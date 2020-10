Las caídas pillan a solo un 25% de los fondos de bolsa española con más del 5% de liquidez

Ángel Alonso Madrid

La caída de los mercados de los últimos días ha pillado a los gestores de fondos de bolsa española con poca pólvora seca para disparar a sus valores favoritos y realizar movimientos en las carteras, sobre todo en los que aplican una gestión más activa. De los 83 productos de esta categoría registrados por Morningstar, solamente 23 presentan un nivel de liquidez superior al 5%, lo que indica que el nivel de inversión del resto de fondos se encuentra en los límites que suelen ser habituales en los vehículos de renta variable, alrededor del 95%-97%.

El miedo a que la segunda oleada del coronavirus obligue a realizar confinamientos más severos, como anticipan las medidas adoptadas por Francia y Alemania, ha llevado a los índices europeos a una espiral bajista que intentó frenar el anuncio del BCE de que en su próxima reunión de diciembre dará a conocer más medidas para paliar los efectos de una economía que "pierde ritmo más rápido de lo previsto", según apuntó Christine Lagarde, presidenta de la entidad en su comparecencia.

Pese a todo, el Ibex cerró la jornada a punto de perder los 6.400 puntos, lastrado por los malos resultados de pesos pesados como Telefónica, Indra, Acerinox y Naturgy, lo que le sitúa en niveles de marzo. De hecho, se encuentra a un 4,5% de sus mínimos del año, en los 6.107 enteros. Y pese a que este regreso ofrece una oportunidad de reconstrucción en las carteras de bolsa española, los gestores de fondos se encuentran con poca munición.

Ya se ha agotado la munición

En el 'crash' bursátil de marzo ya empezaron a prepararse para la batalla, elevando su nivel de liquidez hasta el 8,76% de media para esta categoría, desde el 5,6% con que empezaron el año. Y esta posición en cash aumentó hasta el 9,54% en abril, un porcentaje que se fue reduciendo paulatinamente hasta septiembre, en que volvió a acercarse a ese nivel, según los datos de Morningstar.

Pero los datos de las carteras hasta principios de esta semana ya mostraban que se ha agotado la munición, al reducirse la liquidez de media al 1,79%. Parte de estas reservas se debieron a los fuertes reembolsos de los inversores más temerosos, que han hecho perder a los fondos de bolsa española hasta cerca de 900 millones en salidas netas de dinero, con datos de Inverco hasta septiembre, dejando a los fondos de mayor patrimonio, como Santander Acciones Españolas y Santander Small Caps, con volúmenes por debajo de los 500 millones de euros en el caso del primero, y de los 350 millones en el caso del segundo.

Además, durante estos casi siete meses los gestores ya habían hecho los deberes, aprovechando las oportunidades que ofrecía una bolsa con compañías visitando sus zonas de mínimos de hace años. Y ahora no descartan seguir invirtiendo vía futuros para seguir expuestos a una recuperación de la bolsa española que gestores como Gonzalo Sánchez, encargado del Gesconsult Renta Variable, no descartan que se pueda producir incluso antes de que acabe 2020. "La noticia de la aparición de una vacuna en diciembre, teniendo en cuenta que once proyectos se encuentran ya en fase 3, es más que probable y podría cambiar el sentimiento de los inversores hacia la bolsa española. Y las inyecciones de liquidez de los bancos centrales van a seguir soportando a los mercados. Hay que considerar, además, que ahora hay más información sobre el virus y ya sabemos a lo que nos enfrentamos, algo que en marzo no tenía visibilidad", explica.

Entre los fondos de bolsa española que cuentan ahora con más munición, según los datos de Morningstar, medido como exposición neta, se encuentran Gco Acciones, Pareturn Mutuafondo España Lux, Sigma Inv. House FCP Eq Spain I Instl, Laboral Kutxa Bolsa y NB Bolsa Selección.

Gestores activos

Los gestores más activos son los que más dificultad tienen en modificar sus posiciones puesto que suelen estar invertidos prácticamente al máximo, como es el caso de los fondos de Santalucía AM. "Consideramos que cuando el partícipe nos da su patrimonio es para que lo invirtamos. Y desde marzo, el mercado ha dado unas grandes oportunidades de inversión ya que estamos viendo unos precios que descuentan un futuro demasiado pesimista", aseguran.

"Nuestras convicciones no suelen verse afectadas porque asistamos a un movimiento fuerte de mercado. Podemos tener que revisar algún supuesto si la razón del movimiento así lo sugiere. Pero siempre que hay movimientos fuertes en gran medida con alta correlación, surgen oportunidades para tomar (o aumentar) alguna posición en compañías con convicción que resultan penalizadas en alguna medida que entendemos se convierten en una oportunidad", apunta Ricardo Seixas, responsable de renta variable ibérica de Bestinver.