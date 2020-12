Últimas horas para pedir el traspaso de los fondos con 'matrícula' inglesa

Con el acuerdo del 'Brexit' ya firmado y a pocos días de que termine 2020, a los inversores españoles les queda ya muy poco tiempo para pedir el traspaso de sus fondos ingleses, si no quieren pagar a Hacienda, ya que estos productos quedarán fuera del espacio comunitario a partir del uno de enero de 2021 y, por lo tanto, no se beneficiarán del diferimiento fiscal en los traspasos del que todavía gozan.

Con la salida del Reino Unido del club comunitario, los fondos ingleses dejarán de ser considerados como organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y pasarán a ser calificados como fondos de inversión alternativos no comunitarios. Esto significa que los pocos inversores que aún no han solicitado el traspaso a alguna de las réplicas en Luxemburgo que las gestoras inglesas han ofertado mayoritariamente a sus clientes no podrán aprovecharse de la ventaja del diferimiento fiscal en los traspasos de sus participaciones de fondos ingleses, es decir, tendrán que pagar al fisco en la declaración de la renta por dichas participaciones cuando las cambien a otros productos.

Algunas de las gestoras británicas con más presencia en el mercado español hace ya tiempo que idearon soluciones para sus clientes desde la victoria del sí en el referéndum de 2016, replicando sus vehículos en Luxemburgo o Irlanda. Sin embargo, todavía existe una minoría de partícipes con este tipo de fondos en cartera, que se identifican porque su ISIN empieza por GB, que no ha movido ficha hasta ahora.

La semana pasada la gestora M&G todavía tenía que poner un hecho relevante en la CNMV para advertir a los inversores españoles del M&G Global Themes Fund. No obstante, la firma asegura que más del 99% de sus activos bajo gestión en España (de 5.200 millones de euros, según Inverco) están invertidos en sus estrategias con formato sicav domiciliadas en el Gran Ducado.

Desde la gestora explican que han contactado con los pocos clientes que siguen invertidos en algunos de los fondos con matrícula británica para comentarles las opciones disponibles, "lo que incluye traspasos a estrategias equivalentes o muy similares en nuestra gama de sicavs, o reembolsos del capital invertido".

En 2018, Columbia Threadneedle anunció también la transferencia de los activos de 20 fondos a sus equivalentes en versión sicav luxemburguesas, además de lanzar 13 nuevos en la plataforma de la sicav, mientras que en Janus Henderson señalan que "la mayoría de nuestros inversores europeos ya han invertido en nuestras gamas de fondos luxemburgueses o irlandeses", por lo que "consideramos que el Brexit no debería afectar a la capacidad de los inversores actuales con domicilio en la UE que han elegido invertir en nuestros fondos británicos para seguir manteniendo sus inversiones o a nuestra capacidad para seguir prestando servicio".