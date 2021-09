El Bitcoin confirma un 'cruce dorado' pese al veto de China

Joan Cabrero Barcelona

Se avecinas tiempos definitorios para el Bitcoin ya que me llama muchísimo la atención que en medio de la convulsión que ha sufrido el sector de las criptomonedas, después de que China volviera a proclamar públicamente que iba a perseguir al Bitcoin y a otras monedas digitales, un anuncio que por cierto lleva sucediéndose desde el año 2013, la curva de precios del Bitcoin ha logrado confirmar un cruce dorado, lo que cancela las implicaciones bajistas del tan temido cruce de la muerte que tuvo lugar a finales del pasado mes de julio.

Un cruce dorado es uno de los eventos más esperados en torno a esta criptomoneda ya que es una señal potencialmente alcista que debe ser vigilada toda vez podría estar advirtiéndonos de un inminente ascenso en el precio del Bitcoin, que podría buscar en próximas fechas los máximos que estableció en la fatídica sesión del 7 de septiembre, cuando pasó de subir un 6% a caer un 21% desde el alto que marcó en los 53.125 dólares. Una vuelta a esos máximos de septiembre es algo que ganaría muchos enteros si la presión compradora logra romper el obstáculo que representa la directriz bajista que viene guiando las caídas durante las últimas semanas, que pueden ver en el chart adjunto que discurre por la zona de los 43.555 dólares. La ruptura de esta directriz y de primeras resistencias relativas de 45.115 dólares abriría la puerta a ese nuevo rally en el Bitcoin hacia un primer objetivo y resistencia en los señalados 53.125 dólares, por encima del cual habría que pensar en alzas hacia los altos históricos de abril pasado en los 65.520 dólares.

Mientras no supere esa directriz bajista y primera resistencia inmediatamente superior no soy partidario de lanzar las campanas al vuelo ya que este tipo de cruces cuando vienen tan seguidos pueden advertirnos de un mercado más lateral que tendencial. En ese caso no se podrá descartar todavía mayores caídas que puedan llevar al Bitcoin a poner a prueba soportes clave como son los 37.300/38.000 dólares, que es la corrección del 61,80% (nivel de Fibonacci) y del 66% (Teoría de Dow) de todo el último movimiento alcista que llevó al precio de los 28.800 a los 53.125 dólares. Perdiendo ese rango mucho nos tememos que ni el hueco que abrió al alza desde los 32.500 dólares funcionaría de soporte y podríamos ver una caída a los 28.700 dólares.