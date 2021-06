¿Qué hacen los youtubers con sus ahorros?

Al contrario que el común de los mortales, los youtubers, al igual que los futbolistas, cuando comienzan su vida laboral es cuando generan más ingresos y, por lo tanto, cuando más capacidad de ahorro suelen tener. La buena noticia es que el tiempo juega a su favor, y a la hora de invertir el interés compuesto también.

El poder acumular al capital invertido los beneficios que éstos generan hace posible que 10.000 euros ahorrados se conviertan en el 20.000 si se logra sumar, de media, un 7% anual. De este modo pasados 50 años, y llegada su edad de retiro ese capital podría convertirse en 160.000 euros. Es más, si dado su alto poder adquisitivo, comenzaran con 10 millones, en lugar de con 10.000, se multiplicarían hasta los 160 millones en el mismo periodo de tiempo y con el mismo nivel de rendimiento.

Pero, ¿qué hacen exactamente los youtubers con sus ahorros? En eso si se parecen al común de los mortales. Auronplay e Ibai aseguran tener su dinero parado en el banco -unido al billón de euros que los españoles tienen actualmente sin recibir nada a cambio-. De hecho, Auronplay reconoce haber recibido la llamada de su gestora bancaria varias veces preguntándole que piensa hacer con tanto dinero y ofreciéndole invertir en varios fondos.

Sin embargo, nunca termina de dar el paso. Tampoco tiene invertido en inmobiliario, aunque afirma que varios de sus colegas si han optado por este sector. "Parece que juegan al Monopoly, con siete pisos en Madrid y 14 en Barcelona", llega a decir en una conversación con Ibai rescatada por Finect.

Lo que si tiene Auronplay es un plan de pensiones que afirma haber contratado tras sucumbir a las llamadas de su gestora. Eso sí, antes de contratarlo no comparó con otros productos ni se preocupó por las comisiones como si hizo al comprarse su coche de segunda mano que trajo de Alemania por 40.000 euros.

Lo cierto es que ni él ni Ibai, que también afirma tener el dinero parado, no parecen estar muy inquietos por ello, como si dice estarlo el Rubius. "Me preocupa lo que pueda hacer la inflación dentro de unos años con mi dinero". Asume que su popularidad descienda y le gustaría tener un buen colchón del que poder disfrutar si ese momento llega. Pero, ¿si no pone a trabajar su dinero qué haría la inflación con ese colchón en el largo plazo?

Si como dice, a pesar de haber vivido durante años en España y tenido que pagar impuestos (ahora vive en Andorra), tiene tanto dinero y cuenta con un colchón de 10 millones de euros, con el nivel establecido por los bancos centrales de un 2% de inflación anual podría perder hasta 200.000 euros cada ejercicio.

Por ello, resulta tan importante comparar y fijarse en las comisiones de los productos. Sobre todo, ahora que ya es posible contratar carteras diversificadas de fondos por poco dinero a través de gestores automatizados -más comúnmente conocidos como robo advisors-, como Indexa Capital o Finizens. Pero si se prefiere la inversión tradicional, y no se tiene tiempo para poder hacer un examen exhaustivo de los diferentes productos, o no se tienen conocimientos para poder hacerlo, también es posible confiar en un gestor de carne y hueso por un pequeño porcentaje.

¿Cuánto puedo ganar invirtiendo a largo plazo?