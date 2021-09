Entran Inditex, Almirall, Dominion y Cellnex al Eco10 para batir más al Ibex

Inmersos ya en el último cuarto del ejercicio, la actual renovación de la cartera de Eco10 - el índice de ideas de calidad que elabora elEconomista con la colaboración de 50 firmas de análisis y calculado por Stoxx- arroja dos principales conclusiones.

La primera, que el ciclo empieza a dar síntomas de agotamiento después de las revalorizaciones acumuladas desde que Pfizer y Moderna comunicaran al mercado la eficacia de sus respectivas vacunas allá por noviembre del año pasado e inoculando ciertas dosis de optimismo sobre la recuperación esperada para 2021.

La segunda, que la lectura que se ha hecho del mensaje de Jerome Powell, presidente de la Fed, en Jackson Hole la semana anterior, de desligar el inicio de la retirada de estímulos de futuras subidas de los tipos de interés ya tiene su eco en Europa y ha empezado a calar entre los inversores. Los expertos ya contemplan que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie el tapering en diciembre ante la buena marcha de la economía y la inflación, dejando claro que aunque los programas de compra de activos pierdan intensidad, la subida del precio del dinero aún podría estar muy lejos, con lo que esto supone para el sector bancario.

En la revisión donde se aprecia un repliegue del ciclo en un escenario de 'tapering' sin subida de tipos a corto plazo

De esta forma, el medio centenar de analistas y gestores que construyen el indicador han decidido arrancar el último trimestre del año -la actual composición es válida para los meses de septiembre, octubre y noviembre- con el regreso de Inditex y Cellnex Telecom tres meses después, Almirall, que se despidió en diciembre del año pasado, y la entrada por primera vez en la historia del Eco10 de una compañía fuera del Ibex: Global Dominion. Estas cuatro compañías ocuparán las vacantes de CIE Automotive y Acerinox, cuya salida refleja que la recuperación prevista tendrá menos fuerza de lo esperado, y de BBVA y CaixaBank en el contexto actual en el que la subida de tipos será más tardía de lo esperado. Los cambios se harán efectivos el 17 de septiembre a cierre de sesión.

Así, la actual composición del selectivo está formada -siguiendo la ponderación, de más a menos, otorgada por los expertos- por las siguientes diez compañías: Repsol, Inditex, Grifols, ArcelorMittal, Amadeus, IAG, Almirall, Cellnex Telecom, Banco Santander y Global Dominion. No obstante, dentro del índice su peso está equiponderado, con un 10% para cada una de ellas.

La nueva cartera cuenta con un potencial alcista del 21% de media de cara a los próximos meses

La entrada de Dominion se ha resuelto tras un quíntuple empate con Acciona, CIE Automotive, Iberdrola y Telefónica (ver apoyo), con una ponderación del 2,76% -a pesar de que dentro del índice su peso es el mismo para los diez valores-. Global Dominion cuenta con la mejor recomendación de las cinco compañías, con una recomendación de compra, al igual que CIE y Acciona. También presenta un potencial del 24%, similar al de su ya ex matriz, CIE, y por encima del 13,5% de Acciona. La compañía energética ha quedado a las puertas de volver al Eco10 gracias a la vuelta del inversor por las energías sostenibles, del que no forma parte desde hace una década.

La nueva cartera cuenta con un potencial alcista medio del 23,5% de cara a los próximos 12 meses, según el consenso que recoge FactSet, y siete de los diez miembros lucen una recomendación de compra. La excepciones son Repsol, Inditex y Amadeus, que reciben un mantener.

En el conjunto del año, el Eco10 bate en 1,3 puntos de rentabilidad al Ibex, que repunta un 10% en el mismo periodo. Asimismo, el índice naranja obtiene desde su creación un mejor comportamiento. Desde el 16 de junio de 2006 hasta el último día de noviembre le aventaja en 49 puntos, con una rentabilidad del 130% frente al 81% que suma el índice español en el mismo periodo.

Dominion, primera 'no Ibex'

Global Dominion se ha convertido en la primera compañía ajena al Ibex 35 en formar parte del Eco10 en sus 15 años de historia. No es una desconocida. Llegó al parqué nacional un mes de abril de hace un quinquenio de la mano de CIE. Era su matriz, pero decidió salir de la compañía mediante el reparto de un dividendo en especie entre sus accionistas que pasaron a ser también inversores de su ex filial tecnológica. Cuenta, todo sea dicho de paso, con una de las mejores recomendaciones de compra de todo el Continuo y está considerada uno de los valores fetiche de los gestores value.

¿Qué gusta de ella? Su capacidad de cumplir con sus objetivos y adelantarlos. La compañía prevé cerrar el año con un crecimiento a doble dígito de las ventas, un alza del ebitda por encima del 10% y un incremento del beneficio neto por encima del 25% en comparación con 2019. Su plan estratégico a 2023 pretende llegar a 64 millones de euros -sobre los 39 de 2019-. El consenso ya se sitúa en 69 millones. Dominion tiene tres patas de negocio principales: la tecnología, la industria y la energía, y las relaciones con clientes (B2C) centradas en las smarthouse. Cuenta, además, con 100 millones de euros de caja neta.

