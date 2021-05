¡Stop! La bolsa duplica la rentabilidad que se esperaba cuando arrancó el año

Aun con las caídas que se produjeron ayer, las bolsas superan ya, y con creces, la rentabilidad que se esperaba de ellas a principios de año. En enero, la expectativa de rentabilidad para la europea y americana rozaba el 5% a doce meses (era, en concreto, del 4,89%), según el multiplicador de beneficios que defendían ambos mercados en enero. A estas alturas del año, sin embargo, la mayoría de índices en Europa, y también Wall Street, duplica ya esa rentabilidad.

"Los niveles de sobrecompra en muchas bolsas" son, en opinión de Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía, "indicadores que inducen a la prudencia" ante una posible corrección eventual de los mercados. Este martes mismo echaron el freno. La subida en el precio de las materias primas, que llevó al Bloomberg Commodity Index a máximos no vistos desde 2015 alimentó el temor a que la inflación regrese con más fuerza de lo esperado -hoy se publica el dato de IPC en EEUU-, a lo que se unió, después, la caída de la tecnología, que se ve afectada tanto por la subida de los tipos como de los impuestos.

Aun con la bajada de ayer, del 1,92%, que se repitió en el resto de plazas, el EuroStoxx 50 conserva una revalorización del 11,07% en lo que va de año. Niveles similares a los que se apuntan otros grandes parqués del Viejo Continente, incluido el español. La remontada del Ibex 35, gracias, en parte, al empujón de la banca, ha permitido que siga la estela del resto y suba ya un 11,31 en 2021.

"Con rentabilidades en lo que llevamos de año por encima del 11% en el S&P500 y de casi un 11% en el EuroStoxx, lo lógico es pensar en una cierta ralentización en los próximos meses. De lo contrario estaríamos hablando de rentabilidades anualizadas superiores al 30% en ambos índices, algo que parece difícil de justificar en el escenario en el que nos encontramos", estima José María Pérez, director de Asesoramiento de Portocolom AV.

¿La antesala de la corrección?

A la pregunta, por tanto, de si podríamos tener una corrección en mayo, François Rimeu, estratega senior de La Française AM, responde: "Sí, sin duda. Los mercados tienen que tomarse un respiro de vez en cuando. Pero mientras continúe el apoyo monetario y fiscal, hay fuerzas más poderosas que el viejo refrán de Sell in May and go away", como el apoyo fiscal y monetario. "Las inversiones en renta variable no son muy elevadas desde un punto de vista histórico y, aunque los flujos de renta variable han sido positivos en los últimos 6-9 meses, todavía no han compensado los flujos negativos que vimos en la crisis del Covid", defiende.

Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, también estima que la tendencia es "indiscutiblemente" alcista. En su opinión, "es cuestión de tiempo que veamos al EuroStoxx 50 alcanzar el siguiente objetivo que desde hace tiempo manejamos desde Ecotrader, en los 4.572 puntos, que se encuentra a un 15% de niveles actuales". Sin embargo, ve "muy improbable que estos objetivos sean alcanzados sin que antes se alivie la sobrecompra y se forme un nuevo escalón en las bolsas europeas, para lo cual deberíamos asistir a una fase de consolidación más amplia, o una corrección en profundidad que podría ir a buscar apoyo a los 3.785 puntos y que, en el peor de los escenarios, podría alcanzar los 3.625 puntos".

El buen comportamiento de las bolsas este año, a pesar de las incertidumbres que aún persisten en el mercado, ha permitido que las carteras agresivas consigan rentabilidades medias del 7,8% en lo que va de año, según datos de Morningstar hasta el 5 de mayo -es el rendimiento que obtienen los fondos mixtos más expuestos a la renta variable-. Casi 3 puntos más de rentabilidad de lo esperado en enero.

En el caso de los perfiles moderados, que invierten entre un 35% y un 65% de su cartera en renta variable, la expectativa de rentabilidad que existía a principios de año se movía en una horquilla de entre el 2% y el 2,6% -actualmente la expectativa de rendimiento es ligeramente superior, ver gráfico-. Sin embargo, al igual que ocurría con los inversores más agresivos, sus ganancias en el acumulado del año también son mayores a lo que se podía prever: alcanzan el 5,1%.

Hasta aquellos más reacios a asumir riesgo logran retornos positivos este año. La caída que se ha producido en el precio de los bonos ha disparado sus rentabilidades. De hecho, el retorno esperado para una cesta representativa de renta fija a nivel global se ha incrementado hasta el 1,12%, frente al mínimo histórico del 0,8% al que llegó a hundirse en agosto del año pasado, según los índices de Bloomberg y Barclays. De esta forma, los fondos mixtos conservadores se apuntan rentabilidades medias del 1,7% en lo que va de año.