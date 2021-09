La ecuación rentabilidad/riesgo es malísima en Wall Street

El Nasdaq 100 se encuentra a apenas un 3% de la zona de los 16.000 puntos, que además de ser una importante resistencia psicológica coincide con el techo del canal que viene acotando las subidas desde mediados del año pasado.

Ahí se encuentra el objetivo que de forma repetitiva he venido señalando que podía ser alcanzado antes de que asistiéramos a una cantada corrección bajista, que no me sorprendería que fuera similar en intensidad a la que vimos ahora hace un año y que llevó a la principal referencia tecnológica norteamericana de los 12.440 a los 10.677 puntos o lo que es lo mismo un 14,50% de caída de máximo a mínimo.

Si esta corrección bajista tomara cuerpo desde el actual entorno de precios supondría asistir a una caída a la zona de los 13.800 puntos del Nasdaq 100, que es un entorno que por técnico es muy importante ya que también coincidiría con la base del canal alcista que antes les describía y supondría un ajuste del 23,60% de la serie de Fibonacci de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo del año pasado, que fueron el suelo del Covid-19. El alcance de la zona de los 13.800 sería una oportunidad inmejorable para comprar de nuevo bolsa. | Conozca aquí las estrategias de Ecotrader

Que conste en acta que no me estoy enfrentando a la actual tendencia, que sigue siendo incuestionablemente alcista, pero si hacemos la ecuación rentabilidad riesgo en los niveles actuales podemos ver como la misma es de todo menos atractiva toda vez el potencial beneficio sería del 3%, hasta la zona de potente resistencia de los 16.000 puntos, mientras que el potencial riesgo sería del 12%, hasta los 13.800 puntos.

Está claro que más de uno podría pensar que el Nasdaq 100, con la potente tendencia alcista que define, podría acabar superando el techo de su canal en los 16.000 puntos y proseguir su subida libre absoluta. Obviamente, no descarto esa posibilidad pero si eso sucede tengo claro que habría que disfrutar de las compras realizadas meses atrás y que sería un despropósito ir tras los precios, como si el mundo se acabara. Por encima de los 16.000 puntos estaríamos delante de un exceso que nos llevaría a un extremo de sobrecompra tal que invitaría a comprarse un casco.