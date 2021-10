La bolsa europea encuentra en la 'decepción china' un nuevo obstáculo para seguir con su avance

Las bolsas de Europa no consiguen empezar la semana prolongando el optimismo de las últimas sesiones. El anhelo de un mayor apetito por el riesgo, sustentado en la mayor confianza en un crecimiento robusto de la economía global, se ha encontrado este lunes con un dato de crecimiento del PIB en China menor del esperado inicialmente.

El consenso de mercado que recoge Bloomberg esperaba que se confirmara un frenazo importante en el ritmo de crecimiento económico del gigante asiático, ya que se estimaba que el avance del PIB cayera hasta el 5% interanual, la tasa más baja que se ha visto desde el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo el 4,9% anunciado hoy es incluso más bajo y amenaza con lastrar aún más la asimétrica recuperación económica global.

Una piedra más en el camino de la bolsa continental hacia la resistencia de los 4.215 puntos en el EuroStoxx 50, que se encuentra a un 0,8% de distancia de los niveles en los que comienza la semana el selectivo. "Los riesgos de que podamos ver una nueva pata bajista en la corrección de las últimas semanas, que incluso podría llevar a los índices mundiales a perder los mínimos de hace quince días, se mantiene del todo vigente", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Algo que podría tomar cuerpo si el mercado sigue centrando la mirada en los riesgos para el crecimiento que suponen la inflación y el resto de incertidumbres con las que se ha encontrado últimamente el mercado, ya sean de origen oriental o americano.

Y es que cada dólar que sube el precio del petróleo acrecienta el temor a un repunte de la inflación que terminaría por ejercer una presión, a la larga temible, sobre los bancos centrales. No en vano, las políticas ultraexpansivas que antaño acometieron las entidades monetarias más importantes del planeta (BCE, Fed, BoJ, BoE...) ya parecen cosa del pasado y ahora los rumores apuntan a una subida de tipos de interés antes de que acabe el año en muchas de estas entidades.

Pendientes de la temporada de resultados y del Ibex 35

Otro de los catalizadores que puede ayudar a que la balanza se decante en las próximas semanas en uno u otro sentido es una temporada de resultados que se espera que arroje un incremento sustancial de los beneficios tanto en Europa como en Wall Street. Y es que las previsiones de beneficio del consenso de analistas que recoge FactSet para este trimestre apuntan a un alza del beneficio por acción respecto al mismo periodo de 2020 de casi el 55% para el Stoxx 600 y del 50% para el S&P 500.

En este contexto, firmas como Phillips, Deutsche Boerse o ASML darán a conocer sus cuentas a lo largo de la semana y pueden abonar el terreno para índices rezagados como el Ibex 35, que tiene aún deberes por hacer al empezar la semana todavía por debajo de los 9.000 enteros.

"Todo apunta a que es cuestión de tiempo que el Ibex 35 acabe superando esa resistencia, pero llegados a este punto lo ideal es esperar a que lo consiga antes de comprar más renta variable española ya que mientras no lo consiga no se puede descartar que podamos ver una nueva recaída que no será peligrosa mientras no pierda soportes clave de 8.550 puntos", sentencia Cabrero.

