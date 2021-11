La Fed publicará las actas de la reunión que inició el 'tapering'

El miércoles se publicará el documento con los detalles de cómo transcurrió el encuentro en el que los miembros de la institución decidieron empezar la retirada de compras de deuda. Un día antes se conocerán los resultados de la encuesta PMI de actividad, en EEUU y la zona euro.

La próxima semana tiene como evento más destacable para los inversores la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), la que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, y que dio el pistoletazo de salida oficial al tapering, el comienzo de la retirada de las compras de deuda que la entidad reactivó con la llegada de la pandemia.

La publicación del documento ofrecerá nueva información sobre cómo se desarrolló el debate entre los miembros de la Fed, que han optado por empezar a reducir los estímulos de casi 5 billones de euros que la institución lanzó para impulsar la economía americana, a un ritmo de 15.000 millones de euros mensuales, en principio.

Aunque el comunicado de la Fed se votó de forma unánime por los 11 miembros del FOMC (el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal), todavía hay algunas cuestiones importantes que tienen que ir analizando, como la mejora de la coyuntura económica en el gigante norteamericano, o la posibilidad de que la inflación no sea tan transitoria como podían esperar. Las actas de la reunión podrían ayudar a aclarar el posicionamiento y las opiniones de algunos de los miembros sobre estas cuestiones.

Otro de los temas de los que discutieron los miembros de la Fed a principios de noviembre es el incremento de los salarios que se está produciendo, que podría terminar en una pescadilla que se muerde la cola, con el avance del IPC y el de los salarios alimentándose el uno del otro. Según reconoció Powell en la rueda de prensa posterior a la reunión, al BCE no le preocupa el incremento de los salarios, aunque cada vez se está hablando más del fenómeno conocido como la Gran Dimisión, un fuerte incremento de las dimisiones que se está produciendo en Estados Unidos en los últimos meses. "Aceptamos la responsabilidad por la inflación a medio plazo. Y ahora mismo no tenemos ni estabilidad de precios ni pleno empleo. Pero no vamos a subir los tipos todavía porque queremos esperar a que el mercado laboral se recupere cuando se pase el efecto de la variante Delta", señaló Powell en el encuentro.

Buenas expectativas

El martes 23 de noviembre, se publican los índices PMI de noviembre, tanto de los sectores manufactureros como de servicios, de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y del conjunto de la eurozona. Las expectativas apuntan a lecturas cercanas a los 57 puntos en el Viejo Continente y hasta los 59 enteros en la primera economía del mundo (por encima de 50 este indicador adelantado marca expansión de la actividad), en el caso de la industria, en línea con los últimos meses.

Para los servicios, las previsiones son más débiles, pero también en terreno de crecimiento. "Los indicadores adelantados y de confianza mundiales han apuntado últimamente a una estabilización de la dinámica económica. Tras un tercer trimestre flojo, las dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y China, parecen recuperar el ritmo", explica Ann-Katrin Petersen, estratega de Allianz Global Investors.

"El consumo privado, que representa dos tercios del producto interior bruto en Estados Unidos, sigue bien respaldado por un sólido mercado laboral. En cambio, en Europa, la fuerte nueva ola de contagios presenta riesgos bajistas a corto plazo. El lunes y el martes respectivamente sabremos hasta qué punto la ola de la variante Delta ha hecho mella en los ánimos del consumidor (publicación de la confianza de los consumidores) y de los empresarios alemanes", añade la experta.

La semana cierra con una cita crucial para el comercio, el ya global Black Friday. "Las expectativas para el Black Friday 2021 son optimistas, pues todo indica que los compradores seguirán apostando por ese día para hacer compras e iniciar la campaña navideña. No obstante será una campaña atípica donde podremos enfrentarnos a la escasez de algunos productos, a limitaciones de stock, y a precios más elevados que el año pasado", afirma Casilda Rivilla, profesora e investigadora de OBS Business School.

"En conjunto, prevemos que, en los próximos trimestres, el crecimiento económico mundial será más lento, pero se mantendrá por encima del potencial. Esto debería de seguir respaldando los beneficios empresariales, aunque no es probable que se repitan las altas tasas de crecimiento de los beneficios de 2021, y las continuas presiones de los costes siguen siendo un posible lastre para los márgenes de beneficios", concluye Ann-Katrin Petersen.