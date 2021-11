'Buy on dips': de industria y lujo salen los valores más fuertes del EuroStoxx 50

Joan Cabrero Barcelona

Acabamos de dejar atrás un gran fenómeno del comercio minorista como es el Black Friday, que se originó en Estados Unidos y que tiene como gran protagonista las ofertas y los grandes descuentos, lo cual viene al pelo con nuestra mentalidad de consumidores, que siempre está enfocada en encontrar el "mejor precio", que generalmente significa el precio más bajo. Pues bien, esta mentalidad de consumidor choca frontalmente con la mentalidad de inversor que yo defiendo y que se traduce en que en el mercado de valores ese "mejor precio" es a menudo el precio más alto.

Comprar cuando un título está marcando nuevos máximos históricos es una lucha psicológica que para la mayoría de inversores es un hándicap muy difícil de superar, pero piensen que un activo que está logrando marcar nuevos altos de todos los tiempos por lo general muestra una fortaleza envidiable y tengan claro que lo más probable es que las acciones fuertes tiendan a mantenerse fuertes.

Hay que tener muy presentes que las compañías que son las mayores ganadoras deben negociar en sus máximos con bastante frecuencia. Un título como Apple no puede pasar de cotizar el año 2001 en torno a los 0,30 dólares a hacerlo ahora sobre los 150 dólares a menos que durante estos 20 años haya cotizado constantemente marcando nuevos máximos. Utilizando el enfoque de "comprar bajo para vender alto" les aseguro que nunca estarán en las mejores acciones cuando estén experimentando su mayor crecimiento. Es difícil encontrar a inversores que compraran Apple por unos pocos dólares y que no la vendieron cuando se triplicó o multiplicó por diez. Yo conozco alguno de ellos y el resto todavía se tiran de los pelos cuando ven lo que luego subió.

Comprar solo fortaleza

Dejando atrás esta anécdota, quiero decirles que a mi entender de forma general lo ideal es olvidarse de esas compañías que han sufrido o están sufriendo duros varapalos, pensando que si hace 12 meses cotizaban en los 120 dólares ahora es un regalo comprar en los 20 dólares. Esto es algo complicado si no son capaces de cambiar su mentalidad de consumidor a la de inversor, y logran dirigir sus miradas a aquellas compañías que definen potentes e incuestionables tendencias alcistas. Una vez identificados esos valores hay que saber esperar pacientemente la oportunidad para subirse a esa tendencia alcista y para ello lo óptimo es aguardar a que se forme una corrección en su cotización, preferiblemente lo ideal es aguardar a que los índices corrijan al menos un 10% desde su último máximo. Haciendo esto estarán aplicando otra técnica que es conocida como buy on dips o compra en correcciones, pero lo que muchos olvidan es que hay que comprar en caída pero no todo lo que se mueve sino aquellos títulos que previamente hubieran mostrado mayor fortaleza. Haciendo esto les aseguro que su sistema de trading se optimizará cada vez más hacia el éxito.

Utilizando esta metodología de inversión a continuación les indico los títulos dentro del EuroStoxx 50 que cumplen estos requisitos, así como los niveles donde situaría los precios de entrada en cada uno de ellos. Los que alcancen esos niveles podrán ser ideas óptimas de compra mientras que los que no lleguen y sigan subiendo pues les desearemos buen viaje.

Estas compañías son las siguientes:

ASML Holding: el precio de entrada para esta compañía de semiconductores holandesa se encuentra en los 620-650 euros.

BMW: la automovilística alemana está consolidando tras alcanzar sus altos historicos del año 2015 en la zona de los 95 euros. Todo apunta a que en una próxima alza acabará superándolos. El precio de entrada se encontraría en la zona de los 83 euros.

BNP Paribas: el banco galo ha logrado marcar recientemente nuevos altos de todos los tiempos si miramos un gráfico con el efecto dividendos descontado. Una caída a los 53,50 euros, tras un retroceso del 15% desde su último máximo, sería una oportunidad de compra.

Daimler: la zona de compra se encuentra en los 75-80 euros, que son los máximos que frenaron las subidas en junio y que fueron el origen de la última corrección relevante.

Deutsche Post: una recaída a los 51,50 euros y los 45,20 euros sería óptimo para comprar.

Essilorluxottica: un retroceso a la zona de los 170-174 euros sería una oportunidad magnífica para subirse a su impecable tendencia alcista.

Infineon: si corrige a la zona de los 36-38,25 euros no duden y compren este valor.

Ahold: se encuentra a tiro de piedra de los 29,50 euros, cuyo alcance ya sería suficiente para subirse a su potente tendencia alcista.

Linde: sitúen órdenes de compra en la zona de los 270 euros. Por ahí discurre su directriz alicsta y la alcanzaría tras un recorte del 10% desde su último máximo.

LVMH: el precio de entrada se localiza en torno a los 610-630 euros.

Pernod Ricard: esperen a un retroceso a la zona de los 190-193 euros para comprar y a partir de ahí disfruten de la subida libre del valor.

Schneider Electric: una caída a la zona de los 140 euros ya sería óptima para subirse a su espectacular tendencia alcista.

Siemens: la base del canal alcista que acota las subidas de corto/medio plazo está en los 135 euros. Ahí pueden comprar.