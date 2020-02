La banca ya ha devuelto más de 2.300 millones a los clientes por 'cláusulas suelo'

La banca española ha devuelto hasta diciembre del año pasado un total de 2.308 millones de euros a los clientes por tener su contrato hipotecario 'cláusula suelo', según los últimos datos aportados hoy por el Ministerio de Economía. Además, las entidades están pendiente de recibir respuesta de los clientes en 24.239 casos para devolverles otros 67,8 millones de euros, una vez la obtengan, la cifra de devoluciones alcanzará los 2.375,9 millones de euros.

Según el último informe de la Comisión de Seguimiento, Control y Evolución de 'cláusula suelo' fechado a diciembre de 2019, los usuarios están recibiendo 4.519 euros de media en las devoluciones. Desde que el Gobierno puso en marcha el mecanismo extrajudicial para reclamar estas cláusulas a inicios de 2017, se han presentado más de 1,2 millones de quejas. De estas, se han admitido el 44% o dicho de otra manera, el 56% de las reclamaciones no han llegado a buen puerto. No obstante, cabe destacar que muchas de las quejas que se han echado para atrás se debe a que quien reclamaba no era el dueño de la hipoteca (4% de los casos) o que el contrato del préstamo inmobiliario no tenía 'cláusula suelo' (hasta el 15% de los casos).

En las ocasiones que las entidades le han dado la razón al cliente, es decir, en 533.977 casos, la banca ha devuelto lo cobrado de más por esta cláusula en efectivo el 83% de las veces. El último informe del Comité de Seguimiento refleja el constante descenso de las reclamaciones por parte de los usuarios. El grueso de las mismas se interpusieron en el último semestre de 2017, fecha en que la banca recibió casi 500.000 asuntos. Como contraste, en los tres primeros trimestre del año pasado se recibieron 10.556 reclamaciones a falta aún de conocer el número de quejar que llegó en el último trimestre de 2019. Del mismo modo, las entidades devolvieron en los nueve primeros meses del ejercicio pasado 55 millones de euros, puesto que el grueso de los desembolsos se hizo a finales de 2017, cuando la banca abonó a los clientes 1.960 millones por 'cláusula suelo'.

El cliente que tenga esta cláusula en su contrato hipotecario puede reclamarla a pesar de que ya le haya vencido la hipoteca, es decir, que la haya amortizado, tal y como determinó el Tribunal Supremo en diciembre de 2019.

Reclamaciones por el IAJD

La polémica que desató el Tribunal Supremo a finales de 2018 al señalar en una sentencia, que después se revisó el Pleno, que era el banco y no el cliente quien debía asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) tuvo reflejo en los conocidos como Juzgados de 'cláusulas suelo' que también revisan cualquier tipo de cláusula abusiva, además de las suelo. Estos tribunales comenzaron a funcionar en junio de 2017 alcanzando el máximo número de asuntos ingresados en el cuarto trimestre de dicho ejercicio y, desde entonces, comenzó a descender la cifra de demandas presentadas.

No obstante, en el cuarto trimestre de 2018 y coincidiendo con la polémica del Supremo por el IAJD, estos tribunales volvieron a vivir un pico de subida de los asuntos ingresados. Concretamente recibieron 48.170 asuntos en el acuarto trimestre de ese año, un 9% más que en el trimestre anterior y 45.775 demandas en el primer trimestre de 2019, un 3,7% más que antes de la polémica. Finalmente, el Supremo, y tras la celebración de un Pleno, volvió a la doctrina anterior y determinó que es el cliente quién debía abonar el IAJD, impuesto que supone el 75% del total de los gastos para conformar una hipoteca.

No obstante, tras el revuelo social que provocaron los 'volantazos' del alto tribunal, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto para que finalmente fueran los bancos quien asumieran el IAJD.