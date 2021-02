Rhodri Preece (CFA Institute): "Existe una gran demanda de expertos en sostenibilidad, y una escasez de talento"

CFA Institute, asociación global de profesionales de la inversión, ha publicado el estudio El Futuro de la Sostenibilidad en la Gestión de Inversiones: de las ideas a la realidad, que analiza el estado de este tipo de inversiones en el mundo. Rhodri Preece, director senior de Industry Research de esta organización, repasa en Inversión a Fondo algunas de sus conclusiones.

La mayoría de los encuestados (el 62%) considera que la sostenibilidad es un campo para la gestión activa. ¿Está de acuerdo?

En primer lugar, me gustaría señalar que esta investigación incluyó, por un lado, encuestas a cerca de 3.000 CFA charterholders [titulados CFA que además cuentan con al menos cuatro años de experiencia en la industria de la inversión] a nivel global, así como a unos 4.000 inversores globales, retail e institucionales; y, por otro lado, realizamos mesas redondas con cerca de 200 especialistas en sostenibilidad de diferentes mercados. Ese 62% se extrajo de esas mesas redondas. Es un dato importante. La gestión activa lleva unos años complicados, en que mucho dinero se ha dirigido a indexados. La sostenibilidad ofrece cierto potencial porque las cuestiones a tener en cuenta para construir un producto sostenible son, en muchos casos, bastante subjetivas, no hay un blanco o negro. Y decidir qué aspectos, en el campo de la sostenibilidad, son materiales en el análisis, requiere interpretación. Por eso creo que hay una oportunidad para que la gestión activa marque la diferencia en este campo.

Existen numerosos índices sostenibles que pueden replicarse. ¿La auténtica inversión sostenible no puede ser indexada?

Hay diferentes maneras de hacerlo; depende de cuáles sean tus objetivos. Si quieres tener una exposición a compañías que obtienen puntuaciones relativamente altas en criterios ambientales, sociales o de gobernanza (ASG), invertir en fondos índice puede ser lo adecuado, pero digamos que, al hacerlo, delegas en un proveedor de índices la decisión de qué es o qué no es un negocio sostenible. Es una forma de hacerlo, que además es bastante low cost. Pero también es cierto que la correlación entre los ratings de sostenibilidad de diferentes proveedores es muy baja. Por ejemplo, sobre Tesla, algunos proveedores te dirían que su rating es bueno porque es un fabricante de coches eléctricos, por tanto con cero emisiones, mientras que otros tendrían en cuenta cómo se cargan las baterías de esos coches, ¿tienen que extraer cobalto en zonas de África? Hay algunos problemas sobre las prácticas mineras que restan valor a la calificación en la A, o en la S. ¿Cómo sabes lo que es sostenible y lo que no? A eso me refería cuando decía que es subjetivo. Puedes externalizar todo esto, o hablar con los clientes y construir la cartera que encaja específicamente con sus valores y preferencias.

"Al invertir en fondos indexados, delegas en un tercero la decisión de qué negocios son sostenibles y cuáles no"

¿Hasta qué punto existe demanda de talento formado en sostenibilidad?

Nosotros hemos lanzado el CFA UK Certificate in ESG Investing, y observamos una enorme demanda de profesionales de la inversión con habilidades en el universo ASG. Como parte de la investigación para este informe, comprobamos que, de un millón de perfiles de profesionales de la inversión en LinkedIn, solo 8.000 incluían la sostenibilidad entre sus conocimientos. Existe una gran demanda para esa relativa escasez de talento. Esos 8.000 perfiles superan en un 26% a los del año anterior, pero aún así el número total sigue siendo muy pequeño: representa menos del 1% de todos los profesionales de la inversión. Existe una clara oportunidad y una demanda a la que desde CFA Institute y CFA Society esperamos dar respuesta.

Europa lidera el giro hacia las finanzas sostenibles, y ya ha creado una taxonomía verde. ¿Ve posible que EEUU llegue a tomar la delantera?

No veo ningún apetito de Estados Unidos por crear su propia taxonomía. Allí, el cambio climático y las cuestiones ASG son temas muy políticos, mientras que en Europa derecha e izquierda están alineadas con esas ideas. Ese consenso es precisamente lo que ha permitido que esta región lidere la agenda sostenible. Creo que China sí ofrece una comparación interesante: está muy volcada con las finanzas verdes y, de hecho, la Comisión Reguladora de Valores del país ha propuesto una taxonomía para ellas. Ese es, probablemente, el otro gran mercado con un foco importante en estas cuestiones. Estados Unidos va por detrás y no creo que eso cambie mientras siga siendo una cuestión tan politizada.