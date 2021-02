Tesla habría ganado ya 1.000 millones de dólares en apenas un mes con su inversión en bitcoin

Tesla habría obtenido ya más de 1.000 millones de dólares en ganancias con la inversión en bitcoin que anunció a principios de febrero. El fabricante de coches eléctricos, comandado por Elon Musk, decidió invertir 1.500 millones en la criptodivisa y aceptarla como medio de pago.

La cifra la arroja el cálculo hecho por el analista Daniel Ives, de Wedbush Securities. Aunque no aclara cómo llega hasta esa cifra, la estimación de Ives se basa en que la compra de bitcoin por parte de Tesla se hizo en algún momento indeterminado de enero y en que el resultado de su cálculo lo dio a conocer el 20 de febrero.

Tomando los 34.793 dólares en los que cotizaba la criptomoneda el 31 de enero y los 57.487 en los que lo hacía el pasado sábado, sale una subida del 65% y una diferencia de al menos 975 millones a partir de la inversión hecha por la compañía de Musk. No se sabe si en algún punto de las últimas semanas Tesla ha decidido vender parte de su inversión.

Para Ives, con estas cifras sobre la mesa, Tesla está "en camino de sacar más con sus inversiones en bitcoin que con las ganancias por la venta de coches en todo 2020". "Si bien la inversión en bitcoin es algo secundario para Tesla, su inversión inicial ha sido claramente buena y marca una tendencia que esperamos podría tener una reacción en cadena para otras empresas cotizadas durante los próximos 12-18 meses", remacha el analista.

La continua defensa por parte de Musk del bitcoin, así como de otras criptomonedas, ha coadyuvado al espectacular repunte de las mismas. El fundador de Tesla, no obstante, ha querido aclarar que él no es un inversor y que su apuesta por el bitcoin se debe a que "cuando la moneda fiduciaria tiene un interés real negativo, solo un tonto no buscaría en otra parte".

Con todo, el propio Musk reconocía el pasado sábado en su cuenta de Twitter que tanto el precio del bitcoin como el del ether, otra criptmoneda, le parecen "altos". El bitcoin, que experimenta un 'rally' de más del 90% en lo que va de 2021, superó el viernes el billón de dólares de capitalización y sigue sin encontrar un techo.