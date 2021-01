España es el mercado donde más crecerá el beneficio en 2021 tras derrumbarse

El año nuevo suele traer consigo reposicionamientos de las carteras de los inversores de cara al escenario que se abre cada primero de enero. En 2021 se enfatiza la idea de que la deuda más segura garantiza pocos o nulos rendimientos y los analistas coinciden en que los remansos de rentabilidad se encuentran en la renta variable. Pero es importante conocer cómo evolucionarán los beneficios de cada una de las principales plazas y, en consecuencia, sus valoraciones.

En este sentido, el índice en el que más aumentarán los beneficios en 2021 con respecto a 2020 será el Ibex 35. Si se cumplen los pronósticos actuales del consenso de analistas que recoge FactSet, el incremento será del 116% hasta situar el BPA (beneficio por acción) en 432 euros. No obstante, esto no se debe tanto a la buena salud de las compañías españolas sino más bien al completo derrumbe que sufrieron los beneficios de las mismas el año pasado. Y es que para 2020 también se espera que la mayor contracción se dé en el selectivo español, donde las ganancias por título se verán reducidas en cerca de un 70%.

La estimación de beneficio por acción para el índice español en 2020 ha caído un 73%

El Ibex ha sido, con diferencia, uno de los más damnificados por esta crisis por los sectores principales que lo componen, con bancos y turismo con un mayor peso que en otros mercados. Los expertos recortaron en casi un 73% la previsión de ganancias por acción desde principios de 2020. También lo han hecho en torno a los resultados que esperan para este ejercicio, rebajando las expectativas en un 44% durante los últimos 12 meses.

De cara a 2021 son Indra, Repsol, Acerinox e Inditex las compañías para quienes los expertos esperan un mayor incremento de sus ganancias por acción. Además, este mismo año muchas firmas del Ibex dejarán atrás las pérdidas a las que les condujo la pandemia el año pasado, según las estimaciones actuales; es el caso de Siemens Gamesa, Ferrovial, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Cellnex, Aena y Amadeus. En cambio, la vuelta a beneficios se haría esperar un año más en IAG y Meliá.

Brecha entre Europa y EEUU

"Tras un 2020 marcado por los graves problemas ocasionados por el virus, 2021 debería ser el año en el que el mundo vuelva a la normalidad y esto implica que las inversiones que funcionaron bien en 2020 podrían no ser las mejores en 2021", apuntan desde Janus Henderson. "Durante muchos años, el factor de estilo growth se ha comportado mejor que el value, debido a los bajos tipos de interés y baja inflación", señalan en la firma, donde destacan que "en los últimos meses, el value ha empezado a superar al growth, ante la esperanza sobre los efectos económicos de la reapertura de la economía global". Y este factor es algo que también debería beneficiar a Europa frente a Wall Street, y al Ibex frente al resto del Viejo Continente.

La asimetría entre Europa y Estados Unidos ha quedado patente durante la crisis del coronavirus en el parqué, donde el índice principal de Wall Street consiguió incluso repuntar un 16%, cerrando el año en máximos históricos mientras que el Stoxx 600 cedió finalmente 4 puntos porcentuales en el año.

El tijeretazo a las previsiones del gran selectivo europeo fueron mucho mayores el año pasado, de un 38% para 2020 y un 24% para 2021 frente al 23% y al 15% que han rebajado las del S&P 500 en dichos años. Sin embargo, esto abre una oportunidad en la bolsa europea, donde ahora se espera un repunte del BPA del 32% en 2021, 10 puntos porcentuales más que en el S&P 500.

Entre las principales plazas europeas, en Alemania los bancos de inversión esperan un crecimiento en los beneficios del 30% este año en el Dax, el índice que salió más airoso en el parqué en 2020 al lograr acabar en positivo. Mientras, en Francia, para las empresas del Cac, la expectativa es de una recuperación del 60% en este 2021.

Con prima frente a Europa

Todo este movimiento de estimaciones y precios en el parqué en los últimos meses ha cambiado el equilibrio existente de las valoraciones que hay que pagar ahora por estar en bolsa. Desde Julius Baer explican que "esto es una fuente de preocupación importante para los inversores, ya que todo parece caro en estos momentos, y lo que no parece caro es barato por alguna razón". "Sugerimos a los inversores que ignoren las valoraciones absolutas y que se enfoquen en las relativas, es decir, en la diferencia de valoración entre las distintas clases de activos o dentro de sí mismas", agregan.

Y en este sentido, el Ibex ha pasado de ser una de las bolsas más baratas de Europa por PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción- a una de las más caras, solo superada por la italiana. Así, el Ibex se paga a 18,7 veces las ganancias de 2021, lo que implica una prima del 7% frente al Stoxx 600. Por el contrario, el Dax alemán ofrece un descuento de casi el 17% frente al índice español pese a ser la bolsa más alcista del Viejo Continente en 2020, con un repunte del 3,5%. De la misma forma, Estados Unidos sigue siendo más caro que Europa en un 30% a precios actuales pese a los 20 puntos de diferencia en 2020.