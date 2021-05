Jacobo Blanquer (Tressis Gestión): "Pensando en inflación tenemos más materias primas, energía y bancos"

La gestora de Tressis llega a sus 10 años de vida con alrededor de 500 millones de euros en activos bajo gestión y mira al futuro con optimismo: "A medio plazo el objetivo es llegar a los 1.000 millones", asegura Jacobo Blanquer, su consejero delegado, para quien la bolsa sigue siendo el activo más atractivo, aunque no descarta que "el mercado se ponga nervioso en verano".

¿Puede la inflación terminar forzando una intervención antes de lo previsto de los bancos centrales?

Sí, creemos que la inflación va a estar disparada, sobre todo en EEUU. Le afecta el cuello de botella en algunos suministros, el alza de las materias primas... Todo eso veremos cómo continúa la inflación en el verano. Creo que el mercado se va a poner nervioso. La volatilidad volverá y creo que tendremos unos meses con más movimientos, con más picos.

Ese tirón alcista ha provocado que las bolsas suban ya todo lo que se esperaba de ellas a principios de año. ¿Sigue viendo recorrido?

Sí. Al final los bancos centrales no paran de repetir que la inflación será temporal, hay mucha liquidez en el mercado y la alternativa que hay es la del bono americano de Estados Unidos con niveles del 1,6%... Las bolsas siguen siendo el activo más atractivo. Es un tema de valoración del resto de activos y de liquidez. A nivel de ratio, el verano pasado estábamos más caros que en los últimos 20 años y, sin embargo, hemos subido mucho.

¿A partir de qué nivel la rentabilidad del bono americano a 10 años sería una alternativa a la bolsa?

Todo depende del plazo de inversión y del activo, pero a partir del 2% sí podríamos verlo. Hasta entonces sigue siendo mucho más atractiva la valoración de las bolsas. A parte de lo que hemos mencionado antes, los resultados empresariales también apoyan. No sólo han sido buenos en el trimestre, sino que el guidance para los próximos meses es bueno.

¿Cómo han adaptado las carteras al escenario actual?

Las hemos adaptado a la inflación. Lo que se ve más favorecido son materias primas, energía y sector financiero. Dentro de los multiactivos hemos aumentado el peso en estos sectores y en el fondo que gestiono yo, Adriza Global, llevo así desde principios de año.

¿Puede ser el año en el que Europa dé la sorpresa frente a EEUU?

Es la eterna promesa, pero hay muchos factores para que Europa sí pueda comportarse este año mejor que Estados Unidos. Además de por la composición de los índices, tenemos también las valoraciones, que van ligadas a la composición, y en tercer lugar, que la vacunación más masiva está llegando ahora a Europa y la reapertura de las economías europeas va con algo de retraso, por lo que en la segunda parte del año podemos ver buenos números en empresas que sean más dependientes del PIB europeo.

¿Qué opina del Ibex? ¿Lo ve más fuerte respecto a otros mercados europeos?

No sé si el Ibex lo va a hacer mejor. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Pero por composición del índice, es probable.

¿Puede haber ciertas turbulencias en los mercados por problemas con los fondos de recuperación?

A 30 de abril había que presentarlos, pero todavía no nos han dado su opinión desde Europa. Puede que exijan ajustes, o que existan diferencias de a dónde va la inversión. Eso puede afectar las valoraciones de ciertos valores, que cuentan con esa ayuda. Pero no creo que genere mucha volatilidad. Lo que sí podría ocurrir es que ese mejor comportamiento de las bolsas se frene. Este año el foco está en la inflación. Hay que levantarse por la mañana y mirarla, es lo que nos va a matar: la inflación y el bono a 10 años.

¿Le queda recorrido al 'rally' de las materias primas?

Sí, pueden subir más, sobre todo el cobre y el petróleo. En cuanto se recupere un poco el comercio mundial, la demanda de petróleo aumentará. No es que no haya capacidad industrial. La mayoría de los sectores siguen teniendo sobrecapacidad. Pero debido a la pandemia, los parones y los cortes de suministro han llevado a niveles de inventarios bajos, y eso puede llevar a una mayor subida de precios.

¿Pueden generar los planes de infraestructuras un nuevo superciclo alcista de materias primas?

Si Biden saca adelante todo su plan de infraestructuras, desde luego que sí. Es otro motivo que lo apoya, pero no el único. Si el plan de Europa se destina en parte a infraestructuras, también apoyará. Pero en Europa no hay tanta necesidad.

¿Notan que los inversores más conservadores están dispuestos a asumir algo más de riesgo?

Sí. En los fondos conservadores tenemos reembolsos netos en lo que va de año y donde más suscripciones hay es en renta variable. La gente está dispuesta a asumir más riesgo. Pero estamos en lo de siempre, y es que habrá un día en que la bolsa dejará de subir y no sé si esa gente que ha entrado, y que puede incluso que incremente su exposición si ve que va bien, estará en el perfil que ellos quieren cuando llegue una corrección.

¿Qué le aconsejaría al inversor en bonos dispuesto a asumir un poco de riesgo?

Si está dispuesto a asumir algo más de riesgo, yo no le llevaría a high yield, le llevaría a renta variable.

En el sector de la gestión de activos ha habido mucha consolidación en los últimos años. ¿Esta consolidación puede regresar?

Sí, por la regulación a la que estamos sometidos. Cuanto más regulados, menos márgenes. Tenemos muchos más gastos de compliance... etc. Los márgenes bajan, la competencia es mayor y, con esa situación, no me extrañaría que hubiese fusiones dentro del sector.

¿Se han planteado comprar algo?

Estamos apostando mucho por el crecimiento orgánico. Confiamos en nuestro abanico de fondos. Ahora, por ejemplo, hemos abierto otra pata, que es la de capital riesgo, con el lanzamiento de un fondo, y estamos pendientes de sacar otro en los próximos meses.

¿En qué invierte el fondo que han lanzado?

Es un fondo de fondos, un venture capital que invierte en Europa e Israel. Creemos que el venture capital está muy explotado en EEUU, pero no tanto en Europa e Israel. Se llama Tressis Capital Tech 1 FCR y está ya aprobado por la CNMV.

¿Qué otras áreas impulsan?

Hemos evolucionado mucho. En 2011, cuando Tressis creó la gestora, solo hacíamos fondos de inversión libre. Luego incluimos Ucits, además de los anteriores, y más tarde ampliamos a Luxemburgo. Tenemos también fondos multiactivos, de arquitectura abierta, fondos de gestores propios, y a los que llegamos mediante asesores, como Tressis Cartera Eco30.

¿Se marcan algún objetivo de crecimiento de patrimonio?

Este año querríamos crecer unos 100-125 millones. A medio plazo, en nuestro plan para 2021-2024, el objetivo es llegar a los 1.000 millones.

¿Cómo de integrada está la ESG en la gestora?

Llevamos más de 6 años trabajando el tema de la sostenibilidad. Contamos con un fondo sostenible, Aliseo, y en los multiactivos la tenemos en cuenta. Hemos contratado un proveedor externo, Clarity, para analizar nuestros fondos a nivel ESG, y es algo que vamos a seguir haciendo porque forma parte de la cultura de Tressis. No todos tienen que ser sostenibles, los analizamos e integramos estos criterios en la toma de decisiones. Si dudamos entre una inversión u otra, solemos invertir en la sostenible.