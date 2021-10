Las aerolíneas europeas caen un 8% de media esta semana

Carlos Simón García Madrid

Pese a que era uno de los grandes sectores llamados a liderar la recuperación de la economía este año, al haber sido de los más castigados por la pandemia, la industria de las aerolíneas europeas no termina de remontar el vuelo ante la inflación de costes que están enfrentando y la nueva variante de Covid-19 encontrada en Reino Unido y que podría ser peor que la Delta.

Aunque el sectorial Travel&Leisure se anota en el año casi un 17%, la fotografía es engañosa, ya que son los hoteles y el ocio los que impulsan este índice europeo, mientras que todas las aerolíneas cosechan pérdidas desde que comenzó el ejercicio. Estos descensos van desde el 1% que pierde IAG al 23% y 28% que se dejan Air France-KLM y Lufthansa, respectivamente, desde el primero de enero.

"Estimamos que en 2022 se recuperará el 85% de los trayectos de corto radio que hubo en 2019", apuntan desde Berenberg. "No obstante, los costes se han disparado con la pandemia, presionando mucho los balances de algunas de las aerolíneas, no solo por el carburante si no también por los derechos de emisión de CO2", agregan.

Precisamente Berenberg cambió esta semana su recomendación sobre IAG después de cuatro años manteniendo su consejo de compra, llevando a sus títulos a mínimos de un mes. También Peel Hunt se la ha retirado. Por el contrario, AlphaValue le ha mejorado su consejo de mantener a comprar también esta semana.

Además de rebajar la recomendación a IAG, Berenberg también empeora su visión sobre Wizz Air a neutral, a pesar de que es la única compañía europea que ya ha recuperado la capacidad de asientos disponibles a niveles previos a la pandemia, mientras que ha elevado su consejo sobre otras dos aerolíneas, como son Lufthansa, para quien sube de vender a neutral su recomendación, y easyJet. La británica ahora es una compra para la firma de análisis germana.

"El aumento del precio del carburante es un viento de cara"

El momento del sector es complejo ya que, la recuperación de las reservas se está mitigando con el aumento de costes. "Las reservas de vuelos internos en Europa ya están recuperadas en dos terceras partes y la demanda internacional está mejorando una vez que Estados Unidos ha anunciado el final de las restricciones de cara a noviembre", apuntan desde Bank of America. "Sin embargo, el aumento del precio del carburante es un viento de cara, que se ha visto incrementado por la reducción de las coberturas en los últimos meses, por lo que los ingresos crecerán pero el beneficio no", añaden. "Wizz Air es la más expuesta a este fenómeno dada su política de no realizar coberturas mientras que easyJet e IAG son las mejor posicionadas en nuestra opinión", concluyen desde el banco norteamericano.

En este sentido, IAG, easyJet y Ryanair reciben una recomendación de compra por parte del consenso de FactSet, Wizz Air una de mantener y Air France-KLM y Lufthansa de vender.

Meliá también se deja un 10% en la semana

Las aerolíneas no han sido la única pata del sector del turismo que ha caído en los últimos días ya que también los hoteles han sido castigados. Es el caso de Meliá en el Ibex 35, cuyos títulos han cedido más de un 10% en estas últimas tres sesiones. Este mismo miércoles Alantra le rebajaba la recomendación de mantener a vender citando "una recuperación más lenta de lo previsto en algunos mercados a excepción de España y México". Recibe una recomendación de mantener.

