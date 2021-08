La tecnología europea, en máximos de 20 años, bate en 13 puntos al Nasdaq

En un año en el que el ritmo de vacunación está propiciando en la medida de lo posible la reapertura de la economía y la movilidad frente a los grandes confinamientos que condicionaron 2020, la tecnología europea está mirando por encima del hombro a su hermana mayor, la estadounidense, por primera vez en casi una década.

El indicador europeo que agrupa a las principales firmas de la industria cotiza en niveles que no tocaba desde 2001 y se revaloriza en lo que llevamos de año cerca de un 29%, aventajando en 13 puntos de rentabilidad al Nasdaq 100 en el mismo periodo. La brecha, no obstante, podría ser aún mayor si no fuera por la distorsión que producen las ganancias de la biotecnológica Moderna, que casi triplica su rentabilidad en el ejercicio con su acción disparada ante los planes de refuerzo de las vacunas.

Con todo, de terminar así 2021, será el primero en nueve años en el que las tecnológicas europeas batan al indicador tecnológico por excelencia. Un hito que sólo ha logrado en dos ocasiones, la primera en 2005, con un diferencial de 11 puntos de rentabilidad y la última vez en 2012, con un saldo de 5 puntos a su favor.

De cerrar así 2021, será el primero en 9 años en el que el sector europeo bata al estadounidense

Desde que arrancó el siglo XXI, el peso y comportamiento de la tecnología ha decantado la balanza a favor de la renta variable americana frente a la del Viejo Continente. Si bien el peso de esta industria en la bolsa europea ha pasado de representar un 2,87% hace justo una década al 7,2% actual, todavía supone la mitad que el 15% que la salud y las farmacéuticas. Y han sido especialmente las FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google), cuya suma de capitalización bursátil supera al del PIB de países como Alemania, las que han marcado la diferencia estos últimos años en el parqué.

Viento de cara en Wall Street

Sin embargo, son varios los factores que en 2021 planean sobre la tecnología estadounidense y han impulsando a la europea. Por un lado, la expectativa de inflación (que supone un contrapeso para los sectores de crecimiento y tecnológicos), la amenaza regulatoria para acabar con el monopolio de las big tech y la sobrecompra de los valores denominados stay at home (los grandes beneficiados de la pandemia por el confinamiento y las restricciones en 2020).

Por otro, y de manera indirecta, la escasez mundial de semiconductores, que ha disparado en bolsa a las firmas de este sector y, en especial, a las de pasaporte europeo, entre las que destacan los saldos de la noruega Nordic Semiconductor y las neerlandesas ASM International y ASML Holding (que también cotiza en Wall Street), con alzas de más del 60%.

"Está claro que el sector de los semiconductores se enfrenta actualmente a un crecimiento de la demanda tanto cíclico como estructural. La demanda cíclica se debe a la recuperación de los pedidos tras la crisis del Covid 19 y, a la necesidad de nuevos dispositivos debido a la tendencia de trabajar desde casa", apunta Vijay Anand, analista de renta variable europea en Schroders. "Sin embargo", prosigue el experto, "aunque esta demanda se normalice, esperamos que el internet de las cosas, la inteligencia artificial, las comunicaciones avanzadas y el aumento de la demanda de automóviles proporcionen un crecimiento estructural en el sector durante muchos años".

Más allá de las subidas que protagoniza la industria de semiconductores, también firman ganancias de doble dígito consultoras como Reply, Capgemini y Softcat.

Altas valoraciones

Estas altas rentabilidades vienen acompañadas de elevadas valoraciones en un sector que ya de por sí cotiza a múltiplos exigentes, hasta tal punto que el inversor de tecnología europea está pagando una prima del 22% sus ganancias de 2021 y del 17% las de 2022 frente a sus homólogas del otro lado del Atlántico. Pese a este peaje, expertos como Martyn Hole, director de inversiones de Capital Group, creen que "hay muchas oportunidades específicas de Europa, y de hecho muchas de ellas tienen perspectivas de crecimiento muy impresionantes".

No en vano, el consenso de mercado que recoge FactSet ha mejorado un 6,5% la estimación de ganancias que esperan para 2021 respecto a lo que esperaban a comienzos para el Stoxx600 Europe Technology y un 4% las previsión de cara a 2022.

Las previsiones de beneficio han mejorado para la industria europea un 6,5% para 2021

Precisamente, el valor que más ha visto incrementar su previsión de beneficio neto para los dos próximos años es otra firma de chips, BE Semiconductor. Con un capitalización en bolsa que ronda los 5.647 millones de euros, los expertos han mejorado su previsión desde enero un 65,7% para 2021 y un 50,4% para 2022.

Las 'FAAMG' suben de media un 26% en el año, pese a Amazon

Hablar de tecnología es hacerlo de las cinco compañías que conforman el acrónimo 'FAAMG', que arrojan, de media, un saldo a favor del 26%en 2021 pese a los vientos en contra mencionados (ver texto principal). Entre ellas la más alcista es Alphabet, la matriz de Google, que sube cerca de un 57%, seguida de Microsoft con un 32%, Facebook con un 31% y Apple con un 12%, con datos a media sesión. La única que cotiza en terreno negativo es Amazon, que se deja casi un 1% en el conjunto del año. El gigante del comercio online pagó en bolsa la decepción de los inversores con sus resultados del primer semestre y desde los máximos históricos que alcanzó el 8 de julio sus títulos retroceden alrededor de un 13%. Aunque la multinacional comunicó al mercado un beneficio de 15.885 millones de dólares (lo que supone más que duplicar los 7.778 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior), las ventas correspondientes al segundo trimestre quedaron por debajo de lo esperado.