Rovi aprueba uno de los dos 'exámenes' para entrar al Ibex tras la última venta

La incorporación de una cotizada al Ibex 35 es una decisión que toma un cónclave formado actualmente por nueve expertos, pero, en ocasiones, las compañías pueden poner de su parte para aparecer entre las aspirantes que merecen un puesto en el índice. Laboratorios Rovi acaba de hacerlo. La familia López-Belmonte, su principal accionista, anunció el martes la venta de un 3% del capital. Con ese movimiento, permite a la farmacéutica aprobar ya uno de los dos exámenes necesarios para lograr una plaza -el de la capitalización- y da alas para aumentar la negociación y mejorar la nota en el otro -el de la liquidez-.

"La compañía quiere entrar en el Ibex, es un objetivo a medio plazo y la familia no va a ser un impedimento para ello. No descartamos que en un futuro pudiera diluirse si es la razón para no poder entrar", reconocía Javier López-Belmonte, vicepresidente y director financiero de Rovi, el pasado mayo en una entrevista con elEconomista. Mes y medio después, así ha sido.

El capital de Rovi que circula libremente, sin que esté en manos de inversores con paquetes significativos de acciones, asciende ya al 30,6%, frente al 27,6% previo. Superar el umbral del 30% es primordial porque es lo que provoca un cambio en el coeficiente aplicado a su capitalización para valorar una posible entrada al Ibex (ver gráfico). Y es justo lo que le permite que esa capitalización ajustada supere ampliamente el mínimo del 0,30% sobre el valor conjunto del Ibex en los últimos 6 meses; alcanza el 0,35% y antes lo incumplía con un 0,23%.

El otro efecto que debe propiciar desde este momento la colocación es el aumentar la liquidez, que sería lo que realmente le daría una pase para entrar al Ibex. Su volumen de negociación la sitúa actualmente en el puesto 41 de la bolsa española, por detrás de otros valores como Sacyr, Logista, Audax o Ence. Aunque de ellos, solo Logista cumple, de momento, también el de capitalización.

El paso del tiempo puede jugar en su contra. Si dos de las nuevas cotizadas que han debutado este año, Línea Directa y Acciona Energía -esta última se estrena el 1 de julio-, logran una liquidez considerable se convertirán en competencia.

En Banco Sabadell recuerdan que la familia se compromete a no vender más en 3 meses y valoran la colocación como "negativa", a pesar de dar un paso hacia el Ibex, al estar en máximos históricos. En Renta 4, en cambio, creen que es positivo que el descuento haya sido solo del 5% estando en máximos, "muestra clara del elevado apetito del mercado por compañía".