CaixaBank y Bankia se disparan en bolsa ante la sentencia del TJUE sobre el IRPH

Carlos Simón García Madrid

El comienzo de la sesión de hoy ya dejaba varias claras ganadoras dentro del sector bancario, que ha empezó a descontar ya a primera hora que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) iba a fijar una sentencia en línea con la del Abogado europeo, concluyendo que debe ser la justicia española la que analice caso por caso si el uso del IRPH en las hipotecas ha sido abusivo o no.

En este sentido, las firmas más expuestas de la banca española eran CaixaBank y Bankia, por lo que no sorprenden las subidas de más del 5 y de casi el 4% que ya se anotan en los primeros compases de la sesión del martes después de que el TJUE haya validado el uso del IRPH, aunque haya instado a la justicia española a analizar si se ha aplicado con la suficiente transparencia, aunque caso por caso.

"Se confirmaría así la eliminación del peor de los escenarios para los bancos y consideramos que las cotizaciones deberían responder de manera positiva en términos relativos al mercado", explican desde Renta 4.

"A partir de aquí se abre un periodo de incertidumbre sobre el resultado de un análisis caso por caso, pero que en todo caso aunque pudiese suponer más dotaciones de provisiones, éstas no deberían ser significativas", añaden desde el banco de inversión.

En lo que va de año, los títulos bancarios se encuentran entre los más bajistas de todo el Ibex pese a las subidas de hoy. De hecho, Bankia es el tercer valor que más cae, con un casi un 25%, mientras que CaixaBank ha corregido cerca de 12 puntos porcentuales, llevando a todo el sector español a ser el más barato de Europa pese a que era el más caro hace 3 años.

Para los analistas, la favorita de toda la banca doméstica es CaixaBank, a la cual le conceden una recomendación de compra y un potencial de más del 27% en el parqué, según el consenso de expertos de Bloomberg. En el caso de Bankia, recibe un consejo de venta y un recorrido al alza del 25% hasta su precio objetivo, situado en los 1,80 euros.

Situación técnica

Desde el punto de vista técnico, "no descartamos un nuevo latigazo bajista en CaixaBank posterior al actual rebote, por lo que operativamente por el momento no recomendaríamos tomar posiciones, si bien es cierto que de superar a cierre de sesión los 2,51 euros veríamos probablemente un rebote mayor hacia los 2,65/2,70 euros y el resgo de marcar nuevos mínimos bajo los 2,23 disminuiría", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

En el caso de Bankia, "si desde este entorno se produce un giro alcista a corto plazo incluso podría ser una opción de compra agresiva, pero por el momento no recomendaríamos tomar posicones desde tan importante zona de soporte, puesto que mientras no recupere al menos los 1,55 euros no podremos hablar de fortaleza", concluye el experto.

