Cómo Sabadell logrará no decepcionar al mercado el viernes: beneficio de 500 millones y ROE del 4%

Banco Sabadell dará a conocer su nuevo plan estratégico en solitario este viernes, tras el frustrado intento de fusión con BBVA en el último trimestre del año pasado. ¿Qué debe presentar ante el mercado para no decepcionar? Los analistas confían en que su nueva hoja de ruta sea continuista, centrada en la reducción de los gastos y en la búsqueda de hacer rentable su negocio británico, después de que la entidad haya descartado su intención de deshacerse de TSB, como se llegó a valorar en su momento.

El nuevo plan cubrirá previsiblemente un periodo de tres años, hasta 2023, y para entonces el consenso vaticina que el beneficio neto de la entidad debería situarse por encima de los 530 millones de euros. El máximo beneficio logrado por el banco llegó a ser de 768 millones de euros en el año 2018. Hasta llegar al objetivo que dibuja el mercado para el año 2023, las ganancias previstas rebasarían los 200 millones de euros ya al cierre de diciembre y se situarían por encima de los 400 millones en 2022.

"Sabadell lleva ya un par de años aplicando una estrategia bastante continuista y esperamos que siga siendo así: venta de activos no estratégicos, optimización de la estructura del banco centrándose en los negocios que son más rentables, intentar ganar cuota de mercado en los mercados donde no tienen tanto peso e intentar ganar en comisiones de gestión de activos que son más rentables", sostiene Nuria Álvarez, de Renta 4. Eso sí, no cree que tenga impacto en la cotización. "Siendo estrictos el sector tampoco tiene grandes palancas para poder actuar", continúa la analista, y es que para el año 2023 el mercado todavía no ve factible una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que al final es lo que determina el mayor margen de intereses de los bancos.

Con el consenso de mercado recogido por Bloomberg sobre la mesa, Sabadell sorprendería al alza este viernes si presentara un crecimiento superior al 2% en el margen bruto, que se calcula llegará a los 4.715 millones en 2023, y con una rentabilidad sobre el capital (ROE, por sus siglas en inglés) superior al 4%.

"Su capacidad de generar capital orgánicamente seguirá siendo limitada, frente al resto de bancos españoles, aunque seguirá por encima del 12% este año (según el capital CET1 fully loaded)", apuntan desde Bloomberg Intelligence, quienes consideran que su coste de riesgo "seguirá siendo también superior tras el Covid-19 dada su exposición a pymes", que está por ver si la entidad intensifica este sector dentro de sus resultados o decide mantener niveles actuales. "Todo apunta hacia una estrategia orientada al control de costes, la rentabilidad (frente a volumen) y el crecimiento orgánico con una estructura organizativa que pivota sobre pymes, empresas y retail", creen desde Bankinter.

Ahora bien, hay más dudas sobre el tema del dividendo, que por el momento permanece suspendido. No se espera que la entidad retome el pago a sus accionistas con cargo a 2021, y será en 2022 cuando vuelva a retribuir. Firmas como JP Morgan retrasan esta decisión, incluso, hasta 2023, con 3 céntimos por acción, al igual que el consenso, y habla de una rentabilidad del 4,4%.

Sin impacto en su cotización

Renta 4 considera que no se producirán grandes correcciones en el valor a pesar de ser la entidad más alcista del Ibex en el año -sube un 80%- aunque pudiera decepcionar con su guidance. Eso sí, en el mejor de los casos, Sabadell tiene un potencial alcista por delante del 14% si se toma como referencia el mejor precio objetivo que le da JB Capital, de 0,73 euros.

De momento, el Sabadell ya adelantado las líneas maestras en las que basará el nuevo plan. El banco pondrá el foco en el negocio de España, con el objetivo de ganar eficiencia y, con ella, rentabilidad. Para la actividad de particulares, su estrategia pasa por potencializar la digitalización del negocio, lo que le permitirá pasar parte de la red al segmento de empresas y pymes, que pretende potenciar por la mayor rentabilidad que ofrece.

Asimismo, el consejero delegado, César González-Bueno, señaló en la presentación de resultados del primer trimestre que se debe seguir reduciendo costes, por lo que cabría esperar más recortes, después de que el banco pusiera en marcha a finales de año un ajuste de 1.800 empleados; cerrara más de 200 sucursales en 2020 y haya abierto la puerta ahora a otras 500 salidas más a través de prejubilaciones.

En el marco de las desinversiones, el grupo se ha deshecho en el último mes del negocio de renting y negocia vender Andorra, quedando poco margen para más ventas, aunque aún tiene el negocio de seguros y la financiera. De momento descarta a corto plazo la venta de TSB, que en marzo volvió a beneficios, y lde México, donde tiene un modelo digital en particulares que permite maximizar su rentabilidad.