Lucid Motors, como un cohete: la 'enemiga' de Tesla ya vale más que Ford

El mercado de los coches eléctricos está en plena ebullición y todo el mundo quiere una porción del pastel. Los inversores dan por hecho que quien esté bien posicionado ahora tendrá una situación privilegiada en el futuro sector del automóvil y, por ello, se lanzan a por las nuevas oportunidades que están apareciendo. El resultado de esta euforia eléctrica en Wall Street es que empresas cuyo potencial es aún desconocido están ofreciendo alzas enormes y batiendo en el parqué a empresas históricas de la automoción.

La última fue Rivian, que debutó el 10 de noviembre y ya ha avanzado casi un 50% en solo cuatro sesiones, logrando una capitalización bursátil de 127.380 millones de dólares. Esto significa que, sin haber tenido aún ingresos registrados, ya vale más que firmas como Volkswagen, General Motors o Ford. A pesar del éxito de esta OPV, los analistas mantienen un intenso debate sobre otra compañía de vehículos eléctricos que no ha registrado ni un solo euro de ingresos, que ya vale más de 91.000 millones de dólares y lleva unas subidas de más del 450% en lo que llevamos de 2021: Lucid Motors. Esta compañía cerró la jornada de ayer con un alza del 23%, hasta los 55,52 dólares, lo que le hizo superar en capitalización a Ford (79.000 millones) y a General Motors (90.900 millones).

Si bien este proyecto fue fundado en 2007, no ha sido hasta 2016 que la firma californiana se ha convertido en una realidad bursátil. Empezó con una fuerte inversión de 700 millones de dólares para construir una fábrica en Arizona y cinco años después, este mes de julio, debutó en el Nasdaq a través de un SPAC de la mano de Churchill Capital Corp IV, convirtiéndose en el proyecto más ambicioso hasta Rivian y con la promesa de que empezaría las entregas para la segunda mitad de este 2021.

El CEO de la compañía, Peter Rawlinson, fue el ingeniero jefe del Model S de Tesla hasta 2012. Tras alejarse del proyecto por las complicaciones que surgieron dentro de la empresa de Elons Musk, Rawlinson vuelve al sector con su propia marca convertido en su su rival.

Los inversores esperan ansiosos los datos de ventas y las incógnitas que despierta el proyecto son tan grandes como la ilusión que ha despertado en el mercado. La empresa quiere tener 2.000 trabajadores y asegura que en 2022 producirá más de 20.000 vehículos y 50.000 en 2023. Se trata de cifras aún muy lejanas de las que arroja Tesla, que solo los tres primeros trimestres de este 2021 ha logrado 627.000 entregas y en su debut en 2016 vendió cerca de 75.900 automóviles.

En cualquier caso, sin ningún dato sobre la mesa, la incertidumbre es máxima y los analistas no se deciden. Bank of America, por ejemplo, cree que este impulso de 2021, el mayor del sector, no solo está justificado, sino que aún tiene margen para mayores subidas. El analista que sigue el valor defiende que el precio objetivo de la acción es superior a 60 dólares (hoy cotiza a 47,93), por lo que avanzaría hasta una capitalización de 97.000 millones de dólares.

Y, mientras que algunos analistas ofrecen esta perspectiva positiva, otros, como los de Morgan Stanley, son muy pesimistas y mantienen el precio objetivo de Lucid en los 12 dólares. Además, el consenso de analistas de Bloomberg mantiene que el precio de la acción en 33 dólares. CFRA Research, 'solo ofrece' un precio objetivo de 35 dólares por acción y Citigroup, solo 28 dólares.

Cabe destacar que las subidas frenéticas de este valor hacen difícil que el precio de los análisis se adapte a la realidad del mercado. Cuando Citigroup o CFRA ofrecieron sus cifras estas eran superiores a su cotización en el mercado y recomendaban, en consecuencia, comprar. Sin embargo, una subida desde octubre del 76% ha cambiado esta situación, dejando desactualizadas estas calificaciones.

"Gracias a su tecnología, Lucid Motors tendrá un poder de marca muy fuerte"

Desde Morgan Stanley tienen claro que las recientes subidas "están dominadas por el comercio minorista" y que, en consecuencia, su precio está inflado. Desde Citigroup y Bank of America defienden que la tecnología de Lucid es superior a la de Tesla o Rivian y que eso puede hacer que logren unas rentabilidades altas y que "el poder de su marca sea muy fuerte".

Desde la compañía y en opinión de estos analistas, el coche de la firma, el sedán Air, tiene una eficiencia de batería muy superior al Tesla Model S, al R1T de Rivian o a los vehículos eléctricos de Jaguar, Porsche o Audi. Según la empresa se trata del coche eléctrico con mayor autonomía y con la carga más rápida del mercado, además de uno de los más avanzados en conducción autónoma.

La empresa ya tiene una demanda de 13.000 pedidos

Gracias a estas ventajas creen que pueden vender una gran cantidad de vehículos a un precio muy rentable para la compañía. La compañía empezó este octubre a entregar la edición especial de su sedán Air Dream Edition que vale más de 169.000 dólares. Pronto empezará a vender su versión básica, un coche de un valor de 77.400 dólares y que, según la empresa, ya tiene una demanda de más de 13.000 pedidos.

A pesar de que de momento es una incógnita, Lucid Motors ya se ha posicionado como la tercera en liza para dominar el mercado del coche eléctrico. Más centrado en vehículos de gama alta, queda por saber si podrá conservar esta posición o la entrada de nuevos actores relegará a la firma californiana a una posición secundaria. En cualquier caso, lo que está claro es que este 2021 apunta a ser la empresa del sector que más rentabilidad le ha dado a sus inversores.