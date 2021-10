Preguntas y respuestas para el nuevo ETF del bitcoin: ¿Qué implicaciones tiene y cómo afecta a los inversores?

El lanzamiento de ProShares Bitcoin Strategy, el primer ETF de futuros del bitcoin, supone un nuevo hito para las criptodivisas y un paso más para que esté al alcance de muchos inversores. Los expertos quitan importancia al componente alcista sobre el precio, hoy roza máximos históricos sobre los 64.000 dólares, pero destacan el cambio que va a suponer en la industria financiera.

¿Cómo afectará el ETF de futuros al precio del bitcoin en lo que resta de año?

Para Mike McGlone, analista de Bloomberg Intelligence, el lanzamiento de ProShares Bitcoin Strategy (BITO) supone un paso pequeño para el bitcoin, pero con una fuerte carga simbólica de reconocimiento de la industria financiera. McGlone se ha caracterizado por ser muy alcista con la divisa digital y se encuentra entre los analistas que ven a la criptodivisa en los 100.000 dólares, pero descarta implicaciones alcistas más allá de los buenos fundamentales y perspectivas que ofrece el bitcoin.

¿Qué aporta BITO a la inversión en bitcoin?

Para un inversor tradicional el acceso a una plataforma de criptomonedas supone una barrera de entrada al mercado de las criptos. Además, no suelen estar reguladas, ni supervisadas como los brokers tradicionales. La inversión en ETF es tan sencilla como invertir en acciones.

¿Qué supone utilizar futuros?

La inversión en contratos de futuros suele ser la manera más habitual de invertir en materias primas. Los inversores en lugar de adquirir cualquier producto al contado y asumir la transacción física del activo adquirido, utiliza contratos de futuros para invertir, con lo que el producto físico no cambia de manos. Los futuros funcionan de tal manera que el titular de uno se compromete a comprar un activo a determinado precio. Normalmente, los contratos de futuros suelen llevar implícito un descuento respecto al precio al contado. Es otra de las ventajas que ofrece el ETF de futuros. El inversor puede comprar a la espera de que al vencimiento el precio del bitcoin sea más elevado.

¿Qué implicaciones tiene para el resto de activos?

Al bitcoin se le ha atribuido la característica de valor refugio. Para los criptocreyentes es el sustituto del oro. McGlone siempre utiliza la comparación de que el bitcoin es un enorme Pacman que cada vez está comiendo el terreno a otros activos financieros. El ETF supone abrir la puerta a la mayoría de inversores para invertir en bitcoin, sin las complicaciones de tener una cartera virtual y utilizar plataformas de criptodivisas. La previsión de Tom Lee, cofundador de Fundstrat Global Advisors, contempla que ProShares Bitcoin Strategy logre captar 50.000 millones de dólares, en el primer año de rodaje. Una barbaridad al alcance de muy pocos productos financieros. La inversión en ETF, y más si está radicado en EEUU, supone que está accesible desde cualquier parte del mundo a través de cualquier plataforma de inversión tradicional.

¿Ha tenido éxito el lanzamiento del ETF?

La acogida entre pequeños inversores ha sido más que buena. En la plataforma de Fidelity, el ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) recibió más de 8.800 órdenes de compra. Al cierre subió aproximadamente un 4,9% hasta los 41,94 dólares. Más de 24 millones de acciones cambiaron de manos el martes, según datos compilados por Bloomberg, lo que supone casi 1.000 millones de dólares de negociación, a un palmo del récord del volumen diario que tiene un fondo de carbón de BlackRock. Falta por conocer si los inversores institucionales han respaldado el debut, pero para muchos es todo un éxito. "Es el mayor lanzamiento de ETF todos los tiempos", destaca James Seyffart de Bloomberg Intelligence.

¿Qué diferencia hay entre BITO y el resto de ETF?

Los primeros ETF vinculados al bitcoin se aprobaron en Canadá. Aunque hoy en día es muy fácil invertir en mercados de todo el mundo, la aprobación por parte de la SEC supone abrir las puertas del centro de las finanzas mundial. Como sigue siendo Wall Street. Además, muchos fondos y ETF canadienses no invierten directamente en bitcoins, sino en empresas que emplean la tecnología blockchain o plataformas.

¿Qué ha cambiado en la SEC para aprobar un ETF de bitcoin?

Desde 2013, la SEC, la CNMV de EEUU, ha rechazado de forma sistemática el lanzamiento de productos vinculados a las criptodivisas. No ha sido hasta la llegada de Gary Gensler al frente del supervisor cuando ha girado el enfoque de la SEC. Con el anterior presidente, Jay Clayton, la SEC argumentaba que el bitcoin y el resto de criptodivisas añadían demasiada volatilidad a los productos presentados para su aprobación. Gensler ya tenía experiencia en el mundo de las criptomonedas, dado que dio clases en la Sloan School of Management del MIT llamada "Blockchain and Money". El nuevo presidente ya advirtió que los reguladores debían estar más abiertos a los ETF de bitcoin si estaban basados en futuros. La reciente postura de la SEC defiende que con los futuros se reduce la volatilidad a la que están expuestos los inversores.

¿Cuáles serán los próximos hitos a seguir?

Los pasos del bitcoin y el resto de criptodivisas van en la misma dirección, a seguir creciendo dentro de la industria. Ya hay varias peticiones para lanzar más ETF de futuros de bitcoin. El próximo se espera que sea el de Valkyrie, cuyo fondo cotizado en bolsa Bitcoin Strategy podría negociarse bajo el símbolo BTFD. Grayscale Bitcoin Trust, el mayor fondo del mundo que invierte directamente en bitcoin, han presentado la solicitud para convertirse en ETF. Su aprobación sería un paso más para la SEC al permitir la inversión en bitcoin al contando.