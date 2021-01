José Luis de Mora (CFA Society Spain): "Queremos convertirnos en el 'estándar oro' de la industria de la inversión"

Se necesitan, de media, unas 300 horas de estudio para aprobar cada uno de los tres exámenes (uno para cada nivel) que permiten a un profesional de la inversión convertirse en Chartered Financial Analyst (CFA). Esta prestigiosa acreditación la gestiona CFA Institute, cuya pata española es CFA Society Spain. José Luis de Mora Gil-Gallardo es el nuevo presidente de esta red local. Releva en el cargo a Enrique Marazuela, tras finalizar el mandato de cuatro años de este.

¿Qué objetivos se ha fijado en esta nueva etapa?

Me gustaría empezar resaltando lo que el equipo liderado por nuestro anterior presidente, Enrique Marazuela, ha realizado en los últimos cuatro años. En primer lugar, asegurar todo lo necesario para que la entrada de MiFID II en 2018 fuera una oportunidad para nuestra acreditación. Fueron meses de intensa labor con supervisores y reguladores, y como resultado se creó la certificación Certified Advisor (CAd), que ha sido un referente para otras sociedades CFA en todo el mundo. Además, se han establecido las bases para ofrecer formación continua a nuestros miembros y se han creado comités de trabajo, como los de Women in Finance, Gobernanza, Educación o Sostenibilidad. Estos, entre otros logros.

¿Y qué retos tiene por delante?

En primer lugar, el de apoyar a nuestros miembros, socios y candidatos en estos difíciles momentos, dando soluciones a sus necesidades en la realización de exámenes y el Programa CFA, la formación continua, las oportunidades de empleo... Por otro lado, queremos seguir creciendo como acreditación de referencia. En todo el mundo se nos reconoce como el gold standard de la profesión; queremos, en España, ser también "el estándar oro" de la industria. Y prevemos desarrollar nuevas certificaciones a medida que detectemos que nuestros profesionales necesitan adquirir conocimientos en áreas especializadas. Otro de nuestros objetivos es seguir creciendo en número de miembros.

"El título de CFA me lo saqué cuando trabajaba en Londres. Llegaba a casa a las 8 o las 9 de la noche... y me quedaba dormido estudiando"

¿Cuántos socios tiene CFA Society Spain y a cuántos se quiere llegar?

Son 1.040 socios, de los cuales unos 820 son CFA Charterholders (es decir, que han superado los tres niveles de CFA y cuentan, además, con cuatro años de experiencia profesional). En España, la capacidad debería ser de unos 2.000 socios. De hecho, tenemos unos 2.200 candidatos y, si aplicamos la media de aprobados, que es del 40%, en cuatro o cinco años deberíamos rondar esa cifra.

Usted ¿cómo recuerda su examen? ¿Le costó sacarse el título?

Me lo saqué cuando trabajaba en Londres. Llegaba a mi casa a las 8 o a las 9 de la noche, me ponía a estudiar... y me dormía en la mesa.

¿Cuánto tiempo tarda en sacarse el CFA alguien que empiece hoy?

Serían unas 300 horas por nivel, pero depende de cada persona; de si está trabajando ya, si es estudiante, cuál es su situación personal... Diría que un estudiante sin experiencia laboral necesitaría 300 o 400 horas, y que para un profesional sería suficiente con 200 horas.

¿Qué edad tienen, de media, los CFA españoles? ¿Y hay muchos más hombres que mujeres?

La edad media de nuestros socios es de 42,5 años. Lo normal es que obtengan el certificado entre los 28 y los 34 años, aproximadamente. Y sí, el 80% son hombres, pero el número de mujeres no hace más que aumentar.

"Es cierto que el título de CFA genera un fuerte sentimiento de pertenencia, yo lo he experimentado, ¡es que es duro sacárselo!"

¿Qué perfil de profesional debe plantearse dar el salto a CFA?

Hay quien solo necesita un certificado que le permita ser asesor compliance con MiFID; ellos tal vez no necesiten el CFA. El CFA tiene que ver con la excelencia, el reconocimiento en la industria y el conocimiento de los estándares profesionales y éticos. Un gestor de fondos, o un banquero privado que tenga que asesorar a clientes... en mi opinión, debería tenerlo. Además, para una carrera internacional, el CFA permite que en cualquier país sepan cuál es tu nivel de conocimiento.

Dicen que los CFA tienen un fuerte sentimiento de hermandad, o de pertenencia.

Sí, ese sentimiento yo lo he experimentado, ¡pero es que es duro sacárselo! Hay que tomárselo en serio.

2020 ha sido un año clave para la inversión en base a criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). ¿Cómo están dando respuesta a la necesidad de formación específica en este campo?

Contamos con el CFA UK Certificate in ESG Investing, que habilita con los conocimientos necesarios para integrar los factores ASG en el proceso de inversión. Es una certificación creada por CFA Society Reino Unido, con la que tenemos un acuerdo para ofrecerla en España. Esto permite a los profesionales de la inversión locales examinarse aquí, contando con todo el respaldo y apoyo de CFA Society Spain.

Además, recientemente han creado un Comité de Sostenibilidad dentro de CFA Society Spain y también en CFA Institute.

Sí, tenía todo el sentido desarrollar una iniciativa local para hacer llegar a nuestros miembros la importancia que damos a la sostenibilidad y, más importante, la sensibilidad con la que debemos acercarnos a ella. El Comité tiene varios propósitos, entre ellos los de promocionar los máximos estándares éticos, fomentar la "educación en sostenibilidad" de los profesionales y establecer acuerdos con diferentes universidades y escuelas de negocios para promover la importancia de la sostenibilidad a la hora de formarse como profesional de la inversión.