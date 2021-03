Siete de las 35 mayores cotizadas del mercado español seguirán fuera del Ibex

El debate sobre si el Ibex representa de forma fidedigna o no a la economía española lleva sobre la mesa tiempo. La bolsa alemana anunció recientemente que ampliaría su índice de referencia, el Dax, de 30 a 40 valores para dar una mayor representatividad de lo que es el mercado alemán. Sin novedades de este tipo en el Ibex, dará entrada a Fluidra el lunes para ocupar el lugar dejado por Bankia tras su fusión con CaixaBank.

Este movimiento hace justicia de alguna manera a una compañía, como la catalana, cuyo tamaño ya no pasaba desapercibido ni mucho menos en la bolsa española. De hecho, de las 35 empresas más grandes por capitalización del mercado nacional (que no españolas) siete de ellas no cotizan en el Ibex por distintos motivos. Estas son: Airbus, FCC, Catalana Occidente, Rovi, Vidrala, Ebro Foods y Gestamp. Estos valores no están en el Ibex, y a corto plazo no se acercan a él, porque no se sitúan entre aquellas con más volumen de negociación o porque el tamaño ajustado al coeficiente de free float (capital que circula libre en bolsa) es insuficiente.

El caso de Airbus es distinto al del resto ya que la empresa es francesa y de forma principal cotiza allí. Sin embargo, por la posición que tiene el propio Gobierno de España en su accionariado así como por la gran presencia de la compañía en territorio español, donde mantiene muchas fábricas y trabajadores, se listó en la bolsa de Madrid, ocupando el segundo lugar del mercado por tamaño en bolsa (75.180 millones).

El resto ocuparían las últimas posiciones del Ibex por capitalización, aunque por encima de otras que sí están en el índice como Sabadell, Solaria, Almirall, Pharma Mar, Meliá o Indra. Las siete firmas tienen un valor de más de 2.500 millones.

Tal y como señalaba Eloi Planes, director ejecutivo de Fluidra, en unas jornadas celebradas ayer de elEconomista, "la entrada al Ibex aporta visibilidad a las empresas" y, de hecho, esta visibilidad en muchos casos se traduce en entradas de dinero dado que abre muchos caladeros a los que no se tiene acceso sin estar en los índices de referencia.

Esto no quita que a muchas de estas compañías les pueda ir muy bien fuera de este foco que es el Ibex y prueba de ello es Rovi, la cual cotiza en el entorno de máximos históricos tras una revalorización de más del 25% en lo que va de año. También FCC y Catalana Occidente acumulan subidas de doble dígito desde que comenzó el ejercicio actual.

Por qué tienen pocas opciones

Las opciones de entrada al Ibex de estas siete compañías son muy reducidas a corto plazo. Las acciones de Rovi son las que más dinero mueven en el parqué, al situarse en el puesto 40 en el ranking de negociación, pero su problema está en que la familia López-Belmonte controla un 63% del capital. Su valor medio en 6 meses ajustado al free float solo representa el 0,21% de la media del Ibex, cuando el mínimo para entrar es un 0,30%.

Quienes sí cumplen con el valor bursátil exigido una vez hecho ese ajuste son Ebro y Catalana Occidente. Sin embargo, sus volúmenes de contratación están más alejados, situándolas en las posiciones 46 y 47 en cada caso. Sus incorporaciones a futuro no son descartables, pero para ello debería mejorar la liquidez. Para Ebro no sería la primera vez. Fue excluida del índice por última vez en junio de 2014. "No me preocupa no estar en el Ibex, me preocuparía no estar en Mercadona", aseguraba su presidente en una entrevista a elEconomista. Si la aseguradora lo lograse, sí sería un hito en su historia.

De cerca por volumen les sigue Gestamp, que no pasa la criba de capitalización, y mucho más lejos Airbus y Vidrala. Para FCC es un imposible actualmente. Y aunque no estén en esta lista, quienes realmente surgen ahora como candidatas con más opciones a futuro son Logista y Sacyr. La primera es la mejor posicionada, mientras que la segunda tendría que subir un poco más en bolsa, al quedar ligeramente por debajo según su valor actual.