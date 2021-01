Las posibilidades de seguir viendo mayores alzas en las bolsas de Europa siguen intactas

Tras varias sesiones de consolidación, las bolsas de uno y otro lado del Atlántico afrontan la jornada con la mirada puesta en el discurso de proclamación de Janet Yellen como Secretaria del Tesoro de EEUU -apelará a más estímulos fiscales y mantener un dólar fuerte, según ha adelantado la prensa estadounidense-, y a la espera del nombramiento de Joe Biden como presidente del país norteamericano.

Dos catalizadores que regirán el comportamiento de los mercados en medio de una temporada de resultados, que en Wall Street ya está en pleno apogeo y que puede actuar a modo de motor para unos mercados que no han visto mermadas las posibilidades de seguir viendo mayores alzas en próximas fechas.

Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien asegura que "la fase de consolidación que desarrollan las principales bolsas europeas durante las últimas sesiones no ha provocado la pérdida por el momento ningún soporte".

"Mientras no se pierda el soporte de los 3.524 puntos del EuroStoxx 50, no vemos motivos para pensar que no es una simple pausa previa a mayores subidas", apunta Cabrero, quien no descarta la posibilidad de ver un nuevo tramo al alza que lleve al selectivo europeo a los 3.745 puntos, donde cerró el 2019, y en el mejor de los casos los 3.867 puntos, que son los altos pre Covid crash.

En el caso del Ibex 35 todas las miradas están puestas en los 8.000-8.037 puntos. Y es que, su cesión "sería una advertencia de que estamos ante una consolidación o corrección que podría aproximar al índice español a la zona de mínimos de diciembre en torno a los 7.660 puntos", afirma Cabrero.

Y precisamente en esa zona es en la que se podría volver a comprar bolsa española con una orientación de medio plazo.

