez ha reconocido que ya están trabajando para que "en los próximos meses" se pueda "diversificar y buscar nuevas fuentes" energéticas. Para la firma en 2021 un 0,44% de las ventas fueron a parar a Rusia. "Nuestra única exposición es a la compra de níquel, que adquirimos a Nordisk [destinado a VDM Metals, en Alemania], pero estamos trabajando ya en diversificar" las fuentes de suministro de esta materia prima. La compañía asegura que por ahora no está teniendo ningún impacto directo debido al conflicto bélico.

En lo que respecta a la crisis energética, Acerinox confía en "que los precios de la electricidad en España no vayan a peor este año". En sus resultados de 2021, el 80% de los costes extra relacionados con la inflación en los precios energéticos se debe a España, cuya aportación al grupo es del 20%.

Puerta abierta a las recompras

La compañía cuenta con un dividendo estable de 0,5 euros brutos por acción, vinculado a un endeudamiento no superior a las 1,2 veces ebitda. A finales del año pasado, Acerinox aprobó un programa de recompra de acciones por el 4% del capital, que podría duplicarse de cara a los próximos meses hasta alcanzar el 8%. Rafael Miranda, presidente de la compañía, ha reconocido esta mañana que "el objetivo de Acerinox es cubrir el 8%" de acciones lanzadas a mercado durante los cuatro años (de 2013 a 2016) que se mantuvo el scrip dividend.

"No se ha tomado ninguna decisión. Si no encontramos oportunidades de inversión, y aunque no se ha decidido, por supuesto que consideraríamos aumentar el dividendo", sostuvo Miranda, vinculado a mantener en el futuro "la fuerte generación de flujos de caja". En lo que respecta a aumentar la cuantía del dividendo por encima de 0,5 euros, Miranda insiste, de nuevo, en que "no se ha tomado una decisión". De momento, el mercado lo descarta.