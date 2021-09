China asesta el golpe definitivo a las criptomonedas: "Bitcoin o ethereum son ilegales y no deben usarse"

El banco central de China (PBOC por sus siglas en inglés) ha redoblado su presión sobre las criptomonedas, declarando de forma oficial que todas las transacciones relacionadas con estos activos digitales son ilegales y deben ser prohibidas, mandando así un mensaje más enérgico contra esta actividad. Todas las criptomonedas, incluidas bitcoin y ether, tendrán prohibido circular en el mercado en cualquiera de sus formas, según ha revelado el Banco Popular de China en su web.

Todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas, incluidos los servicios proporcionados por las casas de cambio en el extranjero a los residentes chino, son consideradas actividades financieras ilícitas de este momento.

Cualquier tipo de transacción será ilegal

De este modo, China asesta el golpe definitivo a las criptomonedas. Tras varios avisos y comunicados, las autoridades han ido más allá esta vez. No es la primera vez que las agencias estatales o el banco central intentan cercar este tipo de actividades, pero en esta ocasión se han prohibido de forma efectiva y oficial cualquier actividad relacionada con las criptodivisas.

¿Qué significa esta prohibición?

Los ciudadanos y las empresas de China no podrán realizar las siguientes operaciones: servicios de tipo de cambio entre divisas oficiales (yuan, euro, dólar...) y criptodivisas (bitcoin, cardano), servicios de canje ('exchange') entre distintas criptodivisas, la compensación y liquidación de activos como contraparte central, la provisión de información de precios de criptodivisas, la emisión de 'tokens' y las transacciones de derivados ligados a criptodivisas.

De este modo, el banco central chino ha publicado un largo comunicado divido en cinco secciones (cada una de ellas con diferentes subapartados) en las que se explican todos los riesgos que suponen las criptomonedas para la economía, la estabilidad y las personas. Además de incidir en su ilegalidad en varias ocasiones durante la nota, llegando a nombrar específicamente a bitcoin o ether.

En el comunicado emitido este viernes, el banco central destaca que "las criptomonedas no tienen el mismo estatus que la moneda legal. Las monedas virtuales como bitcoin, ether y tether son emitidas por autoridades no monetarias, utilizando tecnología de encriptación y cuentas distribuidas o tecnologías similares, y solo existen en formato digital. No son legales y no deben ni pueden ser utilizadas, como moneda de uso en circulación".

El bitcoin cae con fuerza tras el comunicado del banco central de China

Además, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), que tiene como misión reformar el país, también ha anunciado que prohibirá cualquier tipo de apoyo financiero para nuevos proyectos de minería de criptomonedas. Ese mismo organismo chino no permitirá que dichos proyectos usen energía del mercado doméstico.

El minado de criptomonedas es muy intensivo en energía y puede lastrar los objetivos medioambientales de Pekín, a la par que afecta a los consumidores que tienen que convivir con apagones en las zonas donde se concentra una mayor parte de esta industria criptográfica.

Todo esto forma parte de la represión a gran escala de las autoridades en los mercados chinos, en un intento por ejercer un mayor control sobre la economía, lograr un crecimiento más sostenible, inclusivo e igualitario. China se encuentra en un momento clave, tras años de crecimiento desorbitado (que ha generado grandes desigualdades), ahora el Partido Comunista Chino busca fórmulas para repartir esa riqueza y crear una economía sostenible en todos los sentidos.

Bitcoin y ethereum se hunden

Esto está teniendo implicaciones en los mercados. En el caso de las criptomonedas, el bitcoin cae alrededor de un 6% tras el comunicado del regulador chino y pierde los 43.000 dólares. Ethereum, por su parte, se deja un 7% hasta los 2.850 dólares y Solana cae más de un 8% hasta los 134 dólares.

La decisión de las autoridades chinas podría haber truncado la buena racha de estos activos (hasta su aspecto técnico estaba mejorando), que parecían haberse repuesto de la debacle que sufrieron durante el mes de julio, cuando el bitcoin llegó incluso a perder los 30.000 dólares. Si hay algo que define, por ahora, a las criptodivisas es su gran volatilidad, con fluctuaciones diarias que superan con facilidad el 5%.