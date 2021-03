La cruzada contra Tesla del inversor de 'La gran apuesta' pasa por Volkswagen

El inversor Michael Burry, famoso por hacerse rico al acertar con la crisis de las hipotecas subprime en EEUU, vuelve a la carga contra Tesla. De sobra es conocida la animadversión que últimamente profesa el protagonista del libro y la película 'La gran apuesta' contra la compañía de Elon Musk. Si hace unos meses Burry hacía público que acumulaba importantes posiciones cortas contra Tesla, ahora confiesa haber entrado con fuerza en la que será una de sus grandes rivales en el desarrollo del coche eléctrico: Volkswagen.

Como suele ser habitual en Burry, la confesión llegó en un 'tuit' que posteriormente borró. En el mensaje, publicado este miércoles, el inversor dejaba la pista intentando parecer críptico: "No soy dueño de un Porsche, pero soy dueño de Porsche, que es dueño de Volkswagen, que es dueño de Porsche". Se refería de este modo a Porsche SE, el holding alemán que posee el 31,3% de Volkswagen y que a su vez es propietario de Porsche, Audi y otras marcas de automóviles. Ni el fondo de Burry ni el propio inversor han aclarado de cuánto es esta posición.

Burry reveló esta posición en Porsche SE después de poner por las nubes a Volkswagen en otros 'tuits' recopilados por Markets Insider antes de ser eliminados. "Los inversores, en parte debido al 'Dieselgate', subestiman el tamaño, la escala, las marcas, el poder de permanencia y los recursos de Volkswagen", escribió adjuntando un enlace a un análisis de Bloomberg que situaba al ID.3 de Volkswagen como un duro competidor para los modelos de Tesla. Todo con el fin de disparar hacia Musk.

"¿Alguna vez te has preguntado quién es el propietario de Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, etc? Volkswagen. Aunque Porsche también es dueño de Volkswagen", escribió Burry en otro 'tuit'. "¿Te interesa saber por qué Volkswagen y Porsche no cotizan en EEUU? Porque lo que piensan los inversores estadounidenses no es demasiado importante para Volkswagen o Porsche", concluía el inversor.

Precisamente este jueves Porsche presentaba una versión más espaciosa de su coche eléctrico Taycan buscando aumentar el atractivo del modelo y ayudar a Volkswagen a ponerse al día respecto a Tesla. El Taycan "fue el primer modelo de un fabricante de automóviles tradicional en elevar el nivel tecnológico frente a Tesla en cuanto a potencia y tiempo de carga", expone el analista de Bloomberg Michael Dean en una nota.

A principios de diciembre, con Tesla culminando un espectacular 2020 en el que subió más de un 700%, el propio Burry confirmaba en Twitter su posición bajista y se permitía el lujo de aconsejar a Musk. "Sí, estoy corto en Tesla, pero aquí van algunos consejos gratuitos para un buen tipo... En serio, liquida entre el 25 y el 50% de tus acciones a su ridículo precio actual", tuiteaba Burry haciendo incluso uso del hashtag #TeslaSouffle.

Ya en enero de este año, con Tesla en lo alto, Burry mantenía su diatriba contra la empresa de Musk y justificaba su posición corta presumiendo de su buen ojo en la anterior crisis: "Bueno, mi última gran apuesta se fue haciendo más y más y MÁS grande también". "Disfrútenlo mientras dure", 'tuiteó' también en lo que pareció una verdadera amenaza contra los defensores de las posiciones largas en Tesla.