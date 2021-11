Seis acciones de la tecnología europea listas para comprar

Aiven es una de las últimas empresas emergentes europeas que ha alcanzado la categoría de unicornio: ese término usado en el mundo del capital de riesgo para describir a una compañía que no cotiza en bolsa, pero que tiene un valor de, al menos, 1.000 millones de dólares. La finlandesa Aiven ofrece lo que se llama infraestructura de datos de código abierto, con el fin de permitir a los desarrolladores la creación de aplicaciones. "Y aunque el software se esté comiendo el mundo, el código abierto se está comiendo el software", destacan desde la firma de capital riesgo Atomico, que ha invertido en la compañía escandinava.

Puede que Europa no haya engendrado empresas tecnológicas del tamaño de Amazon, Alphabet o Microsoft, que además tienen una posición dominante en la sociedad, ni tampoco gigantes chinos como Tencent. Sin embargo, la tecnología no es una desconocida en el Viejo Continente: ahí están Airbus, Amadeus, Nokia, Philips o Spotify.

"Aquí van algunos consejos para mi país de origen", escribía en junio el consultor tecnológico neerlandés Sander Arts, residente en California, en un artículo publicado en la web especializada en tecnología Bits&Chips. Decía Arts: "parad de compararos con Silicon Valley. No hay nada de qué avergonzarse en Europa. Simplemente, tiene su propio ecosistema con sus propias dinámicas. Pero sí que empiecen a desplegar dinero y creen sistemas de incentivos que retribuyan el rendimiento y que permitan a los empleados involucrarse cuando se unan y trabajen para una start-up".

A pesar de las diferencias con EEUU, la UE es consciente de la fuerza del mercado común. "Europa ha sido líder mundial en la regulación de la tecnología, incluida la privacidad y la defensa de la competencia, influyendo en la reacción de otros países ante el poder y la influencia de las mayores plataformas tecnológicas del mundo. Pero mientras Europa se ha creado la reputación de ser el vigilante más agresivo de Silicon Valley, no ha sabido alimentar su propio ecosistema tecnológico", resaltaba el año pasado The New York Times.

Las acciones favoritas de los analistas

En conjunto, el sector de la tecnología europea vale en bolsa 911.000 millones de euros, contando a las 36 empresas con una capitalización superior a los 3.000 millones, según FactSet. Solo el tamaño de Meta Platforms (antes Facebook) es de 950.000 millones. Si el año pasado, en plena pandemia, el sectorial tecnológico del Stoxx 600 subió en bolsa un 13,8%, este año se revaloriza un 30%. Para el consenso de mercado, las recomendaciones de comprar más claras son: Soitec, Alten, Infineon, ASML, Capgemini y Aveva.

En primer lugar está Soitec, una empresa francesa de microelectrónica que ofrece soluciones únicas y competitivas para miniaturizar los chips, mejorar su rendimiento y reducir su consumo de energía, según explican en la web de la compañía. El precio de su acción se ha multiplicado por doce en los últimos cinco años y hace unos días estableció su mejor marca del último lustro en los 239 euros. Sus beneficios de 2022 cotizan en bolsa en las 41 veces a precios actuales.

También es francés Alten, proveedor de servicios digitales y consultoría tecnológica. Está presente en España desde el año 2000 y trabaja en sectores variados, como la aeronáutica, las telecomunicaciones o la banca. Por sus beneficios del próximo año se pagan múltiplos de 21,7 veces.

Infineon Technologies es uno de los mayores productores de semiconductores en suelo europeo. La firma alemana, antigua filial de Siemens, vale en bolsa alrededor de 54.000 millones de euros. En el año fiscal 2021, que acabó en septiembre para la compañía germana, se anotó unas ventas de 11.100 millones de euros. Sus acciones registraron hace unos días un precio que no se veía desde 2001, y aún tienen un potencial alcista del 14% para el consenso de analistas.

Si el tamaño de Infineon es considerable, ASML es aún más grande. La firma neerlandesa es la compañía más valiosa en el parqué entre las compañías tecnológicas del Viejo Continente. Incluso cotiza en Wall Street. Se trata del mayor proveedor del mundo de máquinas para crear circuitos integrados. "Si quieres producir los chips más avanzados, debes comprar equipamiento de ASML", decían hace unos días los expertos de Bloomberg. Con una capitalización bursátil cercana a los 300.000 millones de euros, sus beneficios de 2022 cotizan en las 42,4 veces.

Capgemini es otra consultora tecnológica francesa que entra en la selección de las mejores recomendaciones de comprar. Ofrece servicios cloud, de inteligencia artificial o el llamado DevOps -que mejora el rendimiento de los equipos y permite crear productos de más calidad en menor tiempo-. Por los beneficios de 2022 de Capgemini se pagan múltiplos de 21 veces y sus acciones tienen un recorrido en bolsa del 10%.

Por último, sobresale el consejo de compra de los títulos de Aveva, proveedor británico de software industrial y de ingeniería, especializado en gestión de datos operacionales. Con un potencial en bolsa del 33%, su multiplicador de beneficios es de 28,6 veces.