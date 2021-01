El Ibex alcanza la zona de compra, sepa dónde entrar en cada valor

Con los índices europeos aproximándose a sus zonas de mínimos del pasado diciembre, el mercado ofrece a día de hoy la oportunidad que muchos inversores llevaban meses esperando.

Este jueves, el Ibex se quedó a un suspiro de alcanzar ese suelo del mes pasado, los 7.660 puntos: a lo largo de la sesión llegó a tocar los 7.713 enteros, en los que se sitúa la primera gran zona de soporte que para él marca Ecotrader -el portal de estrategias de inversión de elEconomista-; es una zona que podría frenar las caídas que inició el selectivo el pasado 11 de enero.

El problema está en que el EuroStoxx 50 no acompaña: el índice europeo aún no ha alcanzado soportes análogos en los 3.400 puntos, por lo que no podemos descartar que un eventual rebote del Ibex sea vulnerable y que podamos asistir, por tanto, a más caídas que lleven al selectivo español a perder los 7.660 puntos.

Para alejar esa posibilidad de ver una corrección más amplia en el Ibex, el rebote debería superar los 8.122 puntos y, sobre todo, los 8.275 (que son los máximos que marcó el 21 de enero). Por el contrario, de perder los 7.660 enteros, no encontrará ningún suelo hasta los 7.385 puntos, cuyo alcance supondría un ajuste de la mitad de todo el último rally alcista que nació a finales de octubre.

Operativamente, desde el portal de estrategia de elEconomista, tanto la zona de los 7.660 puntos como los 7.385 puntos son niveles cuyo alcance vemos como una oportunidad inmejorable para realizar nuevas compras orientadas a medio plazo. En este sentido, los últimos descensos en las bolsas del Viejo Continente no deben ser vistos a priori como algo negativo, sino como una segunda ocasión para subirse al proceso de reconstrucción alcista que nació en los mínimos de marzo del año pasado.

Y estas caídas hasta los mínimos de diciembre serían, por tanto, una oportunidad para realizar nuevas compras orientadas a medio plazo, como las que sugerimos realizar a comienzos de noviembre pasado. Todo ello, con la vista puesta en objetivos iniciales como son los máximos que alcanzó el EuroStoxx 50 antes del Covid crash en los 3.867 puntos.

Oportunidades

En el caso del Ibex 35, que este jueves ya podemos decir que alcanzó su zona de soporte de los mínimos de diciembre en los 7.660 puntos, consideramos que ya se pueden iniciar compras en busca de un contexto de reanudación alcista, máxime cuando son muchos los títulos que ya han alcanzado zonas atractivas de compra.

En la tabla de soportes y resistencias del Ibex 35 pueden ver en la primera columna donde se localizan los niveles óptimos para iniciar nuevas compras de medio plazo buscando que siga ganando altura en próximos meses el proceso de reconstrucción alcista que en el caso del Ibex 35 tiene como objetivo principal volver a verlo en niveles donde cotizaba antes del Covid crash en torno a los 10.100 puntos.

Analizando esa tabla se puede ver cómo hay muchos títulos que han alcanzado o están muy cerca de llegar a sus zonas óptimas de compra, como es el caso de Acciona, Acerinox, ACS, Aena, ArcelorMittal, BBVA, Santander, Endesa, Enagás, Ferrovial, Iberdrola, Inditex o Repsol.

BBVA

Una profundización de la caída hacia la zona de los 3,25-3,53 euros sería una oportunidad para realizar nuevas compras en el BBVA en busca de que desde ahí el banco retome su proceso de reconstrucción alcista que nació en los 2,12 euros. En Ecotrader recomendamos comprar a comienzos de noviembre en los 2,60 euros.

Banco Santander

En el caso de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, la zona de los 2,28-2,40 euros es la que representa una oportunidad idónea para realizar nuevas compras. La idea sería hacerlo en busca de que desde ahí el banco retome su reconstrucción alcista. Y es que el banco remonta en bolsa desde la zona de los 1,45 euros, cerca de donde se abrió una estrategia alcista a comienzos de noviembre en Ecotrader, en los 1,75 euros.

ArcelorMittal

La caída a la zona de los 17 euros en ArcelorMittal, que son los máximos que alcanzó antes del Covid crash, ha frenado a corto las caídas y su alcance lo vemos en Ecotrader como una oportunidad para iniciar primeras compras en el valor, que en el peor de los casos podría retroceder a los 15,25 euros. Pueden subirse a la tendencia alcista que muy probablemente lleve al título a los 30 euros.

Repsol

A lo largo de las últimas semanas Repsol consolida posiciones dentro de un canal lateral alcista cuya base se encuentra en los 7,80 euros. Una caída a ese entorno de soporte lo veríamos como una oportunidad inmejorable para nuevas compras en Repsol, a añadir a las que recomendamos en Ecotrader realizar en la zona de los 5,35 euros.

Enagás

En momentos de inestabilidad y de caídas en las bolsas Enagás puede convertirse en un valor refugio que probablemente lo hará mejor que el mercado, tal y como ha demostrado esta semana el valor. El alcance de la zona de soporte de los 17,55 euros, que ya frenó las caídas a finales de octubre, ha vuelto a parar la presión vendedora y desde ahí Enagás ha desplegado un patrón de giro alcista que invita a comprar si no lo tienen en cartera en busca de un contexto de reanudación de su tendencia principal, que sigue siendo alcista hacia primeros objetivos en los 21,50 euros.

Endesa

Una corrección mayor en Endesa dependerá de si a corto plazo la presión vendedora logra partir el soporte que presenta en los 21 euros. Si cae este soporte buscaría los 19-20, que es zona de compra.