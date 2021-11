Las 'líneas rojas' que no deben traspasar las bolsas europeas en su consolidación

Las bolsas continentales han entrado en modo consolidación en las últimas sesiones. Los índices europeos están optando por tomarse un merecido descanso dentro del proceso alcista que desarrollan durante las últimas semanas y que al cierre del pasado viernes llevó al DAX y al CAC a superar las resistencias a las que se enfrentaban, situando a estos importantes índices en subida libre absoluta.

El catalizador negativo que promete llevar a los selectivos a la baja en la jornada de hoy -así lo adelantan los futuros del mercado europeo y estadounidense y así lo corrobora una sesión en Asia que deja números rojos en las grandes referencias bursátiles del continente- es el de siempre: las crecientes presiones inflacionarias que recibe la economía global en las últimas semanas.

Y es que, en la jornada de hoy se ha dado a conocer un nivel de inflación por encima del esperado por la media de firmas de inversión (1,5%, frente al 1,4% esperad)o y un IPP, o Índice de Precios del Productor, registrando un crecimiento que no se veía desde 1995, al sumar un avance del 13,5%. En este contexto, el CSI 300 chino, ha registrado una de sus peores sesiones de las últimas semanas y ya se sitúa en niveles que no se veían desde el mes de agosto, apoyando así a los bajistas en el resto de áreas geográficas del planeta.

En el Viejo Continente, "a corto plazo es algo del todo normal que las bolsas europeas hayan optado por consolidar parte de los últimos ascensos, pero sería bueno que el DAX no cierre el gap que abrió al alza desde los 15.960 puntos. De hecho, un retroceso hacia los 15.960 puntos y en el peor de los casos los 15.690-15.780 puntos podría considerarse como un simple throw back o vuelta atrás previa a mayores alzas", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Por su parte, en el caso del Ibex 35 hay que vigilar la directriz alcista de aceleración tras demostrar su incapacidad para seguir la estela alcista de sus homólogos europeos y norteamericanos.

"No me sorprendería que antes de que veamos mayores alzas el selectivo español se dirija a buscar apoyo a soportes que encuentra en los 8.885 puntos, que es el nivel que no debería de perder si quiere seguir manteniendo intactas sus posibilidades alcistas a corto plazo", advierte Cabrero.

Por eso, hay que vigilar la directriz alcista de aceleración que discurre por los 9.000/9.040 puntos en el selectivo español, ya que sucesión haría más probable una vuelta del Ibex a ese soporte de los 8.885 enteros.

El mejor mes del oro desde junio

La onza de oro, comienza la sesión con ligeros descensos que sin embargo, no empañan su buen comportamiento de las últimas jornadas. El metal dorado suma en lo que ha transcurrido de noviembre un avance superior al 2%, registrando así su mejor mes desde junio.

Con este avance, el oro recupera posiciones y ya se aleja más de un 5,5 de los mínimos de septiembre, aunque eso sí, los niveles en los que empezó el año, los 1.898 dólares por onza, aún se encuentran a un 3,8% de distancia.