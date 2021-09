La corrección en las bolsas de Europa está pendiente de los 4.080 puntos del EuroStoxx 50

En un inicio de semana marcado por las pérdidas sufridas por las empresas tecnológicas de China tras un incremento de la amenaza regulatoria y a la espera de más pistas sobre la retirada de estímulos monetarios en la reunión de la Fed de la próxima semana, Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, advierte que "la ecuación rentabilidad/riesgo en las bolsas es malísma".

El experto en análisis técnico se fija en el Nasdaq 100 de Wall Street. "Se encuentra a apenas un 3% de la zona de los 16.000 puntos, que además de ser una importante resistencia psicológica coincide con el techo del canal que viene acotando las subidas desde mediados del año pasado", observa.

"Ahí se encuentra el objetivo que de forma repetitiva he venido señalando que podía ser alcanzado antes de que asistiéramos a una cantada corrección bajista, que no me sorprendería que fuera similar en intensidad a la que vimos ahora hace un año y que llevó a la principal referencia tecnológica norteamericana de los 12.440 a los 10.677 puntos o lo que es lo mismo un 14,50% de caída de máximo a mínimo", destaca el analista del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

El Ibex 35 no encuentra soporte hasta los 8.567 puntos

Para el Ibex 35, "la pérdida de la directriz alcista que discurre por la zona de los 8.725 puntos es de todo menos algo positivo para el Ibex 35, que no encuentra otro soporte digno de destacar hasta los 8.567 puntos", continúa.

Aunque Joan Cabrero sugiere vigilar especialmente el soporte clave que presenta el EuroStoxx 50 en los 4.080 puntos.

"Si pierde ese soporte mucho nos tememos que podría abrirse un contexto correctivo en las bolsas europeas que podría llevar a la principal referencia europea a buscar en el peor de los casos los 3.800/3.900 puntos, siendo la zona de soporte análoga en el Ibex 35 los 7.700/8.000 puntos", sentencia el experto de Ecotrader.

Sube el petróleo

Los futuros que cotizan sobre el barril de petróleo suben cerca de un 0,5%, tanto en el caso de la referencia Brent como en la West Texas, por el impacto del huracán Ida en la oferta del Golfo de México y tras tres semanas consecutivas al alza por unas mejores perspectivas para la demanda en la última parte del año.

El euro profundiza por debajo de los 1,18 dólares

Por su parte, el euro se deprecia este lunes ligeramente frente al dólar y profundiza por debajo de los 1,18, todavía sin marcar una tendencia ni uno ni en otro sentido, encajado en un estrecho rango de algunos puntos portentuales ante las incógnitas que todavía existen sobre el ritmo de retirada de estímulos por parte de la Fed y del BCE.