Desde 2015 es la cuarta OPV más rentable, con ganancias del 64%, por detrás de Cellnex, Aena y Solarpack.

También regresa Almirall, que debutó en el índice en septiembre del año pasado, coincidiendo con su salto al Ibex 35, y salió en marzo. La farmacéutica firma ganancias del 33% en 2021, pese a que el impacto de las provisiones de 103 millones de euros realizadas para asumir la pérdida de valor de sus inversiones en EEUU no ha gustado a los analistas, que han rebajado sus previsiones de beneficio en casi 70 millones, pasando de 80 millones a algo más de 12 millones.

Desde Caja de Ingenieros restan importancia a este deterioro, y vuelven a apostar por Almirall un trimestre más. "La hemos incorporado a la cartera para Eco10 en varias ocasiones, creemos que puede aportar estabilidad en los próximos meses. Su perfil defensivo debería funcionar en un entorno en el cual vamos a seguir viendo volatilidad en cuanto a datos macro y directrices de bancos centrales, en concreto la Fed", explica Toni Cárdenas, gestor de la compañía.

"Si no empeora la situación de la pandemia y afecte con más confinamientos debería tener un buen comportamiento, si empeora sufrirá por menos prescripciones médicas a causa de los problemas de movilidad y hospitalizaciones", agrega el experto.

El regreso de Inditex y Cellnex

Las otras dos novedades del índice las protagonizan Inditex y Cellnex, dos habituales del Eco10 que tan sólo han aguardado en el banquillo un trimestre. De hecho, la textil, que suma un 14% en el año, ha saltado directamente a la segunda posición sólo por detrás de Repsol. En cuanto a la compañía de torres de telecomunicaciones, avanza un 26,5% en el ejercicio. El último impulso que le ha catapultado hasta llegar a tocar niveles nunca vistos en los 61,08 euros por acción el pasado 28 de agosto. "En máximos históricos, la industria de las telecomunicaciones vive un momento de vientos de cola ante la adaptación masiva de tecnología 5G. La española es líder en Europa y sólo por detrás de American Towers, es la segunda del mundo", justifican desde XTB.

Siete de los diez valores reciben un cartel de compra, mientras Inditex, Repsol y Amadeus son un mantener

De hecho, el último arreón en bolsa ha venido de la mano de sus cuentas semestrales, con un ebitda de 804 millones de euros, un 52% más respecto al mismo periodo del año pasado. Aunque "la clave ha estado en el margen, que mejora gracias a costes comparables estables por eficiencias y al cambio de perímetro", explican desde Renta 4.

Entre las compañías que repiten un trimestre más destaca la continuidad de Amadeus teniendo en cuenta que acaba de ser expulsada del EuroStoxx 50. No hay que el Eco10, a diferencia del indicador europeo, no se construye en función de la capitalización, sino que su finalidad es encontrar ideas de inversión de calidad.

"Amadeus es la compañía líder, con cerca del 50% de cuota de mercado en la gestión de reservas aéreas y en software para la gestión de líneas aéreas. Tiene un historial impecable de crecimiento a largo plazo, cercano al doble digito, tanto en ventas como en beneficios, que se ha visto truncado por el Covid, cuando las ventas cayeron un 60%, aunque a pesar de ello tuvo un ebitda positivo. Esperamos que en el 2023 recupere las ventas de 2019, pero con mejores márgenes debido a la reducción de costes y que, a partir de entonces, siga creciendo cerca del 10% anualmente", afirma Antonio Aspas, socio y gestor de Buy&Hold.

También continúa desde marzo Santander, que se queda sola ante el peligro como la única representante del sector bancario. La firma santanderina, que recibe un consejo de compra de manos de los analistas, acumula una revalorización del 22% y ha logrado doblar su valor en bolsa desde los mínimos que marcó en 1,46 en septiembre del año pasado. Además, cuenta con margen para avanzar un 20% más hasta los 3,75 euros por acción.

Completan la revisión ArcelorMittal, Grifols e IAG con perspectivas muy diferentes en el parqué. La acerera luxemburguesa sube cerca de un 50% en los últimos ocho meses, la aerolínea angloespañola apenas repunta un 2% y el fabricante de hemoderivados arroja un saldo negativo del 12,5% Un retroceso que ha aflorado un potencial alcista del 44% para IAG y del 33% para Grifols de cara a los próximos doce meses.

El 'banquillo' de Eco10

Cinco valores han firmado un empate por ponderación en esta última revisión que finalmente se ha saldado en favor de Global Dominion, que aparece en un mayor número de carteras. De esta forma, CIE Automotive, Acciona, Iberdrola y Telefónica se quedan calentando el banquillo. Para el fabricante de componentes para el automóvil, este porcentaje supone la salida del índice naranja del que formaba parte desde la revisión de marzo.

En el caso de Acciona, que también ha despertado el interés de los expertos en 2021 por la exitosa salida a bolsa de su división de renovables, entrar en el Eco10 supondría regresar por primera vez desde el año 2010. Y en cuanto a la eléctrica y la 'teleco', que ha formado parte del Eco10 en numerosas ocasiones esta posición supone mejorar en trece y cinco puestos, respectivamente a la revisión anterior.