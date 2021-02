Las bolsas se ponen la segunda dosis de la vacuna para volver al positivo en el año

Carlos Simón García Madrid

El mercado ha querido valorar el cómo y no tanto el cuándo se va a conseguir esa ansiada inmunidad mínima para poder garantizar la seguridad sanitaria en un ritmo de vida parecido al que teníamos hace escasos 11 meses. Los países occidentales están esperando la llegada de las vacunas de Johnson & Johnson (que EEUU autorizó este viernes), Curevac, Sanofi y Novavax mientras recibe las dosis de AstraZeneca, Pfizer y Moderna a cuenta gotas. No obstante, el proceso de vacunación en Reino Unido y Estados Unidos ya ha superado el umbral del 10% de la población y parece responder positivamente ante las nuevas cepas del virus. Paralelamente, se publicaron los resultados de la fase 3 de la vacuna rusa, la Sputnik V, en la revista científica The Lancet, con lo que se ganó la credibilidad mundial en un antídoto que tiene un 92% de eficacia, pero que Europa todavía no ha comenzado a tramitar, pero que abre una posibilidad a que se una a la cesta de vacunas con las que hacer frente a la pandemia en los próximos meses.

Todo esto ha dejado un terreno fértil para que los alcistas se vuelvan a imponer tras las dudas de las últimas semanas. De hecho, ha sido como una segunda dosis de la vacuna para las bolsas europeas, que han firmado su mejor semana desde que Pfizer anunciase en noviembre los buenos resultados de sus ensayos. El EuroStoxx 50 se ha anotado un 5,01% desde el lunes, mientras que el Cac francés y el Dax alemán se han quedado ligeramente por debajo de los 5 puntos porcentuales que sí ha superado el Ibex, con un 5,89%. No obstante, la plaza más alcista de la semana ha sido la italiana, que ha celebrado el encargo a Mario Draghi para formar un gobierno técnico en Italia con alzas de más del 7%.

"Las bolsas europeas están reforzando la idea de que los mínimos de la semana pasada han sido un suelo de la consolidación que se inició el 8 de enero, algo que no nos sorprende en la medida que coinciden en las plazas de Madrid, París y Milán con el soporte de los mínimos de diciembre y cuyo alcance era lo que había que esperar para realizar nuevas compras orientadas a medio plazo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"A pesar de esto, todavía estimamos que podríamos ver una consolidación más amplia y que consuma más tiempo antes de que se retomen las subidas de un modo sostenible", añade Cabrero, que concluye que "en el Ibex no descartamos ver más vaivenes en próximas semanas".

Al otro lado del charco, los ascensos han sido menos exuberantes esta semana, lo que no desmerece el hecho de que los principales índices de Wall Street sigan cotizando en zona de máximos históricos. Este viernes se publicaron los datos de empleo de enero, los primeros de 2021. Se crearon 49.000 nuevos empleos y el paro cayó 4 décimas hasta el 6,3%, algo mejor de lo esperado.

La banca 'tira' del Ibex

Una vez más, el mejor comportamiento del Ibex 35 frente al resto del Viejo Continente llega de la mano de una banca que ha ocupado los lugares más alcistas del índice en las últimas cinco sesiones. En la semana de sus presentaciones de resultados, el BBVA se ha anotado más de un 16% mientras que el Santander ha avanzado un 14%. Por su parte, Solaria e IAG han rebotado también más de un 13 y un 12%, respectivamente, desde el lunes. En el lado opuesto, Grifols, Siemens Gamesa, Red Eléctrica y Almirall han cedido todas ellas más de un 2% en una semana en la que más allá de las cuentas trimestrales (y anuales), la noticia ha sido la última operación corporativa de Cellnex, que ha adquirido Hivory (10.500 antenas) por 6.100 millones de euros, que financiará con una nueva ampliación de capital.

Otra de las noticias de la semana ha estado en el mercado de materias primas, donde el petróleo ha continuado su ascenso hasta superar la cota de los 59 dólares por barril de Brent y con ella los niveles en los que cotizaba en febrero del año pasado, antes del crash provocado por la pandemia. El crudo se ha anotado esta semana un 6,6%. Por su parte, el precio del oro sigue descendiendo y se deja un 2,3% en la semana, rondando los 1.800 dólares por onza.

Por último, en renta fija, ha habido ventas de deuda soberana de las principales referencias mundiales salvo la italiana, cuya prima de riesgo ha caído a mínimos de 2016. Asimismo, el euro llegó a perder el jueves los 1,20 dólares por primera vez en dos meses.