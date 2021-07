Qué hay detrás del choque entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes que mantiene en vilo al petróleo

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están a punto de generar un terremoto con epicentro en la OPEP y que puede tener réplicas en todo el mercado de petróleo. Esta extraña disputa entre dos aliados estrechos está creando cierta incertidumbre en un mercado que no termina de creer lo que está viendo. Emiratos Árabes Unidos siempre ha ido de la mano de Riad en prácticamente todos los ámbitos políticos y energéticos. Ahora, la relación está en peligro y la unidad de la OPEP también.

El amargo choque ha obligado a la OPEP + a detener las conversaciones ya dos veces, y la próxima reunión está programada para este lunes, lo que pone a los mercados en el limbo mientras el petróleo continúa por encima de los 75 dólares el barril.

Con el cártel discutiendo su política de producción no solo durante el resto del año, sino también hasta 2022, la solución al enfrentamiento creará el marco que dará forma al mercado y la industria del petróleo durante un año y medio, aseguran desde la agencia financiera Bloomberg.

La disputa, que parece cada vez más personal entre ambos productores clave, salió a la luz el domingo con ambos países. Habitualmente estas potencias petroleras mantienen sus quejas dentro de los muros de los palacios reales, pero esta vez ha sido bien diferente.

Riad insistió en su plan, respaldado por otros miembros de la OPEP +, incluida Rusia, de que el grupo debería aumentar la producción en los próximos meses, pero también extender su acuerdo hasta finales de 2022 en aras de la estabilidad.

"Tenemos que extender el acuerdo", aseguró el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, en una entrevista con Bloomberg Television el domingo por la noche. "La extensión pone a muchas personas en su zona de confort".

El príncipe Abdulaziz ha aseegurado que Abu Dhabi está aislado dentro de la alianza OPEP +. "Es todo el grupo contra un país, lo que me entristece, pero esta es la realidad".

Horas antes, su homólogo emiratí, Suhail al-Mazrouei, volvió a rechazar una extensión del acuerdo, apoyando solo un aumento a corto plazo y exigiendo mejores condiciones para Emiratos Árabes en 2022.

"Los Emiratos Árabes Unidos están a favor de un aumento incondicional de la producción, que el mercado requiere", aseguró Al-Mazrouei a Bloomberg Television el domingo. Sin embargo, la decisión de extender el acuerdo hasta finales de 2022 es "innecesaria en este momento", aseguró.

Abu Dhabi está llevando a sus aliados a una posición difícil: aceptar sus peticiones o arriesgarse a deshacer la alianza OPEP +. Si no se llega a un acuerdo, se presionaría un mercado que ya sufre de estrecheces, lo que podría hacer que los precios del crudo suban considerablemente, aseguran desde Bloomberg.

¿Fractura en la OPEP?

Pero también está en juego un escenario más dramático: la unidad OPEP + puede romperse por completo, según Bloomberg, arriesgándose a una batalla contra todos que colapsaría los precios en una repetición de la crisis del año pasado. En esa ocasión, fue un desacuerdo entre Arabia Saudí y Rusia lo que desencadenó una dura guerra de precios.

Meses después de que la guerra de precios terminara en una tregua, los Emiratos Árabes Unidos desestabilizaron el mercado nuevamente al plantear la idea de abandonar el cartel. No ha vuelto a repetir la amenaza esta semana, pero cuando se le preguntó si los Emiratos Árabes Unidos podrían renunciar, el príncipe saudí solo dijo: "Espero que no".

Más allá del petróleo

El príncipe Abdulaziz aseguró que sin una extensión del acuerdo, existe un acuerdo alternativo, según el cual la producción de petróleo no aumenta en agosto y el resto del año, con el riesgo potencial de un aumento inflacionario del precio del petróleo. Cuando se le preguntó si podrían aumentar la producción sin los Emiratos Árabes Unidos a bordo, el príncipe Abdulaziz dijo: "No podemos".

Las naciones de la OPEP +, los comerciantes de petróleo y los consultores quedaron desconcertados por la pelea y la aparente falta de comunicación entre los dos. El príncipe Abdulaziz dijo que no había hablado con su homólogo en Abu Dhabi desde el viernes, incluso cuando insistió en que seguía siendo su amigo.

"No he tenido noticias de mi amigo Suhail", aseguró, y agregó que estaba listo para hablar. "Si me llama, ¿por qué no?" Cuando se le preguntó si otros altos funcionarios se habían puesto en contacto, se negó a contestar.

La disputa va más allá del petróleo. El gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, fue amigo íntimo del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Pero la relación entre los dos herederos parece haberse enfriado en los últimos meses a medida que Abu Dhabi ha ido tomando sus propias decisiones a nivel geopolítico, poniendo en marcha su propia política exterior y firmando acuerdos que van desde Israel a Yemen, independientemente de su antiguo aliado saudí.

La llamada de Arabia Saudí este año para que las empresas extranjeras trasladen su sede regional a Riad también se consideró una amenaza directa para Dubai. Y cuando el enfrentamiento de la OPEP se intensificó el viernes por la noche, Arabia Saudí tomó medidas para restringir los viajes de sus ciudadanos a los Emiratos Árabes Unidos.