Xavier Cebrián (GVC Gaesco): "Meliá puede ganar un 2% más de rentabilidad cuando se recupere"

Ángel Alonso Madrid

GVC Gaesco Bolsa Líder lleva varias semanas asentado en la tercera posición de la Liga de la gestión activa de elEconomista. Pertenece a la gama de fondos pequeños por volumen patrimonial, con poco más de 11 millones de euros, pero gana en el año un 14,62% de rentabilidad, con datos de Morningstar a 18 de marzo. Su gestor, Xavier Cebrián, está convencido del potencial que aún tiene la bolsa española, de más del 30% asegura, gracias al peso de las compañías cíclicas.

¿Sigue siendo un buen momento para entrar en bolsa española, tiene más recorrido?

Sí, pensamos que la bolsa española puede subir todavía un 30%. Este cambio del growth al value es muy reciente y, por tanto, debería ser la más beneficiada por esta rotación. La gente no quiere oír hablar de los bancos pero al final Santander y BBVA tienen una base importante de clientes, y antes le cobrabas una comisión y se quejaba pero ahora han entendido que tienen que pagar por todo. Están entrando muy fuerte en tecnología y, además, está la consolidación bancaria. Y cuando suban los tipos será uno de los sectores que más despunten. Así que cuanto antes entren los inversores en bolsa española, mejor.

Viendo la cartera se ve que tiene mucha confianza en la recuperación del sector turístico. ¿Cree que al actual ritmo de vacunación se conseguirá llegar al verano en condiciones?

El año pasado compramos mucho eDreams, IAG, Meliá... En esta firma de hoteles están optimistas con el nivel de reservas porque su principal cliente son los ingleses y Reino Unido tiene una de las campañas de vacunación más avanzadas de Europa, aunque ahora han surgido algunas dudas sobre la posibilidad de que puedan viajar en verano finalmente. En el Caribe el cliente más rentable es el de EEUU y las perspectivas son moderadamente optimistas. En eDreams la ventaja competitiva es la digitalización. El 60% de las reservas ya se hace a través del móvil. Cuando esto se normalice, estas firmas se van a recuperar muy fuerte. Es algo recurrente en el sector: un proceso de reducción de costes que les hubiera llevado tres o cuatro años se han visto obligadas a hacerlo en meses. Y lo que dicen es que cuando recuperen el mismo nivel de ventas los márgenes van a ser superiores. En el caso de Meliá, puede ganar un 2% o un 2,5% más de rentabilidad y, en el caso de eDreams, no han especificado el dato pero aseguran que no haría falta recuperar el nivel de ventas de 2019 para aumentar el beneficio. Con menos ventas, lo igualarían también.

¿Y el caso de IAG?

Era una de las compañías con más margen financiero para aguantar escenarios adversos, tiene una serie de accionistas muy fuertes y ventajas competitivas, como la compra de Air Europa. Además, domina por cuota de mercado el aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Y cuando se normalice el escenario es de las compañías que van a salir más reforzadas.

Uno de los valores que tiene un peso fuerte en la cartera es BBVA, que junto a Liberbank es de los pocos bancos que tiene en el fondo.

El año pasado tuvimos también Santander, pero salimos y nos quedamos con BBVA. Las dos están baratas, pero pensamos que BBVA está mejor respecto a Santander. Su posicionamiento fuerte es México, muy ligado a la economía norteamericana, y está yendo mejor que Brasil, que es la región del Santander. También está Turquía, que pensamos que es de los países emergentes de más crecimiento y con una clase media más potente, más que Reino Unido, país donde está más centrado el Santander. Preferíamos quedarnos también en BBVA, por sus ratios de capital más elevados. También pensamos que su tecnología está mucho más avanzada que la de Santander.

Pero Turquía se encuentra últimamente en el ojo del huracán.

El tema de Turquía y su divisa no es algo nuevo, es algo recurrente en los últimos años con su cruce con el euro. Erdogan ha nombrado el cuarto gobernador del banco central en los últimos 2 años. Es por ello que BBVA tiene una política de cobertura acorde con el riesgo, limitando de forma importante el impacto en consumo de capital de la depreciación de la lira. La exposición de BBVA en Turquía rondaría el 18% en términos de beneficio neto. Como inversores de largo plazo, nos gusta que el banco lo esté haciendo muy bien a nivel operativo, beneficiándose de la fuerte creación de clase media con unos niveles de bancarización todavía con mucho margen de mejora.

Dia también tiene un peso importante en el fondo, pero no está en el radar de los inversores. ¿Por qué cree que el mercado no reconoce todavía su potencial?

Sí, es una de las principales posiciones y es claramente contraria al consenso. Cuando alguien me dice uf de un valor, ya me gusta. No es la mejor empresa para invertir pero tenemos el foco en su valor. Pensamos que vale mucho más, es un negocio que ya ha sido rentable. Una vez que entra un equipo directivo nuevo, que han reestructurado toda la deuda y hacen cosas más operativas... es una historia de transformación que de momento está yendo por el buen camino. Cuando cristalice, valdrá mucho más.

¿Cuánto valdría?

Es difícil hacer proyecciones porque hay distintos escenarios en función de la recuperación de las ventas, de los márgenes. Ahora quieren convertir 500 millones de deuda en equity, con una ampliación de capital, y no sabemos todavía las condiciones. El mercado está a la expectativa. Para nosotros como mínimo vale el doble.

Hay quien tiene miedo de que la intención de la empresa sea dejar de cotizar en bolsa.

Es el principal riesgo, pero lo que me dejaría más intranquilo es que hicieran una opa a unos precios de exclusión que no sean los acordes con lo que podría valer la compañía. Recientemente hemos hablado con ellos de este tema y volvieron a repetirnos que no es su idea. También les preguntamos por una guerra de precios en el sector, con Aldi, Lidl, y lo que comentan es que no lo ven así. Sí que hay más anuncios, pero no una guerra. Esto sería muy positivo porque ayudaría a hacer este cambio transformacional con menos baches. Y la historia no es solo España, sino Brasil, donde hay un potencial de crecimiento muy fuerte.

¿Por qué le dan tanto peso a Acerinox frente a Arcelor?

Acerinox tiene muchas ventajas competitivas: es líder en el mercado en EEUU, de donde procede la mitad de sus beneficios, y es un mercado que se ha comportado muy bien. En Europa, donde ha habido problemas por la entrada de productos asiáticos y por precios, la UE ya ha puesto medidas antidumping, lo que debería hacer que los precios se recuperen, y ahora el punto débil es la fábrica que tienen en Asia. Entraron allí estratégicamente pero tienen un problema de precios, que están muy bajos y no consigue rentabilizarlo. Podrían vender la planta, salirse o hacer alguna cosa. Al final nos gusta la fortaleza que tienen, con un producto muy nicho, la gestión es muy buena, han reaccionado muy rápido en temas de reducción de costes y la gestión de la plantilla. Todo lo que está en sus manos lo han hecho muy bien.

Arcelor es una compañía más globalizada, menos focalizada en un producto nicho, y al final nos beneficia la recuperación de la demanda en todo el sector. Pero estamos más cómodos por proximidad con Acerinox.