Acciona Energía y Línea Directa son las dos únicas salidas a bolsa rentables en 5 años

El año ha arrancado con optimismo y se prevé que llegue más capital fresco a la bolsa nacional que en 2021, y eso que fue el ejercicio en el que se reactivó el gusto por buscar financiación en los mercados con tres grandes estrenos: Acciona Energía, Línea Directa y Ecoener. Ibercaja anunció la semana pasada su intención de cotizar (ITF, como se denomina al documento en sus siglas en inglés). Lo hará a finales del mes de febrero o principios de marzo, según fuentes conocedoras de la operación, que reconocen que la idea es "aprovechar la primera ventana de oportunidad" que ha ofrecido el 2022 para captar capital.

No obstante, el devenir de los últimos -y escasos- estrenos bursátiles en la bolsa española no es demasiado alentador. De las trece cotizadas que han debutado en los últimos cinco años -y que todavía siguen cotizando- solo dos logran ser rentables para sus accionistas desde ese momento. Y son las dos mismas que comenzaron a rodar el año pasado: Línea Directa, que logra un retorno del 20,6% desde su estreno el 29 de abril -frente a ganancias del 13% de Mapfre-, y Acciona Energía, con un 8,8% de revalorización desde el 21 de junio del año pasado -su matriz avanzó en ese mismo periodo un 23,5%, según Bloomberg-. Las once restantes encajan pérdidas que van desde el 10,4% de Árima Real Estate -con tres años y medio de cotización a sus espaldas- hasta el 77,4% de Berkeley, siempre rodeada de polémica por la explotación de minas en el norte de España.

Casualidad o no, el mercado ha provocado que dos escisiones de compañías mucho mayores que ellas, como son Bankinter en el caso de la aseguradora y Acciona en el caso de la firma de energías renovables, sean las únicas salidas rentables para sus inversores. La entidad que capitanea María Dolores Dancausa decidió en 2021 hacer distribuir entre sus accionistas la parte proporcional de Línea Directa y llevar a cabo un listing por valor de 1.434 millones de euros a un precio inicial de 1,318 euros. Hoy cotiza en 1,56 euros. La previsión que maneja el consenso es que su beneficio crezca un 15% desde los 112 millones de euros que se esperan para 2021 -presenta sus resultados el 10 de marzo- y gane 129 millones en 2024.

El año 'interruptus' de lo verde

En un año como 2021 en el que los inversores dieron la espalda a las renovables en bolsa y no fueron pocas las firmas del sector con planes de dar el salto que tuvieron que cancelar sus planes, Acciona Energía desafió al mercado y debutó con éxito, saliéndose de la foto en casi todas las comparativas con sus rivales. La filial de energías 100% limpias del grupo que dirige la familia Entrecanales mantuvo su calendario y saltó al parqué el 1 de julio con un precio de 26,73 euros por acción y un descuento del 10,5% frente a sus comparables directos.

El interés por sus títulos se mantuvo a lo largo de todo el ejercicio, lo que llevó a sus títulos a escalar un 22% hasta los 32,58 euros por acción el 30 de diciembre, máximos hasta la fecha. De hecho, el éxito de su OPV fue tal que en la última revisión del Ibex 35 la compañía estuve en las quinielas para sustituir a Viscofan en el índice, aunque finalmente la plaza fue para Laboratorios Rovi.

Eso sí, el mal arranque con el que ha empezado 2022, en el que cede un 12,5%, ha mermado la rentabilidad que lograba desde su estreno a un 6,6%. La parte positiva es que la compañía, que recibe una recomendación de compra de manos de los analistas que siguen su cotización, brinda ahora un potencial alcista del 28% de cara a los próximos meses.

Gestamp cae otro 22% y Cash y es la segunda más castigada

Sí se atrevió a salir a bolsa la gallega Ecoener a principios de mayo, poco después de que Capital Energy y Opedenergy cancelaran sinedie sus debut, pero no ha corrido tan buena suerte, sus títulos pierden un 23,5% desde su estreno.

¿Qué suerte han corrido las demás? 2017 fue un ejercicio de efervescencia. Llegó Unicaja, el último banco en hacerlo, y desde entonces cede un 16,4%, también Gestamp, que cae otro 22% y Cash, la segunda más castigada, solo por detrás de Berkeley, con pérdidas del 67%. 2018, por su parte, se convirtió en el año de las nuevas promotoras. Aedas se adelantó -en plena crisis del 1-O catalana- y llegó unos meses antes. Su evolución es de pérdidas del 21%, Neinor cae un 30% y Metrovacesa, más del 57%.

Un nuevo banco

Ibercaja protagonizará la primera salida a bolsa de un banco en la zona euro desde el año 2019, reflejo de la travesía por el desierto que lleva años viviendo el sector. A falta de quince días para conocer el rango de valoración de la operación que incluirá el folleto, Ibercaja alcanzaría una capitalización aproximada de 1.400 millones de euros, sin exigirle un descuento por colocación (que, tradicionalmente, puede rondar el 10% o 20%, aunque ya de por sí se trata de un sector muy castigado por los inversores).

Esta valoración parte de un descuento del 57% sobre el valor de los fondos propios al que, en la actualidad, cotizan de media Unicaja, CaixaBank y Sabadell, pese a que fuentes próximas sugieren que su paralelismo es menor con esta entidad.