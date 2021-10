El 'rally' del bitcoin busca la subida libre absoluta bajo la amenaza de una ruptura Judas

El rally que está desarrollando el bitcoin desde el pasado 21 de septiembre, fecha en la que llegó a alcanzar los 40.085 dólares, lleva acumulada nada más y nada menos que una subida del 62%, tras alcanzar esta semana y superar hoy los niveles de los 64.900 dólares, cota justo por debajo de los máximos del año e históricos para el bitcoin que alcanzó el pasado mes de abril.

Esta subida hasta la resistencia histórica de los 65.520 dólares, que fue el origen de la última corrección relevante en la reina de las criptomonedas, en una caída que llegó a alcanzar la zona de los 29.000 dólares, no me sorprende para nada después de que semanas atrás el bitcoin confirmara un cruce dorado, lo cual habilitó que tuviera lugar un clamoroso fallo bajista del cruce de la muerte confirmado fechas atrás, algo que ya advertía en su momento que suele ser algo muy alcista.

El alcance de esta zona de resistencia de los 65.520 dólares es algo que debe ser vigilado con atención ya que en cuanto la supere, algo que entiendo que ocurrirá en breve, la curva de precios del bitcoin entrará en lo que en análisis técnico se conoce como subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. El problema que veo a corto plazo es que esta potente resistencia está siendo atacada con una elevada sobrecompra y tras una revalorización del 62%.

Esto invita a ser muy prudentes desde el punto de vista operativo ya que entrar en subida libre absoluta no es sinónimo de comprar, máxime cuando se daría con esta gran sobrecompra y mi experiencia me dice que en estos casos existe la posibilidad de que una eventual ruptura sea en falso o como me gusta decir, puede ser una ruptura Judas.

En este tipo de situaciones siempre sugiero esperar a que al menos haya una confirmación de ruptura de resistencias a cierre semanal y en este caso, donde el cierre de octubre está tan cerca, lo ideal es esperar a que haya un cierre mensual sobre la resistencia de los 65.520 dólares antes de lanzar las campanas al vuelo. Si eso sucede habría que aprovechar una eventual consolidación o recorte que serviría para aliviar la sobrecompra para comprar bitcoin en busca de una continuidad alcista que podría llevarlo a los 100.000 dólares.