Cellnex: hay que ir a la ampliación con o sin 'operación blanca'

Cellnex se encuentra ya metida en el plazo de suscripción preferente de la macro ampliación de 7.000 millones de euros, con la que pretende dar continuidad a su agresiva historia de crecimiento vía adquisiciones, y recibe una clara recomendación de compra -una de las mejores del Ibex 35-, pese a la dilución que supone la emisión de las nuevas acciones, que suponen el 39,57% de los títulos que en circulación antes del aumento de capital.

Un 85% de los analistas que siguen su cotización actualmente aconseja adquirir sus títulos, al considerar que cuentan con un amplio potencial a largo plazo, y prácticamente el mismo consenso existe sobre la opción que tienen sus accionistas de acudir a la ampliación, a 36,33 euros (sin incluir el precio de los derechos, que están en torno a los 3 euros).

Una recomendación que recoge y aplica elEconomista en La Cartera, la herramienta de gestión activa que propone este medio a sus lectores. Cuando se decidió entrar en el valor, pese a que los 100.000 euros iniciales de la cartera se debían repartir en 10 partidas de 10.000, la de Cellnex fue solo de 6.000 ya que se buscó guardar esos 4.000 restantes para acudir a una ampliación de capital que permitiría comprar más acciones con un mayor descuento -del 26% en bruto si se toma como referencia el precio al que cotizaba la compañía cuando se anunció el aumento el 3 de febrero-.

Esa es una de las estrategias que se pueden plantear los accionistas de Cellnex si se cuenta con liquidez, incluso aprovechar para comprar más derechos de suscripción de los que proporcionalmente correspondan.

En caso de que no se tenga preparada esa liquidez y no se pueda obtener de aquí al 15 de abril, otro camino que se puede tomar para no desaprovechar la oportunidad que ofrece la ampliación de capital es recurrir a una operación blanca.

Ya sea parcialmente o por completo, esta operación consiste en vender los derechos de suscribir preferentemente el aumento de capital. Si hace con solo una parte, se puede aprovechar la liquidez obtenida para ir a la ampliación en la proporción que reste.

Potencial alcista

Con la dilución de la ampliación de capital ya ajustada en la cotización de Cellnex, los precios objetivos que han ido publicando las firmas de inversión para las acciones de la empresa de torres de comunicación, desde que el 30 de marzo se conocieran los detalles del aumento, apuntan a un atractivo potencial.

Goldman Sachs situó su valoración este jueves en los 77,8 euros, lo que implica un recorrido del 75%. Equita SIM la dejó en 51,87 euros y Alantra en 54,88, que destapan potenciales del 16 y el 23%, respectivamente.

Ángel Pérez, de Renta 4, admite una "importante dilución [...] ante el fuerte aumento del número de acciones, cuya cotización no creemos que se ajuste al nuevo precio de emisión, dado el comportamiento que ha tenido en operaciones similares, proporcionalmente, anteriores, gracias al apoyo recibido por parte del mercado y de sus principales accionistas, que en algún caso, como el GIC [fondo soberano de Singapur al que ha seguido el de Canadá recientemente], han incrementado su participación".

"No consideramos que exista ninguna dificultad para cubrir la ampliación, que además cuenta con la garantía de los bancos colocadores", continúa. "Es previsible que el aumento de capital pese sobre el valor en las próximas semanas, dado que se lleva a cabo en un entorno de mayor competencia tanto a nivel de negocio como de mercado de capitales, tras la salida a bolsa de Vantage Towers y la que prepara también la filial de torres de telecomunicaciones de Orange", incide el equipo de expertos de Bankinter, que mantiene "la recomendación de comprar y aprovecharíamos posibles caídas adicionales para tomar posiciones en la compañía, ya que Cellnex presenta sólidos fundamentales, [...] buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo y rentabilidad por flujo de caja superior al 6% a partir de 2022".

"Dados los retornos obtenidos en las adquisiciones anteriores, gracias a sus estrictos criterios de rentabilidad y generación de caja, consideramos que lo más adecuado sería acudir a esta ampliación en la proporción correspondiente", coincide Ángel Pérez. "Cabe destacar la estricta disciplina que Cellnex ha mostrado en su política de compras, reafirmada en la última operación", añaden Germán García, analista de JB Capital.